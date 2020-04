Instagram vs Realität: Wie sehen Russlands populärste Touristenziele tatsächlich aus? (FOTO)

Der Rote Platz

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen ist die Visitenkarte von Moskau und ganz Russland. Um das beste Selfie mit der beeindruckenden Basilius-Kathedrale und ihren Kuppeln als Hintergrund zu machen, muss man sich auf die Pflastersteine setzen oder sogar legen.

Ilya Varlamov CC-BY-SA (4.0) Ilya Varlamov CC-BY-SA (4.0)

Nützlicher Tipp? Behalten Sie den Erdboden im Auge, um über niemanden zu stolpern.

Sarjadje Park

Die schwebende Brücke im neuen Park in der Nähe der Kremlmauern ist ein beliebter Ort für Fotoshootings. Die High-Tech-Konstruktion bietet einen wunderschönen Panoramablick, von einem stalinistischen Wolkenkratzer über die Basilius-Kathedrale bis hin zur Moskwa.

Andrey Lyubimov / Moskva Agency Andrey Lyubimov / Moskva Agency

Es gibt aber ein Problem: Jeder möchte solch ein Foto haben.

Der Mamajew-Hügel

Diese riesige Gedenkstätte in Wolgograd (ehemals Stalingrad) ist das bekannteste Denkmal des Zweiten Weltkriegs in Russland. Auf einem Hügel steht eines der größten Denkmäler Russlands - die gigantische Statue „Mutter Heimat ruft!“

Dmitry Rogulin/TASS Dmitry Rogulin/TASS

Jedes Jahr kommen Tausende von Touristen, um den Mamajew-Hügel zu besuchen.

Der Alte Arbat

Diese Moskauer Straße, die mehr als 520 Jahre alt ist, war einst ein Künstlerparadies.

Komsomolskaya Pravda//Global Look Press Komsomolskaya Pravda//Global Look Press

Aber in jüngster Zeit wurde der Ort mit zahlreichen Souvenirläden, Cafés, Bierstuben und Straßenkünstlern zu einem der wichtigsten Touristenmeilen Moskaus.

Die Tschara-Sande

Diese riesigen Dünen in Sibirien sind vielleicht eine der seltsamsten Wüsten der Welt. Fünfzig Quadratkilometer Sand liegen mitten in Bergen, Sümpfen, Taiga-Wäldern und Flüssen. Ein Foto kann zum Beispiel die Illusion erzeugen, dass man irgendwo in den Vereinigten Arabischen Emiraten Urlaub macht.

Aber die Landschaft rund um diese Wüste ist auf keinen Fall eine Enttäuschung.

Peterhof

Das „russische Versailles“, das 40 Kilometer von St. Petersburg entfernt liegt, ist die ehemalige Sommerresidenz der russischen Zaren. Im Sommer sieht das prachtvolle Schloss mit seinen Kaskadenbrunnen zu 99,9% so aus:

Legion Media Legion Media

Der Baskuntschak-See

Dieser Salzsee in Südsibirien ist die Quelle von 80 Prozent des russischen Salzes. Hier leben oder wachsen keine Lebewesen, da die Salzkonzentration 300 Gramm pro Liter Wasser beträgt.

Legion Media Legion Media

Aber wegen der ungewöhnlichen Landschaft und dem besonderen Heilschlamm, der hier anzufinden ist, besuchen viele Touristen den Ort.

Baikal

Der Baikalsee enttäuscht nie, weder im Sommer noch im Winter. Während der kalten Jahreszeit ist er dank dem klaren blauen Eis und den schneebedeckten Felsen besonders schön.

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Dies ist der seltene Fall, wenn Erwartung und Realität zu 100% übereinstimmen.

