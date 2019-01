Sie suchen Abenteuer im Urlaub? Auf nach Russland!

Der Polarural

Pixabay Pixabay

Das Ural-Gebirge verbinden die meisten Reisenden wahrscheinlich vor allem mit dem malerischen Anblick, der sich auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn zwischen Jekaterinburg und Kurgan bietet. Doch für diejenigen, die sich abseits ausgetretener Pfade bewegen wollen, ermöglichen die nördlichsten Ausläufer dieser historisch-geographischen Grenze zwischen dem europäischen Russland und Sibirien eine der größten und abenteuerlichsten Erfahrungen.

Der Polarural verläuft zwischen den Städten Salechard, Workuta und der Jamal-Halbinsel und ist ein Anziehungspunkt in einer der abgelegensten Gegenden Russlands. Für Reisende, die bereit sind, in den Bergen zu wandern, ergibt sich ein einzigartiger Einblick in die Kultur der nomadischen Jamal-Nenzen: Mit einer Übernachtung in einem Tschum, der Nenzen-Version eines Tipis, in der beinahe unwirklich scheinenden arktischen Tundra.

Während der Polarnächte können Reisende von Moskau nach Salechard fliegen, bevor sie sich auf eine Fahrt mit dem Schneemobil durch den Polarural bis zur Halbinsel Jamal freuen können.

Nordkaukasus

Legion Media Legion Media

Russlands südliche Grenze bietet Schluchten, alte Burgen und Sandwüsten. Reisende können von Moskau, Istanbul oder Schardscha nach Grosny, in die aufstrebende Hauptstadt der Republik Tschetschenien, fliegen, bevor es mit Minibussen weitergeht nach Derbent an der russisch-aserbaidschanischen Grenze. Unterwegs können Touristen einen Halt in Sulak machen, wo es eine der tiefsten Schluchten der Welt gibt oder auf die Sarykum-Sanddüne klettern, die etwas außerhalb von Machatschkala liegt.

Abgesehen von der Begeisterung für die abenteuerlichen Weltklasse-Sehenswürdigkeiten im Nordkaukasus, die er bei einem seiner letzten Trips entdeckt hat, bezeichnet der leidenschaftliche Reisende Michael Worrall „die Gastfreundschaft der Menschen in Tschetschenien und Dagestan“ als das „wahre Highlight der Region.“

Jakutien im Winter

Legion Media Legion Media

Echte Abenteurer können diese Gegend mit einem 24-Stunden-Minibus von der sibirischen Stadt Tynda aus erobern. Die meisten Besucher fliegen jedoch von Moskau, Seoul oder Harbin aus nach Jakutsk, der Hauptstadt der Region. Von Jakutsk aus sind beliebte Ziele unter anderem Ojmjakon, der kälteste bewohnte Ort der Erde, oder der Lena-Felsen-Nationalpark für eine beeindruckende Winterwanderung.

Der Tschujatrakt

Diana Serebrennikowa Diana Serebrennikowa

Von Nowosibirsk bis zur russisch-mongolischen Grenze verläuft eine der aufregenderen Strecken für jene, die gerne abenteuerliche Autoreisen unternehmen: der Tschujatrakt. Er führt direkt durch die beeindruckende Berglandschaft der Republik Altai und endet in den magischen Steppenlandschaften des Kosch-Agatsch Gebietes. Eine Reise in diese Gegend ist zwar ein Kraftakt an sich, bietet aber einen malerischen Überblick über Jurten, heiße Vulkanquellen und schneebedeckte Berge. Natürlich geht es bei dieser Strecke nicht nur ums Fahren. Besucher der Städte entlang des Tschujatrakt können auch an Drahtseilen entlang die Schluchten durchqueren, auf Pferden durch die Steppe galoppieren oder sich auf dem Floß durch einige von Russlands aufregendsten Wildwasserstrecken kämpfen.

Nach Gorno-Altaisk, Hauptstadt der Republik Altai, gibt es Direktflüge von Moskau. Diese werden aber nicht so häufig angeboten und sind zudem sehr teuer. Viele Reisende bevorzugen es deshalb, erst nach Nowosibirsk zu fliegen und dann mit einem Nachtzug nach Bijsk und von dort aus weiter mit dem Taxi nach Gorno-Altaisk. Von Gorno-Altaisk aus ist es einfach, die Weiterfahrt mit Minibussen oder dem Taxi bis zur mongolischen Grenze zu organisieren.

Kamtschatka

Legion Media Legion Media

Kamtschatka, die Halbinsel aus Feuer und Eis, und gefühlt eine halbe Ewigkeit von Moskau entfernt, ist eine Gegend der Superlative. Es ist eine der weltweit geologisch aktivsten Regionen und die Heimat derart ungewöhnlicher Landschaften, dass Besucher glauben könnten, auf einem völlig anderen Planeten gelandet zu sein. Machen Sie sich darauf gefasst, am Horizont rauchende Vulkane zu entdecken. Kamtschatka ist ein Ort, an dem sich die Natur rau, ursprünglich und, wichtig für Instagrammer, sehr fotogen präsentiert.

Zwischen Kamtschatka und dem Rest von Russland gibt keine Straßenverbindung. Die meisten Besucher erreichen die Halbinsel daher am bequemsten mit Direktflügen von Moskau oder Wladiwostok. In der regionalen Hauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatskij kann man auch Urlauber beobachten, die direkt auf ein Schneemobil steigen, um auf den rauchenden Vulkan Mutnowski zu fahren oder solche, die einen wohl einmaligen Ausflug buchen: einen Hubschrauber-Rundflug über das Tal der Geysire.

