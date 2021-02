Kulturelle Vielfalt: Fünf multiethnische russische Städte

Russland ist ein multikulturelles Land mit fast 200 verschiedenen Ethnien. Viele Regionen haben ihre traditionellen Kulturen und Sprachen bewahrt, das zeigt sich auch in den Städten.

1. Kysyl, Hauptstadt von Tuwa

Tuwa ist eine kleine Republik im Süden Sibiriens und die Heimat des Kehlgesangs. Kysyl (was auf Tuwinisch „rot“ bedeutet) ist die Hauptstadt und die größte Stadt der Region. Dort leben fast 110.000 Menschen, von denen viele Tuwinisch sprechen, das in der Republik neben Russisch als Amtssprache anerkannt ist. In Tuwinisch gibt es Medien (hier ist ein Nachrichtensprecher in Nationaltracht zu sehen) und Theaterproduktionen. Mintunter werden sogar Klassiker wie Romeo und Julia ins Tuwinische übersetzt und aufgeführt.

Kysyl sieht nicht wie eine gewöhnliche russische Stadt aus. Es finden sich viele ungewöhnliche Skulpturen epischer Volkshelden, buddhistische Tempel und ein großes Gebetsrad, das ein Geschenk buddhistischer Mönche in einem indischen Kloster war.

„Traditionen spielen eine wichtige Rolle im Leben eines durchschnittlichen Tuwiners: Respekt vor den Ältesten, asiatische Bescheidenheit, Ehrfurcht vor der Natur“, sagt Dajan Dansurun, ein Fotograf aus Kysyl. „Kurz vor unserem Nationalfeiertag Schagaa können Sie Menschen auf den Straßen sehen, die stolz die Nationaltracht tragen.“ Zu Feiertagen finden in der Stadt Volksmusikfestivals, Wettbewerbe in traditionellen Sportarten wie Tuwinisches Bogenschießen und Meisterklassen in lokalem Handwerk statt.

Obwohl die traditionellen Glaubensrichtungen in Tuwa Buddhismus und Schamanismus sind, wird auch die russisch-orthodoxe Kirche geschätzt. „Seit meiner Kindheit erinnere ich mich, dass unsere Familie am Ostertag unseren russischen Nachbarn immer herzlich zu diesem Feiertag gratulierte“, sagt Dajan.

2. Derbent, Dagestan

Die Stadt Derbent in Dagestan (im Nordkaukasus) ist eine der ungewöhnlichsten Städte in Russland. Erstens ist sie mehr als 2.000 Jahre alt. Das Jubiläum wurde im Jahr 2015 begangen. Die Stadt hat eine alte Festung mit der Juma-Moschee aus der Mitte des 8. Jahrhunderts. Zweitens gilt sie als die ethnisch vielfältigste Stadt Russlands. Die 125.000 Einwohner-Stadt hat Moscheen (sowohl schiitische als auch sunnitische), orthodoxe Kirchen und Synagogen und es finden viele Feste der verschiedenen Völker Dagestans statt.

„Hier leben Dutzende von Nationalitäten“, sagt Margarita Samoilowa, die aus Sibirien hierhergezogen ist, um hier zu arbeiten. „Ich bin bisher nur mit Lesginen und Awaren in Kontakt gekommen. Untereinander sprechen sie in ihrer Muttersprache, aber wenn sie mit mir sprechen, wechseln sie auf Russisch.“ Wo sonst können Sie so etwas erleben?

3. Elista, Hauptstadt von Kalmückien

Diese kleine Stadt inmitten der südrussischen Steppe ist ein Zentrum buddhistischer Kultur und die Schachhauptstadt des Landes. Zwei Drittel der 100.000 Menschen, die hier leben, sind ethnische Kalmücken. Sie sind überwiegend buddhistisch.

„In diesen Tagen wird viel getan, um die Kultur und das Erbe der Kalmücken zu bewahren“, sagt Alan Macht, ein Einwohner. In Elista befindet sich beispielsweise Europas größter buddhistischer Tempel, der als goldene Wohnstätte von Buddha Shakyamuni bekannt ist. Er wurde im Jahr 2005 gebaut.

1997 wurde Chess City im Südosten der Stadt gebaut, um die Teilnehmer der Schacholympiade 1998 zu empfangen. Alan sagt, dies sei einer seiner Lieblingsorte in Elista. Jedes Haus in Chess City trägt einen schachbezogenen Namen wie „Dame“ oder „Weißer Turm“. Der Boden im Schachpalast, dem zentralen Gebäude der Stadt, ist wie ein Schachbrett gestaltet und kann sogar bespielt werden.

4. Grosny, Hauptstadt von Tschetschenien

Grosny ist eine moderne Metropole mit Wolkenkratzern, Einkaufszentren, breiten Alleen und einem etwas nahöstlichen Flair. Die Frauen hier bedecken ihre Haare und tragen lange Röcke. Rauchen ist verpönt, so dass Sie kaum eine Person mit einer Zigarette auf der Straße sehen werden. Der Alkoholverkauf ist nur von 8 bis 10 Uhr in großen Supermärkten erlaubt. In einem einzigen Restaurant der Stadt ist Alkoholausschank gestattet.

In der tschetschenischen Hauptstadt gibt es keine Bars oder Nachtclubs, aber ein riesiges modernes Fußballstadion, viele Parks und Theater, in denen sowohl russische als auch tschetschenische Aufführungen angeboten werden.

In Grosny befindet sich auch die größte Moschee Europas, das „Herz Tschetscheniens“. Sie bietet Platz für bis zu 10.000 Gläubige und verfügt über einen herrlichen Garten, Brunnen und ein Hotel.

„Die Moschee ist einer der schönsten Orte der Stadt“, sagt Reitlehrerin Diana. „Hier gibt es auch einen Blumenpark, eine Aussichtsplattform namens Himmelstreppe und die Reitanlage Siradin ... Für mich ist die Stadt absolut lebenswert!“

5. Jakutsk, Hauptstadt der Teilrepublik Sacha (Jakutien)

Diese Stadt vereint die Kultur der Jakuten, sibirische Temperaturen um die -50 °C und die typische Permafrost-Architektur. Alle Gebäude hier sind auf Stelzen gebaut, damit der Permafrostboden nicht schmilzt, wenn sie beheizt werden. Die Fassaden sind in hellen Farben gestrichen. Das erleichtert die Navigation im Nebel der Stadt.

In Jakutsk sind junge Stadtplaner damit beschäftigt, neue Parks und Erholungsgebiete zu schaffen. „Wir wollen eine moderne Stadt bauen, mit öffentlichen Plätzen, die die klimatischen Bedingungen berücksichtigen“, sagt der Architekt Sergei Permjakow. Sogar die Stromleitungen und Rohre in der Stadt sind mit traditionellen Mustern der Jakuten verziert.

