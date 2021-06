Beeindruckende Fotoaufnahmen: Weiße Nächte in St. Petersburg (FOTOS)

In nordrussischen Städten sind die Sommernächte so hell wie die Tage. Dieses Phänomen wird Weiße Nächte genannt und dauert je nach Breitengrad mehrere Tage bis mehrere Monate. In St. Petersburg ist dies einer der beliebtesten Teile des Jahres und ein wichtiges Merkmal der Marke der Stadt als Touristenziel. Schauen Sie sich diese beeindruckenden Fotos der Weiße Nächte-Saison 2021 in St. Petersburg an!

Im Gegensatz zu Polartagen, wenn die Sonne nicht für mindestens 24 Stunden hinter dem Horizont versinkt, wird es während der Weißen Nächte beziehungsweise der Dämmerung tatsächlich dunkel. Und in dieser kurzen Zeit färbt sich der Himmel bunt. Dies geschieht normalerweise in Breitengraden unterhalb des Polarkreises.

Das Phänomen, das Sie in St. Petersburg sehen können, wird offiziell als „Navigationsdämmerung“ bezeichnet, da die Stadt etwas südlich der Grenze für Weiße Nächte (59° 56′) liegt.

Die Weißen Nächte beginnen hier offiziell am 11. Juni und dauern bis zum 2. Juli, aber die Nächte sind in Petersburg von Ende Mai bis Mitte Juli sehr hell.

Während der Weißen Nächte finden in der Stadt die unterschiedlichsten kulturellen und sportlichen Aktivitäten statt.

Eine der bekanntesten ist die Marine-Show für Schulabgänger namens „Die Scharlachroten Segel“, die Ende Juni stattfindet.

Einheimische und Besucher können ein Musikfestival besuchen oder an einem besonderen Nachtmarathon teilnehmen, der hier seit der Sowjetzeit stattfindet.

Oder spät in der Nacht durch Russlands romantischste Stadt spazieren?

Was könnte beeindruckender sein, als während der Weißen Nächte die auf- und zugehenden Brücken der Stadt zu betrachten?

Und zum Schluss dem atemberaubenden Sonnenuntergang zu zusehen.

