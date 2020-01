Der ultimative Reiseführer für Russlands Goldenen Ring

Die berühmte Touristenattraktion Goldener Ring wurde erstmals 1967 durch den Journalisten Juri Bytschkow bekannt. Er reiste von Moskau nach Jaroslawl und Kostroma, dann weiter nach Wladimir und Susdal und über Rostow Weliki und Pereslawl-Salesski zurück in die Hauptstadt. All diese Städte haben alte Kirchen mit goldenen Kuppeln. Auf einer Landkarte würden sie funkeln. Bytschkow berichtete über seine Reisen in der Zeitschrift „Sowjetkultur“ und erfand dabei den Begriff „Goldener Ring“. Längst ist dieser Name ein Markenzeichen.

Wir treten in die Fußstapfen von Bytschkow und begeben uns auf die faszinierende Reise in die sehenswürdigsten Städte des Goldenen Rings und entdecken die Spuren der jahrtausendealten Geschichte Russlands: von Fehden unter Fürsten, der Invasion der Goldenen Horde, der polnischen Intervention und der Zeit der Wirren bis zum Feldzug der Sowjets gegen die Religion.

Sergijew Possad

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein Tag

Die wichtigste Sehenswürdigkeit in dieser Stadt in der Moskauer Region ist das Dreifaltigkeits-Kloster des Heiligen Sergius, das durch seine Größe und Schönheit beeindruckt. Gegründet wurde es von einem der bedeutendsten russischen Heiligen, Sergius von Radonesch.

Einige Kirchen des Ensembles stammen aus dem 14. Jahrhundert. Sie sollten in jedem Falle die Dreifaltigkeitskirche mit den Wandmalereien des legendären Ikonenmalers des Mittelalters, Andrej Rubljow, besuchen.

Pereslawl-Salesski

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein halber Tag

Pereslawl-Salesski wurde als die Hauptstadt der alten Rus gebaut. Heute ist es ein Anziehungspunkt für Touristen. Sie besteht zu einem großen Teil aus Holzbauten. In der Stadt warten mehr als zwanzig Museen, Kirchen und Klöster auf Ihren Besuch.

Versuchen Sie gar nicht erst, alles zu sehen. Die Auswahl ist groß, wählen Sie, was Ihnen besonders gefällt. Soll es das Kesselmuseum sein oder eine der alten orthodoxen Kirchen? Sie können sich auch anschauen, an welchem Ort Peter der Große die russische Marine gegründet hat oder ein Schiff besichtigen, dass der Zar selbst gebaut hat. Vielleicht möchten Sie lieber mit einer Draisine fahren?

Rostow Welikij

Empfohlene Aufenthaltsdauer: einige Stunden

Am Ufer des majestätischen Nero-Sees steht ein riesiger Kreml aus dem 17. Jahrhundert, der einst die Residenz des Metropoliten der Stadt war. In der prächtigen Mariä-Entschlafens-Kathedrale wird eine großartige barocke Ikone aus dem 18. Jahrhundert aufbewahrt und die Schatzkammern des Gotteshauses sind prall gefüllt mit weiteren Ikonen und antiker Kirchenkunst. Im Garten des Metropoliten, der ein wenig an den El-Mona-Garten in Jerusalem erinnert, können Sie je nach Jahreszeit unter Obstbäumen entspannen und dabei Kräutersbiten trinken.

Uglitsch

Empfohlene Aufenthaltsdauer: einige Stunden

Etwas abseits des eigentlichen Goldenen Rings, in einer Wolgabiegung, liegt Uglitsch. Dieser Ort ist für eine grausame Tat bekannt. Hier soll der erst achtjährige Zarewitsch Dmitri, Sohn von Iwan dem Schrecklichen, ermordet worden sein. Im örtlichen Kreml können Sie mehr über diese und andere Episoden der russischen Geschichte erfahren.

Unternehmen Sie auch einen Spaziergang entlang der Wolgapromenade und bewundern Sie die Flusskreuzfahrtschiffe und das imposante Wasserkraftwerk.

Jaroslawl

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein Tag

Jaroslawl ist die „Hauptstadt“ des Goldenen Rings und die größte der Städte. Fürst Jaroslawl der Weise gründete die Stadt an einer malerischen Landzunge am Zusammenfluss von Kotorosl und Wolga.

Sie werden gut beschäftigt sein, wenn Sie alle Kirchen und Klöster, Museen, Parks und Theater besuchen wollen. Beginnen Sie Ihre Besichtigungstour im Erlöser-Verklärungs-Kloster oder im Staatlichen Museumsreservat, das sich ebenfalls auf dem Gelände des Klosters befindet.

Kostroma

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein Tag

Diese Stadt ist berühmt für ihre Flachsproduktion. Im Ipatjew-Kloster wurde der erste Herrscher aus der Romanow-Dynastie gekrönt.

Bewundern Sie den Feuerwachturm am Sussanin-Platz und die alten Handelsreihen, in denen noch heute ein Einkaufszentrum ist. Lassen sie Ihren Blick über die Wolga schweifen.

Iwanowo und Pljos

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein Tag

Von Kostroma aus ist es nicht weit nach Pljos. Dort können Sie auf eine Endmoräne steigen, eine wallartige Aufschüttung, an der einst ein Gletscher endete, und den Ausblick genießen, den auch der berühmte Landschaftsmaler Isaak Lewitan hatte. Auch in Pljos ist Mutter Wolga ihre ständige Begleiterin.

Iwanowo ist im Vergleich zu den anderen Städten des Goldenen Rings eine junge Stadt. Hier spüren Sie den Geist des sowjetischen Konstruktivismus.

Susdal

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein Tag

Susdal ist wohl die schönste der Städte des Goldenen Rings und damit auch sehr touristisch. Dennoch ist das alte Russland hier allgegenwärtig. Feiern Sie auf einem Volksfest und probieren Sie in einem der zahlreichen Restaurants russische Küche. Besuchen Sie den Susdaler Kreml, die vielen Kirchen und Klöster sowie das Museum für Holzarchitektur. Wenn Sie eine Übernachtung planen, sollten Sie bereits im Voraus buchen.

Wladimir

Empfohlene Aufenthaltsdauer: ein Tag

Wenn Sie von Susdal aus nach Wladimir reisen, legen Sie einen Zwischenstopp in Bogoljubowo ein und sehen Sie eine der schönsten Kirchen Russlands, die Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche an der Nerl, die malerisch auf einer Wiese gelegen ist. Einen Besuch wert ist zudem das Kloster Bogoljubski.

Wladimir war die Hauptstadt der nördlichen Rus und des reichen und mächtigen Fürstentums Wladimir-Susdal. Hier können Sie zum Beispiel die Demetrius-Kirche mit ihren handgeschnitzten Holzreliefs besichtigen oder die wahrhaft beeindruckende Mariä-Entschlafens-Kathedrale sowie das Goldene Tor, einst repräsentativer Eingang zur Stadt, und Überreste der alten Stadtmauer.

