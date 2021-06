Die zehn heißesten Städte Russlands

Russland ist berühmt für seine eisigen Winter, aber an einigen Orten sind die Temperaturen im Sommer ebenfalls extrem. Die Bewohner der folgenden Städte erleben jedes Jahr sehr heiße Sommer. Welches ist der heißeste Ort in Russland?

1 – Jaschkul

Diese kleine Siedlung (weniger als 8.000 Einwohner) im Zentrum von Kalmückien, umgeben von einer endlosen Steppe, ist einer der heißesten Orte in Russland. Im Sommer liegen die Temperaturen tagsüber konstant über + 30 °C und auch in der Nacht sinkt das Thermometer nicht unter + 25 °C. Im Juli 2010 wurden sogar + 44,4 °C gemessen. Einige Tage später erwärmte sich die Luft im Nachbardorf Utta auf + 45,4 °C. Einheimische retten sich vor der Hitze, indem sie traditionellen salzigen Tee trinken und salzigen Käse essen.

Im Winter ist es normalerweise um die 0 °C, aber an manchen Tagen kann es aufgrund starker Winde auch bis zu - 30 °C kalt werden.

2 - Wolgograd

Die Heldenstadt Wolgograd (bis 1961 hieß die Stadt Stalingrad) überrascht mit ihren Temperaturkontrasten. Das Klima hier ist kontinental. Auf frostige Wintertage folgt eine schnelle Tauwetterperiode. Im Sommer schützen auch Klimaanlagen nicht vor der Hitze. Von Juni bis August sind es normalerweise + 30 bis 33 °C, aber manchmal klettert das Thermometer noch höher. 1940 wurden + 42,6 °C gemessen. Das Temperaturminimum in Wolgograd im selben Jahr betrug - 33 °C. „Ich erinnere mich noch daran, wie der Strom auf meiner Arbeitsstelle abgeschaltet wurde und ein Kollege das Mittagessen auf dem Parkplatz im Auto warm machte. Das Thermometer im Inneren zeigte + 70 °C!“, erzählt ein ehemaliger Wolgograder. Die unzähligen Mücken in der Stadt überraschen niemanden.

3 - Astrachan

Die wunderschöne südliche Stadt an der Wolga bietet ein stark kontinentales Klima. Im Winter kann es an einigen Tage bis zu - 20 °C werden. Dann setzt plötzlich Tauwetter ein und am nächsten Tag friert es schon wieder. Im Sommer ist es um die + 30 °C heiß und es weht ein starker Wind. „Häufig sieht man Bodenroller (eine Pflanze) in der Stadt“, berichten die Einheimischen. „Wenn Sie am Stadtrand wohnen, seien Sie bereit für Sandstürme wie in Stargate.“

4 - Derbent

Eine der ältesten Städte Russlands (Wissenschaftler datieren die erste Bevölkerung hier auf das 4. Jahrhundert vor Christus) liegt am Ufer des Kaspischen Meeres, in dem die Menschen Zuflucht vor der unglaublichen Hitze suchen. Selbst im Schatten sind es + 35 °C und Sie wollen gar nicht mehr raus aus dem Wasser. Die Winter hier sind sehr warm und Schnee ist ein sehr seltenes Phänomen.

5 - Jewpatorija

Der Ferienort im Westen der Krim hat ein Steppenklima, in dem den ganzen Sommer über stabile + 30-35 °C herrschen. Diese Hitze ist jedoch dank der trockenen Luft und des Meeres in der Nähe gut auszuhalten. Es gibt normalerweise keinen Schnee, es regnet selten, das Wasser ist immer warm und die Sonne scheint fast das ganze Jahr über.

6 - Grosny

Der Sommer in der tschetschenischen Hauptstadt ist sehr heiß: Im Schatten liegen die Temperaturen oft über + 35 °C. Es regnet auch selten. Winde und Sandstürme sind häufig. Einheimische versuchen der Hitze durch die Nutzung von Klimaanlagen zu entkommen und ziehen sich in die Natur zurück. Im Winter bringt der Wind Temperaturen bis - 20 °C.

7 - Kysyl

Die Hauptstadt von Tuwa im Süden Sibiriens ist sowohl eine der heißesten als auch eine der kältesten Städte Russlands. Kysyl gehört offiziell zum hohen Norden und im Winter liegen die Durchschnittstemperaturen bei - 30 °C. Sobald der Sommer kommt, erwärmt sich die trockene Luft sehr schnell. Die Temperaturen erreichen + 30 °C und es herrschen Sandstürme. „Die Saison ändert sich sehr stark. Heute kann es schneien und dein Gesicht einfrieren und morgen wird es so heiß, dass du in Shorts und T-Shirt schwitzt“, schreibt ein Einheimischer.

8 - Sotschi

Die Städte an der Schwarzmeerküste liegen in den Subtropen und das Klima an diesen Orten ist bei Fans von warmem Wetter sehr beliebt. Wenn wir uns die durchschnittliche Jahrestemperatur ansehen, gilt Sotschi als eine der heißesten Städte Russlands. Das Klima ist konstant mild. Im Winter sind es durchschnittlich + 10 °C, im Sommer + 30 °C. Sotschi hat viele grüne Parks, ist vom Kaukasus-Gebirge umgeben und zu jeder Jahreszeit angenehm.

9 - Krasnodar

Können Sie sich vorstellen, dass der Sommer in Krasnodar fünf Monate dauert? Normalerweise sind es im Frühjahr bereits + 20 °C und im Juni steigen die Temperaturen auf durchschnittlich + 30 °C, am Nachmittag sogar auf bis zu + 40 °C. „Es fühlt sich an wie im Backofen. Die Leute bleiben drinnen, wo es Klimaanlagen gibt. Die Hitze ist manchmal unerträglich“, sagen die Anwohner. Die Winter hier können aber auch ziemlich kalt sein.

10 - Juschno-Suchokumsk

Diese kleine Stadt (ca. 10.000 Einwohner) in Dagestan ist als Zentrum der Ölförderung bekannt. Der Ort liegt in der Nogai-Steppe und hat ein sehr trockenes und windiges Klima. Die jährliche Durchschnittstemperatur von Juschno-Suchokumsk beträgt fast + 15 °C. Die Sommerhitze beginnt im Mai. Im Juni herrscht eine trockene Hitze bei Temperaturen konstant über + 30 °C. Die Winter sind relativ mild und fast schneefrei.

