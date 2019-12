Fünf Wege von Moskau nach St. Petersburg zu kommen

700 Kilometer trennen die russische Hauptstadt vom Venedig des Nordens, der Zarenstadt St. Petersburg, die Sie auf jeden Fall besuchen sollten. Wir sagen Ihnen, wie Sie am besten hinkommen.

1. Flugzeug

Preis: 63 - 225 Euro

Dauer: 1,5 Stunden

Reuters Reuters

Von allen drei Moskauer Flughäfen starten pro Tag etwa zwanzig Flüge. Wenn Sie im Voraus buchen, können Sie ein wirklich gutes Angebot bekommen und auch gleich ein Rückflugticket für umgerechnet rund 63 Euro kaufen. Pobeda Airlines bietet normalerweise die günstigsten Optionen an. Aeroflot-Tarife beginnen bei etwa 98 Euro. Die besten Angebote finden Sie unter anderem bei www.aviasales.ru oder www.ozon.travel. Die Reisezeit beträgt anderthalb Stunden.

Bedenken Sie aber, dass Sie noch rund 45 Minuten vom Stadtzentrum bis zum Flughafen brauchen, wenn Sie den Aeroexpress nutzen. Mit dem Taxi kann es im verkehrsreichen Moskau auch zwei Stunden dauern. Zudem sollten Sie rund anderthalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Vom Flughafen Pulkowo in St. Petersburg brauchen Sie weitere 30 Minuten bis in die Innenstadt. Mit nicht weniger als fünf Stunden von Punkt A nach Punkt B ist ein Flug nach St. Petersburg definitiv nicht der schnellste Weg, außer Sie bevorzugen es, mitten in der Nacht zu reisen, wenn Hochgeschwindigkeitszüge nicht fahren und nur noch langsamere Optionen verfügbar sind.

2. Schnellzug

Preis: 35 - 84 Euro

Dauer: 4 Stunden

Jewgeni Bijatow/Sputnik Jewgeni Bijatow/Sputnik

Sie sollten sich eine Zugfahrt in Russland nicht entgehen lassen. Zwischen Moskau und St. Petersburg verkehren regelmäßig Züge. Sie verbinden den Bahnhof Leningradski Woksal in Moskau und den Bahnhof Moskowski Woksal in St. Petersburg.

Am schnellsten kommen Sie mit dem modernen und komfortablen Schnellzug Sapsan ans Ziel. Vier Stunden braucht er. Ab 2020 soll er die Strecke sogar in drei Stunden schaffen.

Standard-Sitzplätze kosten zwischen 35 und 42 Euro, in der Business-Class zahlen Sie ab 84 Euro. Es gibt 13 Sapsan-Fahrten pro Tag, zwischen 05:45 Uhr morgens und 21:00 Uhr.

Buchen Sie besser im Voraus unter www.rzd.ru oder www.tutu.ru.

3. Nachtzug

Preis: 21 - 91 Euro

Dauer: 9 - 10 Stunden

Michail Potschujew/TASS Michail Potschujew/TASS

Wenn Sie sich mehr Zeit nehmen und russische Eisenbahnromantik erleben wollen, nutzen Sie einen Nachtzug. Wenn Luxus oder Komfort für sie keine große Rolle spielen, kaufen Sie ein „Plazkart“-Ticket für den Liegewagen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.

Menschenscheu sollten Sie jedoch nicht sein, denn dort treffen sie auf die unterschiedlichsten Exemplare. Manchmal ist an Schlaf nicht zu denken, dann wird dort getrunken, Gitarre gespielt und gesungen. Wenn es zu laut wird, gibt es immer einen Zugbegleiter, der für ein wenig Ruhe sorgt. „Plazkart“ ist die billigste Option, Preise starten je nach Zug-Kategorie bei 21 Euro.

Wenn Sie ein Abteil mit vier Liegenplätzen bevorzugen, wählen Sie „Kupe“. Das kann gemütlich sein, ist jedoch eher keine gute Wahl für Alleinreisende, die ungern neben Fremden auf engstem Raum schlafen wollen.

Einige Nachtzüge gleichen dagegen fast einem komfortablen Hotel. Der Megapolis startet täglich um 0.30 Uhr und bietet Abteilservice, Abendessen und Frühstück. Die Preise beginnen bei etwa 42 Euro für ein „Kupe“. Für ein 1. Klasse Abteil mit zwei statt vier Schlafplätzen müssen Sie ab 91 Euro zahlen.

4. Auto

Preis: 45-180 Euro für einen Mietwagen zuzgl. Kraftstoff und Maut, Mitfahrgelegenheit 20 - 27 Euro

Dauer: 9 Stunden

Ilja Pitalew/Sputnik Ilja Pitalew/Sputnik

Niedrige Benzinpreise und eine Entfernung von ca. 700 km zwischen den beiden Städten machen das Reisen mit dem Auto zu einer soliden Option. Die Reisezeit hängt von Ihrem Fahrstil, Pausen und dem Verkehr ab. Im Durchschnitt beträgt die Fahrzeit jedoch neun Stunden. Ende 2019 soll die neue mautpflichtige Autobahn M-11 die Fahrtzeit auf 5,5 Stunden (ohne Pausen) verkürzen. Rechnen Sie mit rund 28 Euro Mautgebühr. Ein Auto können Sie bei www.europcar.ru oder www.avisrussia.ru mieten. Vergessen Sie nicht, Ihren internationalen Führerschein mitzubringen.

Das Reisen mit dem Auto kann zu einem schönen Erlebnis werden, wenn Sie unterwegs in einer der alten russischen Städte wie Torschok, Twer, Weliki Nowgorod oder Waldai Halt machen. Dort gibt es viel zu sehen und zu entdecken.

Wenn Sie nicht alleine fahren möchten, aber dennoch einen unvergesslichen Roadtrip machen möchten, können Sie eine Mitfahrgelegenheit nutzen. Besonders beliebt ist in Russland Blablacar. In der Regel werden dabei lediglich die Benzinkosten geteilt, was eine Fahrt von Moskau nach St. Petersburg sehr günstig macht.

5. Bus

Preis: 16 - 22 Euro

Dauer: 12 - 13 Stunden

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Die letzte Möglichkeit wäre, mit dem Bus nach St. Petersburg zu fahren. Dies würden wir jedoch nicht empfehlen, da die Reise sehr lange dauert (12 - 13 Stunden) und im Vergleich zu fast jeder anderen genannten Option weniger komfortabel ist.

Der Busfahrplan ist zudem verwirrend und unterscheidet sich je nach Tag. Wenn Sie es dennoch versuchen möchten, halten Sie sich an offizielle Unternehmen wie Ecolines. Eine einfache Fahrt kostet etwa 16 Euro.

