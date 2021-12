Weihnachts- und Neujahrsdekoration 2022 in den Regionen Russlands (FOTOS)

Russia Beyond

Leuchtende Bären- und Hirschfiguren, riesige, hell erleuchtete Bäume, Jahrmärkte mit köstlichem Gebäck und Karussells: Die Weihnachtszeit ist in Russland in vollem Gange, und alle großen und kleinen Städte bereiten sich darauf vor, das neue Jahr zu feiern.

St. Petersburg, Der Neujahrsbaum auf dem Palastplatz

Der Hauptbaum der Stadt ist im klassischen Stil mit kleinen Fahnen, Kugeln, Häusern, Schneemännern und Pferden sowie einem leuchtenden Stern auf der Spitze geschmückt.

Murmansk

Auf dem Hauptplatz der Stadt im russischen Norden stehen die riesigen Figuren von Polartieren…Bären und Hirsche! Auf dem festlichen Jahrmarkt kann man Geschenke und lokale Waren kaufen.

Jakutsk

Die Hauptstadt von Jakutien, der kältesten Region Russlands, war eine der ersten Städte, die Neujahrslichter entzündeten.

Der weiße Kreml von Kasan zieht mit seiner wunderschönen Beleuchtung Touristen und Einheimische gleichermaßen an. Es ist nicht leicht, an ihm vorbeizugehen, ohne ein Foto zu machen!

Dieser Park in Krasnodar im Süden Russlands ist eines der neuesten Wahrzeichen (und der neue Liebling der Einheimischen) der Stadt. Der Schnee ist ein eher seltenes Phänomen, aber die Neujahrsstimmung liegt dennoch in der Luft. Die Bäume leuchten!

Der Neujahrsbaum und die festliche Beleuchtung wurden in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny aufgestellt, die auch einen der wärmsten Winter in Russland hat.

Im Moment ist es zu kalt, um im Schwarzen Meer zu baden, aber die Einwohner des Ferienortes Gelendschik genießen trotzdem das milde Wetter und die festlichen Installationen an der Küste. Dieser Baum strahl so hell!

Die westlichste Stadt Russlands, Kaliningrad, hat ihre majestätischen Kathedralen und Straßen geschmückt.

Der Neujahrsbaum und eine Eisbahn auf dem Leninplatz in Nowosibirsk: In diesem Jahr finden hier keine nächtlichen Massenveranstaltungen statt, aber die Eisbahn wird am 31. Dezember bis 22 Uhr geöffnet sein. Dennoch können die Menschen die Lichter genießen!

In der südlichen Stadt Belgorod wurden die Lichter des Weihnachtsbaums während einer festlichen Aufführung entzündet.

Ho-ho-ho! Es scheint, dass wir den russischen Weihnachtsmann gefunden haben. Väterchen Frost, wie er in Russland genannt wird, wurde in Krasnojarsk in Sibirien mit seinem Hirsch und einigen Geschenken entdeckt.

Diese leuchtenden Bären sind in einem Moskauer Bezirk außerhalb des Zentrums zu finden. Werfen Sie einen Blick auf die Moskauer Neujahrsdeko!

