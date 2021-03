Von der Natur geschaffen: Die mehrfarbigen Seen Russlands (FOTOS)

Weiße Seen auf den Kurilen

Auf der Insel Kunaschir gibt es zwei Seen von ungewöhnlicher weißer Farbe - Boiling und Hot. Sie rechtfertigen ihre Namen voll und ganz, sie "sieden" wirklich.

Die Zusammensetzung von Soda enthält natürliche Schwefel- und Salzsäure und vom Boden steigen heiße vulkanische Gase auf, die das Wasser „kochen“ lassen. Es ist besser, diese Naturwunder aus der Ferne zu beobachten: Aufgrund der Freisetzung schwefelhaltiger Gase kann das Schwimmen in einem solchen See lebensbedrohlich sein.

Himbeersee im Altai

Dieser Salzsee liegt nahe der Grenze zu Kasachstan im Bereich des gleichnamigen Dorfes. Die hellrote Farbe, die an die Farbe von Himbeeren erinnert und daher auch der Name, ist auf das Bakterium Serratia salinaria zurückzuführen. Der Himbeersee gilt nicht nur als eine der lokalen Attraktionen, sondern auch als echte Kur. Das Salz und der Schlamm des Sees verbessern den Stoffwechsel und reduzieren Hautentzündungen. Am Ufer gibt es eine Touristeninfrastruktur, die eine Erholung für ein paar Tage ermöglicht.

Lilafarbener See im Altai

Einer der malerischsten Seen des Altai-Territoriums befindet sich in der Kulundinskaja-Steppe unweit von Slawgorod. Er heißt Burlinskoje oder Bursol, nach dem Namen des Nachbardorfes. Hier wird im industriellen Maßstab Salz abgebaut - der Boden ist mit großen Kristallen bedeckt. In der Mitte des Sees gibt es Eisenbahnschienen zum Sammeln von Salz. In den heißen Tagen im Juli und August wird der See dank der Artemia-Krebstiere rosa, lila oder hellviolett.

Rosafarbene Seen der Krim

Auf der Krim gibt es mehrere heilende Salzseen, von denen einige eine unglaublich leuchtend rosa Farbe haben. Der bekannteste ist Sasyk-Siwasch zwischen den Städten Saki und Jewpatoria. Von Juli bis September leuchtet er rosa, und je nach Anzahl der Mikroorganismen kann der See sowohl in Hellrosa als auch in Purpurrot betrachtet werden. Gleichzeitig ist er flach, obwohl es an einigen Stellen zu „Einbrüchen“ von bis zu anderthalb Metern kommen kann.

Der Name Sasyk-Siwasch bedeutet übersetzt „stinkender Schlamm“, und dem ist schwer zu widersprechen: Es riecht wirklich wie an vielen Seen und heilendem Schlamm, aber das stört die vielen Urlauber und Gäste von Sanatorien nicht. Die Sole aus diesem See wird für Schlammwickel verwendet und soll gut für Gelenke sein. Und das aus diesem See gewonnene Salz wird in Geschäften im ganzen Land verkauft!

Der Salzsee Kojaschskoe („Sonne“) befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Halbinsel zwischen den Städten Kertsch und Feodosia und ist auch durch eine schmale Landenge (nur 100 Meter!) vom Schwarzen Meer getrennt. Das Wasser hier ist nicht nur rosa, sondern auch lila und in verschiedenen Orangetönen - alles aufgrund des Bakteriums Dunaliella salina, das Beta-Carotin wie in einer Karotte absondert.

Der Tschokrak-See („Frühling“) in der Nähe von Kertsch färbt sich bei heißem Wetter rosa-lila. Das Wasser ist mit Schwefelwasserstoff und Salz gesättigt, und die Sole dieses Sees wird als nützlich für die Behandlung von Gelenken und des Nervensystems angesehen. Der Schlamm wird auch zur Herstellung von Kosmetik verwendet.

Blauer See der Altai Republik

Gejsernoje, auch als Blauer See bekannt, liegt im Süden der Altai-Republik in der Nähe des Dorfes Aktasch. Es erhält eine hellblaue Farbe dank unterirdischer Geysire, die einen blauen Ton auf die Oberfläche werfen, der in Ringen durch das Wasser divergiert. Aus der Höhe sieht es besonders schön aus.

Goldener See Elton

Der größte Salzsee Europas (seine Fläche beträgt mehr als 150 km²) befindet sich im Süden Russlands in der Region Wolgograd. Bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang nimmt der See eine gold-rosa Farbe an - dies ist auf den Mikroorganismus Dunaliella salina und die Reflexion des sandigen Bodens in klarem Wasser zurückzuführen. An den Ufern von Elton gibt es Touristenzentren, in denen jeder, der die Schönheit dieses Sees genießen möchte, Halt machen kann.

