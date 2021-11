Vorher und nachher: St. Petersburg im 20. Jahrhundert und heute (FOTOS)

1. Kirche des Erlösers auf vergossenem Blut 1920-2020

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sah dieser Ort noch ganz anders aus. Für den Bau der Kirche an der Stelle, an der Zar Alexander II. ermordet worden war, wurde der Damm des Gribojedow-Kanals (damals Jekaterinskij-Kanal) speziell befestigt und der Kanal verengt.

2. Gribojedow-Kanal, 1960er-2020

Hier der Blick von der anderen Seite des Kanals - von der Uferbrücke mit den berühmten geflügelten Löwen, die erst vor wenigen Jahren restauriert wurden und fast wie neu aussehen. In der Ferne ist die Kirche des Erlösers auf vergossenem Blut zu sehen, und etwas weiter links die Kolonnade der Kasaner Kathedrale.

3. Nikolski-Kathedrale, 1910-2010

An der Kreuzung der Kanäle Gribojedow und Krjukow steht ein barockes Meisterwerk: Die Nikolski-Kathedrale und ihr Glockenturm. Aus diesem Blickwinkel wird sie von einem Wohnhaus verdeckt. Heute ist sie ein beliebtes Touristenziel, denn von der Kanalkreuzung aus hat man einen Blick auf nicht weniger als sieben Brücken. Nicht alle sind auf dem Foto zu sehen. Außerdem gibt es auf dem „Vorher“-Foto keine Fußgängerbrücke, die vom Wohnhaus über den Gribojedow-Kanal führt - diese wurde erst 1957 gebaut.

4. Dwortsowy (Schloss)-Brücke, 1929-2007

Diese zweiflügelige Zugbrücke ist eines der Wahrzeichen von St. Petersburg. Sie führt vom Winterpalast zur Nehrung der Wassiljewski-Insel. Die heutige Brücke wurde 1916 an der Stelle der früheren Behelfsbrücke errichtet. Seit Ende der 1990er Jahre ist sie für den Straßenbahnverkehr gesperrt.

5. Großer Peterhof-Palast, 1910-2010

Die Zaren und Zarinnen flanieren nicht mehr durch den luxuriösen Park von Peterhof, sondern werden durch Horden von Touristen ersetzt. Der Palast und die Springbrunnen wurden während der Nazi-Besatzung schwer beschädigt, aber die Restaurierungsarbeiten begannen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.

6. Schlossplatz, 1914-20

Mit Blick auf den Platz vor dem Winterpalast verkündete der Zar 1914 den Eintritt Russlands in den Ersten Weltkrieg. Später fanden hier revolutionäre Kundgebungen statt, aber in unserer Zeit sind die Versammlungen eher friedlich, meist finden Konzerte statt.

7. Admiralitätsdamm, 1916-2018

Von dieser Straße am linken Ufer der Newa aus kann man immer noch die Kuppel der Isaakskathedrale und natürlich den Turm der Admiralität sehen. Nur die verschiedenen Schiffe und Boote verraten, dass hundert Jahre vergangen sind.

8. Eremitage, 1930-2018

Mächtige Atlasskulpturen überragen das Dach des Eingangs zur Eremitage. Die Millionnaja-Straße, die zum Museum führt, war früher eine Fußgängerzone, heute fahren Autos und Sightseeing-Busse über sie.

9. Isaakskathedrale 1920er-2019

Innerhalb von hundert Jahren hat St. Petersburg sicherlich an Vegetation zugelegt - und an Autos. Auch die Isaakskathedrale ist heute vom Verkehr umgeben. Zu Sowjetzeiten wurde sie zum Glück nicht abgerissen, sondern in ein Museum umgewandelt (und während des Krieges als Aufbewahrungsort für Wertgegenstände aus anderen Museen genutzt). Wie durch ein Wunder blieb sogar das Reiterdenkmal für Kaiser Nikolaus I. erhalten. Die Bolschewiki erkannten seinen kulturellen Wert: Nur zwei Beine des Pferdes sind am Sockel befestigt, eine Seltenheit für die damalige Zeit.

10. Kasaner Kathedrale, 1940er-2010

Die Kolonnade der Kasaner Kathedrale ist ein weiteres Markenzeichen von St. Petersburg. Zu Sowjetzeiten wurde sie ironischerweise für das Museum für Religion und Atheismus genutzt. Heute jedoch ist sie wieder eine richtige Kathedrale, der ein wunderschöner Platz mit einem Blumengarten vorgelagert ist, der die Touristen direkt am Newski-Prospekt empfängt.

11. Newski-Prospekt 1929-2018

Der Newski-Prospekt ist eine einzige lange Touristenattraktion. Zu Sowjetzeiten wurde die Straße zu Ehren des Datums der Revolution von 1917 als 25. Oktober-Prospekt bezeichnet. Jedes Gebäude an dieser Straße ist von der Geschichte durchdrungen. Das unglaubliche Singer-Haus mit seiner Jugendstil-Kuppel war der Sitz der Firma Singer und beherbergte zu Sowjetzeiten die Buchhandlung Dom-Knigi.

12. Der Bronzereiter, 1946-2013

Um das berühmte Denkmal von Peter dem Großen sind Bäume gewachsen, die im Sommer den Blick auf die Admiralität versperren. Die Turmspitze ist jedoch noch immer zu sehen.

13. Deutsch-Reformierte Kirche

Wie wir gesehen haben, hat sich das Erscheinungsbild von St. Petersburg im Allgemeinen nicht allzu sehr verändert. Aber es gibt auch Ausnahmen von der Regel. So haben die Sowjets die Deutsch-Reformierte Kirche zu einem Kulturhaus der Postgewerkschaft im konstruktivistischen Stil umgebaut... Heutzutage kann man sich kaum noch vorstellen, dass dieses Gebäude einmal ganz anders ausgesehen hat.

14. Litejny-Brücke

Diese Brücke über die Newa wurde bereits 1879 eröffnet. Sie verfügte über einen komplizierten Mechanismus zum Öffnen der Brücke... seitwärts! In den 1960er Jahren wurde sie umfassend umgebaut, und erst danach wurde sie zu der bekannten Zugbrücke von heute.

