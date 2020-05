Russlands TOP-10 Reiseziele zu verschiedenen Jahreszeiten (FOTOS)

Herbst in Karelien, Sommer in Jakutien, Winter in Moskau, Frühling in St. Petersburg...

Roter Platz, Moskau

Es mag klischeehaft klingen, aber der Rote Platz im Herzen Moskaus ist immer noch das beliebteste russische Reiseziel. Und es ist zu jeder Jahreszeit wirklich schön, oder?

Kreml, Moskau

In seiner langen Geschichte war der Moskauer Kreml einst aus Holz, Weiß- und dann aus Rotsteinen errichtet worden. Der geschichtsträchtige Ort wurde abgebrannt, angegriffen und immer wieder aufgebaut. Innerhalb der Kremlmauern befinden sich viele interessante Sehenswürdigkeiten, darunter die Zarenglocke und die Zarenkanone.

Peterhof, St. Petersburg

Diese prachtvolle Zarenresidenz außerhalb von St. Petersburg wird oft mit dem französischen Versailles verglichen. Peterhof hat übrigens das weltweit größte System von Brunnen und Kaskaden! Die Brunnen funktionieren von Mitte Mai bis Mitte September mit einer großen Show zur Eröffnung und zum Abschluss der Saison.

Palastplatz, St. Petersburg

Dies ist der Ausgangspunkt Ihres Abenteuers in St. Petersburg: Schauen Sie sich den Winterpalast (wo sich das Eremitage-Museum befindet), die Alexandersäule und den Triumphbogen des Generalstabs-Gebäudes an. Die beste Zeit für einen Besuch in St. Petersburg ist im Frühsommer, in der Saison der „Weißen Nächte“.

Baikalsee, Region Irkutsk, Burjatien

Normalerweise verbringen die Menschen ihre Sommerferien am See. Aber es wäre schade, die Schönheit des winterlichen blauen Eises des Baikalsees, des tiefsten Sees der Welt, zu verpassen! Das Baikal-Eis ist berühmt für seine unglaublichen Formen.

Kischi Insel, Karelien

In diesem ethnografischen Freilichtmuseum am Onegasee wurden viele Holzgebäude des russischen Nordens aus dem 17. bis 19. Jahrhundert zusammengestellt. Das architektonische Ensemble von Kischi Pogost wurde in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Obwohl das Museum das ganze Jahr über geöffnet ist, kommen die meisten Touristen wahrscheinlich im Sommer. Die Winter in Karelien sind ziemlich hart, und im Herbst und Frühjahr kann es zu Navigationsschwierigkeiten kommen.

Lenafelsen, Jakutien

In diesem Nationalpark, der ebenfalls auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht, haben Sie einen fantastischen Blick auf die Felsen, die vor 400.000 Jahren entstanden sind. Die beste Zeit, um sie zu sehen, ist Ende Februar bis Anfang März. Man kann dorthin entweder auf dem zugefrorenen Fluss Lena mit dem Auto oder im Sommer mit dem Boot gelangen.

Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche an der Nerl, Region Wladimir

Um diese einzigartigen Kirche zu erreichen, die Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut wurde, müssen Sie vom Dorf Bogoljubowo etwa 1,5 km durch die Wasserwiese fahren. Die Kirche steht auf einem von Menschenhand geschaffenen Hügel am Zusammenfluss der Flüsse Kljasma und Nerl.

Solowki, Region Archangelsk

Solowki ist eine Gruppe von sechs Inseln im Weißen Meer im russischen Norden. Dieser Ort ist bekannt als eines der berüchtigtsten ehemaligen GULAG-Gefängnisse sowie als Standort eines alten orthodoxen Klosters. Außerdem besuchen Touristen Solovki wegen seiner wunderschönen nördlichen Natur.

Kurische Nehrung, Region Kaliningrad

Lange Sanddünen, geheimnisvolle Kiefernwälder, sonnige Wiesen - die friedliche Natur macht die Kurische Nehrung zu einem der attraktivsten Nationalparks in Russland. Denken Sie bei der Planung Ihrer Reise daran, dass die baltischen Herbst- und Wintermonate normalerweise regnerisch sind.

