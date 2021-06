Wie Sie die Spiele der Euro 2020 in St. Petersburg besuchen können

Wer spielt mit?

Ein Maskottchen posiert am 22. April 2021 in der Gazprom-Fußballarena in Sankt Petersburg, während einer Präsentation fünfzig Tage vor der Eröffnung des Fußballturniers UEFA Euro 2020. AFP AFP

Insgesamt sieben Spiele werden in der „Gazprom-Arena“ (auch bekannt als „Krestowski-Stadion“) in St. Petersburg ausgetragen:

Welche Dokumente werden für die Einreise nach Russland benötigt?

picture alliance/Getty Images picture alliance/Getty Images

Mit einer sogenannten FAN-ID können Ausländer für den Zeitraum des Turniers visafrei nach Russland einreisen.

Dazu müssen folgende Dokumente vorliegen:

PCR-Test (in Russisch und Englisch, frühestens drei Tage vor der Einreise abgeschlossen),

Tickets für das/die Spiel(e)

FAN-ID - entweder laminiert oder in elektronischer Form

Fans, die ihre FAN-ID vor dem 1. Oktober 2020 beantragt haben, müssen sie erneuern.

Dazu müssen Sie einen Antrag über die offizielle Seite stellen. Sie benötigen die folgenden Dokumente:

Die Angaben zu ihrem Ausweisdokument;

Ticketbestellnummer oder Ticketnummer für das/die UEFA EURO 2020-Spiel(e) in Sankt Petersburg (Russische Föderation) oder einen Selbstregistrierungscode

Ein Foto in elektronischer Form oder ein Gerät mit einer Kamera. Das Foto muss in Farbe sein, die aufgenommene Person muss vor einem weißen Hintergrund stehen, in die Kamera schauen und darf keine Kopfbedeckung tragen. Die akzeptablen Formate sind .jpg oder .jpeg, mit einer maximalen Dateigröße von 1MB und einer Auflösung nicht kleiner als 420 x 525 Pixel.

Die Einreise für Fans ist vom 29. Mai 2021 bis zum 2. Juli 2021 Ortszeit möglich. Die Frist für die Ausreise aus Russland endet am 12. Juli 2021 um 23:59 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auch auf der offiziellen Website des russischen Außenministeriums.

Wie komme ich nach Russland?

Passagiere machen ein Selfie am internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau, Russland. XinHua/Global Look Press XinHua/Global Look Press

Leider ist der Flugverkehr zwischen Russland und Westeuropa im Vergleich zur Situation vor Ausbruch der Corona-Pandemie immer noch eingeschränkt. Dennoch bieten zahlreiche Airlines, darunter die Lufthansa und Aeroflot, Verbindungen an.

Die meisten Flüge landen jedoch in Moskau. Von dort aus können Fans den Zug nach St. Petersburg nehmen. Am besten kaufen Sie die Tickets im Voraus auf der Website der Russischen Eisenbahn. Den Fahrplan finden Sie hier.

Wer lieber auf eigene Faust reisen will, kann aber auch problemlos einen Mietwagen anmieten.

Aus welchen Ländern kann ich nach Russland einreisen?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Information war Russland für Besucher aus den folgenden Ländern geöffnet:

Griechenland

Deutschland

Serbien

Schweiz

Finnland

Island

Malta

Portugal

Seit 2. Juni 2021 hat Russland auch den regulären Flugverkehr mit Großbritannien wieder aufgenommen.

Ab dem 10. Juni 2021 wird es auch wieder Flugverkehr mit Österreich, Ungarn, Luxemburg, Kroatien und Albanien geben.

Wie komme ich vom Flughafen oder Bahnhof ins Stadion?

Vorbereitung auf die Euro 2020. Maksim Konstantinow/Global Look Press Maksim Konstantinow/Global Look Press

Fans wird der Einlass mit Tickets und laminierten FAN-IDs gewährt. Daher müssen bei der Einreise nach Russland elektronische FAN-IDs gegen eine laminierte Version ausgetauscht werden. Dies kann sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg an den folgenden Stellen erfolgen:

Moskau:

Sankt Petersburg:

Newski-Prospekt, 48, (Einkaufszentrum "Passasch", 2. Stock, separater Eingang vom Newski-Prospekt, letzte Tür links vom Haupteingang);

Primorskij-Prospekt, 72 ("Piterlend"-Einkaufszentrum, 2. Stock), Öffnungszeiten: 11:00 - 20:00 Uhr.

Inhaber eines Fan-Ausweises können an den Spieltagen die öffentlichen Verkehrsmittel in St. Petersburg kostenlos nutzen. Neben allen Metrolinien in St. Petersburg und der weiteren Leningrader Region werden auch die Straßenbahnlinien Nr. 19 und 48 an den Spieltagen für die Fans kostenlos sein.

Um freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhalten, muss der Fan seine FAN-ID, sein Spielticket oder seinen Fanpass vorlegen. Dieser wird 24 Stunden vor dem Spiel über die Euro 2020-Mobil-App verfügbar sein. Die App kann bereits jetzt bei Google Play und im AppStore heruntergeladen werden.

Welche Corona-Maßnahmen gelten?

Gazprom-Arena. Vorbereitung auf die Euro 2020. Maksim Konstantinow/Global Look Press Maksim Konstantinow/Global Look Press

Die Kapazität des Stadions wird an Spieltagen auf 30.500 Besucher begrenzt - das sind etwa 50 Prozent der maximalen Kapazität.

Um Gedränge und lange Schlangen zu vermeiden, wird jedem Besucher ein 30-Minuten-Fenster für den Einlass ins Stadion eingeräumt. Das Zeitfenster wird am Spieltag in der mobilen App sichtbar sein.

Es herrscht Maskenpflicht. Am Eingang werden Temperaturkontrollen durchgeführt und im Innenraum stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Draußen gekaufte Getränke und Speisen sind nicht erlaubt, aber im Innenraum können Snacks und Erfrischungen erworben werden.

Die Organisatoren warnen auch vor Körperkontakt mit anderen Besuchern (Umarmungen etc.) und empfehlen, dass die Besucher während der Halbzeit auf ihren Plätzen bleiben.

