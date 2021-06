Unglaublich heißer Sommer macht russische Städte zu Ferienorten (FOTOS)

Das Wetter in Russland im Juni hat oft viele Tricks im Ärmel. Die südlichen Regionen, wo sich die beliebten Ferienorte am Schwarzen Meer befinden, sind von starken Regenfällen betroffen. Aber schon zwei Wochen lang erreicht die Temperatur um die 34 Grad Celsius in Moskau, St. Petersburg und vielen Ural- und sibirischen Städten. Meteorologen erklären diese Hitzewelle mit einem Antizyklon.

Die Temperatur in Moskau bricht alle Rekorde: Tagsüber liegt sie bereits seit zwei Wochen über 33 Grad Celsius, in manchen Stadtbezirken sogar bis 37 Grad Celsius. Aber Moskowiter finden Erlösung in städtischen Brunnen und schattigen Parks.

Um eine Überhitzung des Asphalts zu vermeiden, werden die Straßen alle drei Stunden mit Wasser besprüht. Fahrgäste der Moskauer Metro erhalten bei Bedarf von freiwilligen Mitarbeitern kostenlos eine Flasche Wasser.

In St. Petersburg ist es mit Temperaturen von knapp über 30 Grad Celsius etwas kühler. Vor kurzem wurde jedoch eine maximale Temperatur von über 35 Grad Celsius aufgezeichnet. Normalerweise ist es in der Stadt selten mehr als 25 Grad Celsius warm.

Für die Einheimischen war die Hitze ein Anlass, die Badesaison im traditionell kühlen Finnischen Meerbusen zu eröffnen. Internetnutzer begannen sofort, die Strände dieser nördlichen Stadt mit Sotschi und Anapa, den beliebtesten russischen Ferienorten, zu vergleichen.

Die Durchschnittstemperatur in Kasan beträgt diese Woche etwa 30 Grad Celsius, in einigen Bezirken bis zu 35 Grad Celsius. Das Wetter dort ist im Juni normalerweise um die 20 Grad Celsius. Laut dem Online-Shop Ozon hat sich die Nachfrage nach Klimaanlagen im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht.

Sogar die sibirische Stadt Krasnojarsk ist plötzlich zu einem Ferienort geworden: Die Temperatur liegt die ganze Woche über 30 Grad Celsius. Die Einheimischen entschieden sich daraufhin, dass es Zeit für SUP-Surfen und Grillpartys am Jenissei-Ufer ist.

Die Region Twer liegt zwischen Moskau und St. Petersburg und war schon immer ein Ort, um der Hitze zu entfliehen. Aber nicht in diesem Sommer. Die Temperaturen erreichen hier nun bis zu 34 Grad Celsius. Urlauber sagen, dass es diesen Juni überhaupt keine Mücken gibt und das Wasser im örtlichen Seligersee sehr schnell warm wird.

In der russischen Nordstadt Wologda hat die Hitzewelle in diesem Sommer den Rekord von 1939 gebrochen: Damals erreichten die Temperaturen plus 30 Grad Celsius. 2021 erreichten sie jedoch schon 32,5 Grad Celsius. In Jekaterinburg, der Hauptstadt des Urals, erreichten die Temperaturen etwa 30 Grad Celsius. An einem Tag wurden fast 34 Grad Celsius gemessen und es war der heißeste Tag seit 100 Jahren. Regen und ein Temperatursturz werden in Russland erst für nächste Woche erwartet.

