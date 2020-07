Die zehn liebsten Inlands-Reiseziele der Russen

Woran denken Ausländer bei einer Reise nach Russland? An Moskau? An die Transsibirische Eisenbahn? Und welcher Ort kommt den Russen als erstes in den Sinn?

Moskau

Getty Images Getty Images

Oft heißt es, Moskau sei nicht Russland. Dennoch ist die Hautstadt noch immer das Zentrum von allem und das beliebteste Reiseziel der Russen. Ein Besuch dort ist für Bewohner anderer russischer Regionen ein Muss. Ein Ticket aus Russlands Fernem Osten in die Hauptstadt kostet mehr als ein Trip in eines der asiatischen Nachbarländer. Doch nach Moskau zu reisen, ist fast wie eine Pilgerfahrt.

Nach Angaben der Russischen Union der Tourismusindustrie besuchten 2019 mehr als 22 Millionen Inlands-Touristen aus ganz Russland, einschließlich Reisen zu Sportveranstaltungen sowie Geschäftsreisen, die Hauptstadt.

Region Krasnodar

Nikolai Gyngasow/Global Look Press Nikolai Gyngasow/Global Look Press

„Wenn es einen Himmel auf Erden gibt, ist es die Region Krasnodar!“ (Если есть на свете рай - это Краснодарский край). Dies ist ein bekanntes Sprichwort in Russland. Im Jahr 2019 konnten sich 16 Millionen einheimische Touristen davon überzeugen. In der Tat ist diese Region im Süden ein großartiger Ort, die Sommerferien zu verbringen. Sie liegt an den Küsten zweier Meere - dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer - und hat viele Urlaubsorte (wie Anapa, Gelendschik, Noworossijsk, Jeisk usw.). Das beliebteste Reiseziel ist natürlich Sotschi mit seinen Vororten. Viele russische Kinder verbringen dort ihre Ferien in Sommerfreizeiten und kommen als Erwachsene wieder.

Unterkünfte gibt es für jeden Geldbeutel und dazu ein Unterhaltungsprogramm für jeden Geschmack. Das Klima ist mild, daher ist auch ein Besuch im Winter eine gute Idee. Mit dem Zug sind sie schnell in den Bergen, in den großartigen Skigebieten von Sotschi.

St. Petersburg

Nikolai Gyngasow/Global Look Press Nikolai Gyngasow/Global Look Press

Ungefähr neun Millionen Touristen aus ganz Russland besuchten die Stadt im Jahr 2019. Es gibt viele Möglichkeiten, von Moskau nach St. Petersburg zu gelangen. Außer bei großen internationalen Veranstaltungen wie dem jährlichen Internationalen Wirtschaftsforum gibt es keine Probleme mit Buchungen.

St. Petersburg ist ein beliebtes Reiseziel für mehrtägige Schulausflüge. Es ist der perfekte Ort für ein Eintauchen in Kultur und Geschichte. Diese fünf Orte sollten sie unbedingt bei ihrem ersten Besuch sehen:

Krim

Getty Images Getty Images

Die Krim war schon immer ein beliebtes Reiseziel der Russen. Tschechow und Tolstoi kamen gern hierher. Das milde Klima ist ideal, um eine ganze Reihe von Krankheiten auszukurieren. Die russischen Zaren hatten hier Residenzen, die in der Sowjetunion in Sanatorien umgewandelt wurden. Noch immer in Betrieb ist auch das legendäre Pionierlager „Artek“. Im Jahr 2019 besuchten ungefähr sieben Millionen Russen die Krim.

Auf der ganzen Halbinsel gibt es Resorts, doch eine der beliebtesten Städte ist Jalta, die „russische Rivera“ und wichtigste Stadt an der Südküste. In Sewastopol können Sie sich nicht nur ausruhen, sondern auch die alte Geschichte erkunden. Im Freilichtmuseum Chersones finden Sie die Ruinen dieser antiken griechischen Stadt. Sewastopol kann auch auf eine glorreiche Marine- und Militärgeschichte zurückblicken. Die Stadt wurde viele Male belagert und immer wieder erfolgreich verteidigt.

Wladiwostok

Getty Images Getty Images

Für einen Bewohner Moskaus kann ein Ticket nach Wladiwostok so viel kosten wie eine All-Inclusive-Pauschalreise in die Türkei (viele Russen würden sich tatsächlich für die Türkei entscheiden). Aber die Vorstellung, auf die andere Seite der Erde zu reisen und doch immer noch in Russland zu sein, hat ebenfalls ihren Reiz.

In Wladiwostok dreht sich alles um die Natur und das Meer. Im Jahr 2019 besuchten mehr als vier Millionen russische Touristen die Stadt. Die Zahl der Besucher aus dem Ausland wächst von Jahr zu Jahr rasant.

Kaukasische Mineralquellen

Legion Media Legion Media

Die kaukasischen Mineralquellen sind eine Gruppe von Ferienorten im Stawropol-Territorium, darunter Pjatigorsk, Schelesnowosdsk, Kislowodsk, Jessentuki und Mineralnyje Wody (die Ortsnamen haben oft etwas mit Wasser zu tun).

Günstig ist es dort allerdings nicht. Diese Resorts bieten jedoch eine Reihe von medizinischen Behandlungen und speziellen Wasserkuren an. Im Jahr 2019 besuchten rund zwei Millionen russische Touristen die Mineralquellen.

Altai Gebirge

Getty Images Getty Images

Dies ist einer der schönsten Orte in Russland, trotz schlechter Infrastruktur und schwerer Erreichbarkeit. Man sollte genug Geld bei sich haben und am besten eine Autoreise oder Wandertour buchen. Reisebüros bieten auch Reitertouren in den Bergen an. Der Mangel an Komfort ist schnell vergessen, wenn Sie auf der Altai-Tschuiski-Route unterwegs sind, einer der malerischsten Fernstraßen in Russland.

Zwei Millionen Russen besuchten 2019 den Altai.

Goldener Ring

Legion Media Legion Media

Die antiken Städte des Goldenen Rings sind eine klassische Touristenroute, 200 bis 300 Kilometer entfernt von Moskau. Jährlich besuchen etwa 300.000 bis 500.000 Russen jede der neun Städte. Wer der Großstadt entfliehen und das atmosphärische und authentische Russland spüren möchte, kommt hierher. Festungen und Klöster aus dem 11. bis 12. Jahrhundert, goldene Kirchenkuppeln, die Wolga oder riesige Seen, endlose Felder oder dichte Wälder, all das finden Sie entlang des Goldenen Rings.

Die Preise sind erschwinglich und die Gegend ist gut erreichbar. Um noch mehr Touristen anzulocken, haben die örtlichen Tourismusverbände kürzlich eine Reihe von Glamping-Plätzen eingerichtet. So können Sie sich der Natur nahe fühlen, ohne auf Luxus verzichten zu müssen.

Baikal

Getty Images Getty Images

Dieser Ort wird nie auf der Liste der beliebtesten Touristenziele auftauchen. Wenn Sie jedoch einen Russen fragen, was er sehen möchte, bevor er stirbt, dann wird er höchstwahrscheinlich sagen: „Baikal“. Der einzigartige See ist Rekordhalter in vielen Kategorien wie Wassermenge, Tiefe und Artenvielfalt. Er liegt inmitten einer wunderschönen Landschaft und im Gebiet der Schamanen.

Im Sommer ist es dort recht teuer, doch im Winter kann man günstig dorthin gelangen. Unser Chefredakteur Wsewolod Pulja war in diesem Jahr am Baikalsee. Er sagt, er habe einen Teil seiner Seele dort gelassen, im Eis, das sich in so ungewöhnlichen und vielfältigen Formen zeigt.

Kamtschatka

Getty Images Getty Images

Die abgelegene Halbinsel im Fernen Osten Russlands ist der Traum aller Extremtouristen und Naturliebhaber. Es ist ein Land der Geysire und Vulkane, das zahllose Möglichkeiten zur Beschäftigung bietet.

Im Sommer kann man Kajak fahren, wandern, angeln, surfen, Bären und Wale beobachten. Im Winter locken Skifahren und Snowboarden. Das einzigartige Erlebnis vom Berggipfel aus direkt in Richtung Meer zu gleiten, lässt die schwache Infrastruktur und die Kosten für den erforderlichen Helikopterflug, um auf den Gipfle zu gelangen, schnell in Vergessenheit geraten.

Ein Besuch in Kamtschatka ist sehr teuer! Flugtickets, Miete für Hubschrauber, Geländefahrzeuge, Boote und Ausrüstung kosten ein kleines Vermögen. Auch die Lebensmittel sind dort sehr viel teurer.

