Holzhäuser in modernen russischen Dörfern (FOTOS)

Einige Menschen in Russland leben noch in traditionellen Holzhäusern, den Izbas, die sie mit handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail kunstvoll gestaltet haben.

Das Haus des Schmieds Kirillow, Region Swerdlowsk

Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Das kleine Dorf Kunara ist landesweit durch ein ungewöhnliches Haus bekannt geworden, das der Familie des Schmieds Sergej Kirillow gehört. Kirillow arbeitete von 1954 bis zum Ende seines Lebens an der Gestaltung des Hauses. Es ist mit Nalichniki - geschnitzten Fenstereinfassungen - sowie bunten Blumenornamenten und sowjetischen Symbolen wie Pionieren und roten Bannern mit dem Slogan „Frieden für die Welt“ geschmückt, mit einem Profil von Wladimir Lenin in der Mitte der Fassade.

Der Eigentümer verstarb 2001. Nach seinem Tod bewohnte seine Witwe Lidiya das Haus weiter. Sie empfing häufig Gäste. Im Jahr 2018 wurde das Kirillow-Haus auf Antrag lokaler Journalisten von den Behörden als Kulturerbe der Region anerkannt.

Das Haus des Tischlers Kaloschin, Region Nischni Nowgorod

Das Dorf Purech in der Region Nischni Nowgorod ist bekannt für seine Häuser mit geschnitzten Fenstereinfassungen und Fassaden. Viele Einwohner von Purech haben früher in der örtlichen Möbelfabrik gearbeitet und sind in der Holzbearbeitung sehr geschickt. Die interessantesten Gebäude sind in der Lugowaja-Straße zu sehen.

Dieses grün gefärbte Haus mit Hirschfiguren gehört der Familie des Tischlers Nikolai Kaloschin. Er richtete es seit Anfang der 1970er Jahre ein, und dank Reisender und Blogger ist das Haus im ganzen Land bekannt geworden. Kaloschin ist vor einigen Jahren gestorben.

Das Haus des Tischlers Schesteperow, Region Nischni Nowgorod

In der Nähe des Kaloschin-Hauses steht ein wahrer Holzpalast. In dem luxuriös eingerichteten Haus lebt der Tischler Konstantin Schesteperow mit seiner Familie. Er ist jetzt fast 90 Jahre alt. Auf der blauen Fassade sind märchenhafte Vögel und Seeungeheuer zu sehen. Nach Angaben des Handwerkers hat er über drei Wintermonate gebraucht, um das Haus zu gestalten.

Das Haus mit dem Drachen, Region Jaroslawl

Seit den 1980er Jahren gehört dieses Haus im Dorf Durasowo dem Tischler Nikolai Krylow. Er träumte davon, Künstler zu werden, und so hat er seinen Traum verwirklicht. In dem Haus hat er praktisch alles mit seinen eigenen Händen umgebaut: Zuerst installierte er eine drehbare Veranda auf dem Dach, damit seine Gäste die Aussicht genießen können. Und 2011 kam die Figur der slawischen Märchenschlange Smej Gorynytsch (Slawischer Drache) mit Eisenschuppen hinzu. „Zuvor hatte ich noch zwei Jahre damit verbracht, die Köpfe zu schnitzen. Den Körper brauchte ich gar nicht zu schnitzen: Ich fand die richtigen Holzstücke, die wie in einem Baukasten zusammenpassten", so der Handwerker. In der Nacht leuchten die Augen des Drachens rot.

Häuser von Altgläubigen, Burjatien

In Burjatien gibt es ein Dorf namens Tarbagataj, in dem die Nachkommen der Altgläubigen leben. Es wurde in die Vereinigung der schönsten Dörfer Russlands aufgenommen. Hier kann man einen erstaunlichen Kontrast zu anderen burjatischen Dörfern mit ihrer überwiegend buddhistischen Bevölkerung spüren. Die Altgläubigen siedelten sich im 18. Jahrhundert in Tarbagataj an, und heute verfügt das Dorf sogar über ein ethnografisches Museum, das seiner Geschichte gewidmet ist.

Noch viel mehr Spaß macht es, die Holzhäuser des Ortes zu betrachten: Selbst die modernen Häuser sind in leuchtendem Blau, Grün und Gelb gestrichen und mit Fensterläden mit Blumenornamenten verziert. Ältere Einheimische aus altgläubigen Familien tragen im Alltag noch immer traditionelle Kleidung.

Ein Haus mit geschnitzten Fenstereinfassungen, Region Moskau

Iwan Chafisow, der Gründer der Website Nalichniki.com, reist auf der Suche nach ungewöhnlichen Nalichniki (Fensterumrahmungen) durch Russland. Dieses Haus fand er in der Nähe der Stadt Schatura in der Region Moskau. Das Haus wurde in den 1930er Jahren erbaut, aber sein Besitzer Viktor begann erst in den 1990er Jahren mit der Dekoration. „Ich sehe mir gerne Nalichniki an. Sie ‚kleiden‘ ein Haus sozusagen ein und lassen es wie eine Braut aussehen. Es ist wunderschön“, sagt der Handwerker.

Er hat nicht nur die geschnitzte Fassade mit seinen eigenen Händen gestaltet, sondern auch alle Holzmöbel im Inneren - den Tisch, die Stühle und die Sessel. Alles ist aus Eichenholz gefertigt. Sogar der Samowar.

Das Märchenhaus, Region Swerdlowsk

Die Siedlung Visim ist der Geburtsort des russischen Schriftstellers Dmitri Mamin-Sibirjak. Aber auch ein Holzhaus mit einer Fülle von Märchenfiguren zieht neugierige Touristen an. Das Haus gehört Vitaly Tscherepanow. Er arbeitete früher als Metallbauer in Nischni Tagil, aber nach seiner Pensionierung kauften er und seine Frau das Haus in dem ruhigen Dorf Visim und er begann mit der Holzschnitzerei. Aus knorrigen Baumstümpfen schnitzte er Figuren aus russischen Märchen und sowjetischen Zeichentrickfilmen: Hier finden Sie Utschjony, die gelehrte Katze, den Postboten Pechkin und den Fuchs aus Iwan Krylows Fabel, der auf die Krähe wartet, die ihr Stück Käse fallen lässt. Und für seine Frau baute Tscherepanow eine Holzkutsche!

