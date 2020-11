Republik Altai: Entdecken Sie das legendäre Gebirge jenseits der ausgetretenen Touristenpfade

Eingebettet in die Region, in der Russland auf China, die Mongolei und Kasachstan trifft, liegt das legendäre Altai-Gebirge. Es lohnt sich, sich ins Innere zu wagen.

Eine Stippvisite wert: Gorno-Altaisk und der Fluss Katun

Für die meisten Reisenden ist Gorno-Altaisk, die Hauptstadt der Altai-Republik, die erste Station einer Altai-Reise. Die Touristenbusse fahren von der Stadt in Richtung Katun-Tal.

Viele Reisende verbringen ihre Zeit hier, entweder in Städten wie Tschemal mit seiner Klosterinsel Patmos, Askat mit seiner berühmten Künstlergemeinde oder in einer der immer mehr werdenden touristischen Unterkünfte und Campingplätze am Flussufer.

Verbringen Sie einen Tag am Fluss oder wandern Sie zu den berühmten Blauen Seen. Machen Sie dort nicht Schluss. Steigen Sie in einen Bus oder mieten Sie ein Auto und fahren Sie entlang der Tschuiski-Fernstraße.

Für Abenteuerlustige: Die Tschuiski-Fernstraße

Auf der Tschuiski-Fernstraße beginnen echte Abenteurer ihre Altai-Erfahrung. Das Katun-Tal ist wunderschön, ja, aber es fehlt an Abwechslung. Entlang dieser Fernstraße begegnen Ihnen dagegen immer wieder andere Landschaften.

Es dauert mindestens sieben Stunden, wenn Sie schnell fahren, um von Gorno-Altaisk nach Taschanta zu gelangen, der letzten Stadt vor der mongolischen Grenze. Unterwegs fahren Sie über den Seminski-Pass, wo die Einheimischen anhalten, um Pinienzapfen zu sammeln. Altai-Pinienkerne sind in einigen Gegenden teuer, doch hier bekommen Sie sie zu einem guten Preis.

Je näher Sie der Mongolei kommen, desto mehr Sehenswürdigkeiten warten auf Sie. Nach einem fünfminütigen Spaziergang von der Straße gleich hinter dem Dorf Aktasch gelangen Sie zum See Geiser mit seinen bunten Quellen. Etwas früher erreichen Sie den Bezirk Kosch-Agatsch, wo Sie nach einer langen Rechtskurve in die Kyzyl-Tschin-Berge gelangen, die wegen ihrer rostigen Farbe „Mars“ genannt werden.

Für die Einreise nach Kosch-Agatsch benötigen Sie eine Genehmigung. In jedem Bezirk nahe der Grenze müssen sich Ausländer vorab anmelden, manchmal bis zu einem Monat im Voraus. Reisebüros in Gorno-Altaisk können den Prozess deutlich beschleunigen. Ohne Genehmigung wird Ihnen die Einreise verweigert.

Das Herz des Altai: Katu-Jaryk-Pass und der Fluss Tschulyschman

Es gibt eine kleine Straße, die von der Tschuiski-Fernstraße abzweigt, sobald Sie Aktasch erreichen. Sie führt tief in das Herz des Altai, abseits der gängigen touristischen Routen. Sie müssen einen Geländewagen mieten oder einen lokalen Fahrer engagieren. Sie gelangen auf ein Plateau, das fast ausschließlich von einheimischen Altai-Völkern bewohnt wird. Einkäufe sind nur in Dörfern wie Ulagan möglich. An einigen Aussichtspukten entdecken Sie bunte Schnüre an den Bäumen. Dies ist eine einheimische Tradition, die Glück bringen soll.

Das Plateau endet an einem der schönsten Punkte des Altai, der über die Straße erreichbar ist: dem Katu-Jaryk-Pass. Machen Sie eine Pause und schauen Sie sich um: Weit unten sehen Sie das Tschulyschman-Tal. Genießen Sie den Ausblick bei einer Tasse Tee aus regionalen Kräutern.

Sobald Sie den Pass hinuntergefahren sind, gelangen sie zu touristischen Unterkünften, die sich um die bekannteren Sehenswürdigkeiten gruppieren.

Dazu gehören die kuriosen „Steinpilze“ sowie der Utschar-Wasserfall. Um dorthin zu gelangen, müssen sie einige Stunden wandern. Doch es lohnt sich.

Nichts für schwache Nerven: Rückkehr zum Telezker See

Im Tschulyschman-Tal wird die Spreu vom Weizen getrennt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um nach Gorno-Altaisk zurückzukehren: auf dem Weg, den Sie gekommen sind, oder über die einsame Strecke, die auch über den Telezker See führt.

Es gibt keine regulären Busse oder Kleinbusse, die von Utschar oder den „Steinpilzen“ zum Seeufer fahren - es liegen nur zwei Dörfer auf dem Weg und Touristen sind dort selten zu sehen. Sie müssen ein eigenes Fahrzeug mieten oder einen Fahrer von den Touristenunterkünften beauftragen.

Der Weg zum Telezker See ist nur der erste Schritt. Als nächstes müssen Sie eine Fähre nehmen. Es gibt jedoch keine offizielle Fähre. Fragen Sie in den Touristenunterkünften, ob in einem oder vielleicht auch erst in zwei Tagen ein Boot kommt. Einige von ihnen sind groß genug, um Autos zu transportieren und fahren auch nach Fahrplan. Kleinere Boote versorgen die Campingplätze und Unterkünfte in der Hochsaison.

Sie werden erleichtert sein, wenn Sie es auf ein Boot geschafft haben und das andere, touristisch geprägte, Ufer des Sees erreicht haben. Doch Sie werden auch feststellen, dass Sie die Weite, die Natur und die Menschen im Inneren des Altai vermissen. Kein Problem! Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Und diesmal warten dort Freunde auf Sie.

