Krabben und Meerkohl: Fünf typische Gerichte in Wladiwostok

Russia Beyond stellt Ihnen einige lokale Köstlichkeiten aus Wladiwostok vor, die Sie bei Ihrer Reise in den russischen Fernen Osten unbedingt probieren sollten!

Kamtschatkakrabben – eine lokale Delikatesse

Obwohl die rote Königskrabbe oftmals auch als Kamtschatkakrabbe bezeichnet wird, kann man sie ebenso außerhalb der Kamtschatka-Halbinsel finden – unter anderem im Japanischen Meer an der Küste von Wladiwostok.

Lokale Restaurants empfehlen, die Krabbe im Ganzen zu kochen oder zu dämpfen, wenn Sie sie zu Hause zubereiten. Wir empfehlen außerdem, die Krabbe bei einem Restaurantbesuch nur zu bestellen, wenn Sie zu zweit oder zu dritt unterwegs sind, da sie ausgesprochen groß ist.

Sollten Sie keine Lust haben, Ihre Zeit mit dem Knacken der Krabben zu verbringen, können Sie auch die Pasta oder den Salat mit Krabben sowie die gekochten oder gegrillten Beine probieren. Hierfür werden die Krabben direkt aus dem Tank geholt und gekocht, ohne vorher eingefroren zu werden, was wahrscheinlich auch das Geheimnis ihres frischen, unvergleichlichen Geschmacks ist.

Wo Sie die Kamtschatkakrabben probieren können: Im „ Zuma Restaurant“, „Pjatyj Okean“, „Ogonek“ sowie im „Nowik Country Club“.

Am 17. und 27. September 2018 veranstalten die Restaurants in Wladiwostok das Internationale Königskrabbenfestival „Schnapp Dir eine Krabbe“. Das ist doch ein guter Grund, in den russischen Fernen Osten zu reisen, oder?

Jakobsmuscheln – ein heiliges lokales Essen

In den kleinen Buchten von Wladiwostok gibt es viele Jakobsmuscheln, die vor allem unter den Einheimischen sehr beliebt sind. Dabei spielt es keine Rolle, wie man sie isst: Egal ob roh, gegrillt oder gebacken, schmecken die Jakobsmuscheln aus Wladiwostok immer hervorragend.

Probieren Sie also unbedingt mindestens eine rohe Jakobsmuschel mit einem Schuss Zitrone oder ein wenig Sojasauce. Einige Restaurants servieren auch lebende Jakobsmuscheln, die sich noch bewegen und zu atmen scheinen. Jakobsmuscheln haben insgesamt einen angenehm süßen Geschmack, der für Meeresfrüchte etwas ungewöhnlich ist. Sie können in einem Restaurant auch Jakobsmuscheln mit anderen Meeresfrüchten oder Fisch, wie beispielsweise Heilbutt, bestellen. Prijatnogo appetita!

Wo Sie die Jakobsmuscheln probieren können: Im „Port Café“, „Schturwal“, „Wysota“ und im „Palau Fisch“.

Vom 1. bis 16. Juli 2018 feiert Wladiwostok das Festival der fernöstlichen Jakobsmuscheln – seien Sie also mit dabei!

Pigodi – das Straßenessen mit dem koreanischen Beigeschmack

Pigodi, oft auch Pyanse genannt, ist ein russisches Gericht, das ursprünglich aus der koreanischen Küche stammt und dessen Name sich aus dem Sachalin-Dialekt der koreanischen Sprache ableitet. Es wurde ungefähr vor 20 Jahren als eine Art „sowjetisches Fastfood“ in Wladiwostok populär und ersetzte die frittierten, mit Walfleisch und Fisch gefüllten Tschebureki.

Es handelt sich dabei um ein gedämpftes, gefülltes Küchlein – ein Piroschok, wie ihn die Russen nennen. Gefüllt wird Pigodi in der Regel mit geschmortem Kohl, Fleisch und Gewürzen. Doch auch wenn es sich hier um ein fettiges und kalorienreiches Essen handelt, eignet es sich perfekt, wenn Sie schnell noch etwas zu Mittag essen möchten, bevor Sie wieder die Touristenpfade und Wladiwostoks Hügel erkunden.

Wo Sie Pigodi probieren können: Beim „Shiraz Mazzeh Kebab“ am Jubilejnyj-Strand oder in einem der kleinen roten Fastfoodhäuschen der Stadt.

Meerkohl mit Tintenfisch – ein Snack aus dem Supermarkt

Die Ussurijsk-Soljanka ist ein Gericht, dessen salziger Jodgeschmack zunächst etwas gewöhnungsbedürftig ist, das Sie aber in der Form nirgendwo sonst auf der Welt finden werden. Wenn Sie also ein schnelles Mittagessen in Ihrem Hotel oder Ihrer Ferienwohnung einnehmen möchten, eignet sich dieser Salat aus Meerkohl, gehacktem Tintenfisch, Zwiebeln und Karotten ausgesprochen gut dafür. Auch die einheimischen Stadtbewohner essen dieses Gericht oft und empfehlen es wärmstens weiter.

Wo Sie den Meerkohl mit Tintenfisch kaufen können: Im Lebensmittelgeschäft „Rybnyj Ostrowok“.

Die Seegurke (Cucumaria oder „Trepang“) – das bizarrste Gericht, das Sie je essen werden

Wladiwostok ist einer der wenigen Orte, wo die Seegurke, bei der es sich nicht etwa um ein Gemüse, sondern um ein Tier vom Meeresgrund handelt, zum Verzehr angeboten wird. Sie sollten es sich daher besser nicht entgehen lassen!

Sie können die Seegurke entweder im Lebensmittelgeschäft kaufen oder sie verzehrfertig in einem Restaurant bestellen, wo sie häufig mit gebratenem Hühnchen, Schweinefleisch oder Gemüse serviert wird. Man muss jedoch anmerken, dass sie wegen ihrer muskulösen Textur oftmals etwas schwer zu kauen ist.

