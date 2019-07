Wo Allah zu hören war: Acht Fakten über die älteste russische Stadt Derbent

Serguei Fomine/Global Look Press

Derbent in der südrussischen Republik Dagestan beherbergt die älteste Festung und Moschee des Landes.

Im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründet, galt Derbent lange Zeit als die älteste Stadt des Landes, zumindest bis zur Wiedervereinigung der Krim mit Russland im Jahr 2014. Dann übernahm Kertsch, das im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde, die Führung. Die Einwohner von Derbent glauben jedoch, dass ihre Stadt über 5.000 Jahre alt ist.

In der Antike war Derbent als das „Kaspische Tor“ bekannt. Dank seiner idealen strategischen Lage an der Kaspischen Küste, also zwischen den Bergen und dem Meer, diente die Stadt als zentraler Verteidigungsort zum Schutz des „zivilisierten Persischen Reiches“ vor den „wilden barbarischen Horden aus dem Norden“.

Im Laufe ihrer jahrhundertealten Geschichte erlebte die Stadt zahlreiche Invasionen. Unter seinen Herren befanden sich Perser, Araber, Türken und Mongolen. Seit 1813 gehört die Stadt zu Russland.

In Derbent befindet sich die älteste Festung in Russland. Naryn-Kala (aus den Turksprachen als „sonnige Festung“ übersetzt) wurde im 6. Jahrhundert von den Persern gegründet, als die Stadt, die unter der Herrschaft des Sassanidenreichs stand. Einer der bemerkenswertesten Orte der Zitadelle ist das sogenannte Tor des Jüngsten Gerichts, die Überreste einer heiligen islamischen Stätte für Rituale. Die im 10. und 11. Jahrhundert errichtete Passage galt als Tor zu einer anderen Welt. Mittelalterliche Mystiker waren sich sicher, dass Allah dort gehört werden konnte.

Einige Forscher glauben, dass sich die älteste christliche Kirche (aus dem 4. Jahrhundert) ebenfalls in Derbent auf dem Territorium der Festung Naryn-Kala befindet. Diese Theorie bleibt jedoch fragwürdig und erfordert mehr archäologische Untersuchungen.

Die Dschuma-Moschee ist die älteste in Russland sowie auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Erbaut im Jahr 734, wurde sie zu einem der wichtigsten Orte, von denen aus sich der Islam in Russland verbreitete.

Heute leben über 60 Nationalitäten in der Stadt. Die größten ethnischen Gruppen sind Lezgins (33%), Aserbaidschaner (32%) und Tabasaraner (15%). Nur 3,5% der 124.000 Einwohner sind Russen.

Die südlichste Stadt Russlands liegt unweit der Grenze zu Aserbaidschan. Der Herbst ist hier warm, der Winter kurz und mild, und nur das Kaspische Meer rettet die Menschen vor der anstrengenden Sommerhitze.

