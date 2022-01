Unglaubliche Fotos von Russlands entlegensten Orten

Die ersten Reisen des erfolgreichen Geschäftsmannes Sergey Dolya waren beruflicher Natur. Er genoss es so sehr, Russland und die Welt zu sehen, dass er sein Unternehmen so strukturierte, dass er die Geschäfte aus der Ferne führen konnte. Danach begann er, immer mehr zu reisen, und interessierte sich zunehmend für Fotografie und Videoaufnahmen. Schnell wurde er zu einem der beliebtesten Reiseblogger auf Runet.



Im Jahr 2014 unternahm er seine bisher längste und schwierigste Reise: die Autoexpedition „Rossija“, die in Astrachan begann und in Wladiwostok endete. Die Aufgabe war durchaus ehrgeizig: Zwei Monate lang „zeichnete“ das Team mit Hilfe von GPS-Tracking das Wort „Rossija“ mit ihren Fahrzeugen bei ihren Fahrten auf die Landkarte. Seit 2019 moderiert Dolya auch seine eigene TV-Reiseshow.

Wir haben ihn gebeten, seine Lieblingsorte in Russland zu nennen. Seine Top 3 waren: Manpupuner, die Chara Sands und die Wrangelinsel.

Manpupuner, eine Felsformation in der Republik Komi, ist von Perm oder Uchta aus mit dem Hubschrauber oder in acht Tagen zu Fuß zu erreichen.

Sergey hatte schon lange davon geträumt, diesen Ort zu besuchen, konnte aber erst im dritten Anlauf dorthin gelangen. Die ersten beiden Versuche mussten wegen Nebels und schlechten Wetters abgebrochen werden. Das Wort „Manpupuner“ selbst bedeutet in der lokalen Mansi-Sprache „kleiner Berg der Götzen“. Einst gab es hier einen großen Berg, aber durch die Auswirkungen von Zeit und Erosion sind nur noch sieben hoch aufragende Säulen übrig geblieben, jede so hoch wie ein 14-stöckiges Gebäude.

Übrigens sind dies nicht die einzigen übrig gebliebenen Berge in Russland. Sie sind auch nicht die einzigen, die Sergey Dolya vor die Linse bekommen hat.

Auf Tschukotka zum Beispiel gibt es einige ähnlich ungewöhnliche Felsen, die als Kekury bekannt sind. Dieses Wort, das höchstwahrscheinlich aus der Sprache der Nenzen stammt, bedeutet so viel wie „Erhebung“ und wurde zur Bezeichnung des gesamten Gebiets verwendet.

In Kamtschatka gibt es einen Basaltfelsen namens Stellerbogen.

Die „Drei Brüder“ in der Awatscha-Bucht auf Kamtschatka sind ein echtes Symbol von Petropawlowsk-Kamtschatski.

Zwei weitere „Brüder“ befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite - auf der Halbinsel Kola in der Region Murmansk.

Der zweitwunderbarste Ort in Russland, so Sergey Dolya, sind die Tschara-Sande. Auch sie sind nicht vielen Menschen bekannt. Sie ist die nördlichste und kleinste Wüste der Welt und befindet sich im Gebiet Transbaikalien.

Das Gebiet ist durch einen Fluss und einen unüberwindbaren Sumpf von der Zivilisation getrennt und nur für einige Wochen im Frühjahr oder Herbst zugänglich. Am Rande der Wüste wächst ein Nadelwald, und von der Sanddüne aus eröffnet sich ein Blick auf schneebedeckte Felsen. Eine unglaubliche Landschaft.

Schnee in der Wüste ist normalerweise eine Seltenheit, aber hier ist er da. Für Sergey ähneln die Sanddünen den Falten einer Decke. Die Dünen sind ziemlich hoch und scharf, und es ist nicht einfach, mit dem Jeep dorthin zu gelangen. Übrigens kann das Gelände nicht nur mit dem Fahrzeug, sondern auch zu Fuß oder mit dem Snowboard durchquert werden.

Eine weitere denkwürdige Reise in Russland führte Sergey auf die Wrangel-Insel, um Eisbären zu sehen: „Es ist fünf Jahre her, dass ich die Bären besucht habe, aber ich erinnere mich immer noch an sie.“

Die Arktis bietet eine ungewöhnliche Attraktion - das Gleiten auf einer Eisscholle. Oft kann man Walrosse oder Eisbären auf ihnen sehen. „Die Leute haben oft mehr Spaß daran, auf einer Eisscholle zu gleiten, als Walen oder besagten Walrossen und Eisbären zu begegnen", schreibt Sergey auf Instagram. „Es ist eine Sache, sie zu beobachten, aber eine andere, zu realisieren, dass man sich mitten im Ozean auf einem kleinen Stück Eis befindet, ganz allein.“

Sergey hat auch Eisbären in Tschukotka beobachtet und erzählt seinen Lesern interessante Fakten über diese großartigen Tiere. „Eisbären sind eigentlich schwarz. Ihre Haut ist schwarz, um an sonnigen Tagen die Wärme besser zu absorbieren“, schreibt Sergey. „Ihr Fell ist gar nicht weiß, sondern durchsichtig. Jede Zotte [Haar] ist wie ein kleiner Cocktailstrohhalm. Es sieht nur weiß aus, kann aber mit dem Alter gelb oder sogar grün werden, wenn es von Algen verstopft ist.“

Sergey beobachtete auch Braunbären in Kamtschatka. Die Halbinsel gilt allgemein als Bärenparadies. Entgegen der Erwartung vieler Reisender, dass es viele Bären gibt, ist es manchmal aber gar nicht so einfach, sie zu entdecken.

„Welches Land ist das schönste? Russland, natürlich! Und das sage ich nicht als Patriot, sondern als jemand, der das meiste von unserem Planeten gesehen hat", schreibt Sergey. „Das Reisen in Russland ist nicht immer einfach, aber wenn man es schafft, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, wird man von dem, was man sieht, ungemein belohnt."

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.