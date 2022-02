Bunte Landschaften: In den Regionen Russlands spielt die Natur die volle Farbpalette aus (FOTO)

Serguei Fomine/Global Look Press

Solowezki-Inseln, Region Archangelsk

Heutzutage können Reisende nur noch auf dem Wasserweg hierher gelangen. Der Archipel im Weißen Meer besteht aus sechs großen und mehr als 100 kleineren Inseln. Die Inseln beherbergten einst eine sowjetische Sonderstrafkolonie, die in einem mittelalterlichen Kloster untergebracht war. Heute gehören die Inseln zum UNESCO-Weltkulturerbe, das „einen wichtigen Abschnitt der Menschheitsgeschichte veranschaulicht“.

Siedlung Tiksi, Republik Sacha

Tiksi ist eine Siedlung am Ufer der Buor-Khaya-Bucht in der Laptewsee. Nach der Volkszählung von 2010 zählt sie 5.063 Einwohner und ist damit die bevölkerungsreichste Siedlung im Norden Russlands.

Jilly-Su-Schlucht, Kabardino-Balkarien

Die Schlucht liegt auf dem kaukasischen Hauptkamm in der Elbrus-Region und ist berühmt für ihre zahlreichen Thermalquellen und Wasserfälle, die Touristen aus der ganzen Welt anziehen.

Wintertaiga im Dorf Pawolka, Republik Baschkortostan

Das Dorf Pawolka am Fluss Ufa in der Republik Baschkortostan ist von allen Seiten von dichten Wäldern und einem Aquifer mit den größten Wasserreserven der Republik umgeben.

Vulkan Wiljutschinsk, Kamtschatka

Kamtschatka lockt mit seinen zahlreichen Vulkanen und unwirklichen Landschaften Touristen aus der ganzen Welt an. Das Gebiet beherbergt 30 aktive und mehr als 160 schlafende Vulkane, von denen viele nur mit sicherem Abstand aus dem Hubschrauber zu sehen sind.

Jugry-Sümpfe, Autonome Region Chanty-Mansijsk

Fast ein Drittel des gesamten Gebiets von Jugry – etwa so groß wie Frankreich - ist von Sümpfen bedeckt. Diese Sümpfe gelten als Reichtum der Region, und Sumpf-Experten (ja, die gibt es) machen jedes Jahr eine Reise hierher.

Weißes Meer, Karelien

Es wird angenommen, dass das Weiße Meer seinen Namen entweder von der Art, wie sein Wasser manchmal glitzert, oder vom Nebel erhalten hat - obwohl es sich auch um eine Mutation eines älteren Namens handeln könnte. Natürlich ist es bei weitem nicht immer von weißer Farbe.

Die Hügel der Magadan-Region

Die Landschaft der Region Magadan ist durch ein Hochland mit vielen Hügeln und Bergrücken gekennzeichnet. Erstere befinden sich in der Nähe der Städte und sind bei den Einheimischen sehr beliebt. Von einem Besuch bei schlechtem Wetter ist jedoch abzuraten, da das Klima dort recht rau sein kann.

Zimljansk-Aquifer, Regionen Wolgograd und Rostow

Der künstliche See am Don entstand 1952 nach dem Bau eines Staudamms.

Eisenerz-Canyon, Gebiet Belgorod

Das Lebedinsky-Bergwerk ist das größte seiner Art für den Abbau von angereichertem Eisenerz. Der Canyon ist fünf Kilometer breit und 600 Meter tief. Die Schlucht hat es sogar in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Elton-See, Region Wolgograd

Der Elton-See ist der größte Salzwassersee Europas und einer der größten der Welt. Er liegt im Süden Russlands, nicht weit von der Grenze zu Kasachstan entfernt.

Bolschaja-Fluss, Region Irkutsk

Der Bolschaja ist der Zufluss des Angara-Flusses - der einzige, der aus dem Baikalsee fließt.

Felder von Tatarstan

Die Republik Tatarstan liegt im Zentrum des europäischen Russlands, in einer Ebene, die ihre Landschaft wie einen märchenhaften Teppich aus blühenden Feldern und Tälern erscheinen lässt.

Zusammenfließender Fluss, Region Tjumen

Die Region Tjumen ist riesig. Es ist die einzige Region Russlands, die sich vom Arktischen Ozean bis zur Landesgrenze im Süden erstreckt und ganz Russland durchquert.

Salzwiesenstraße, Republik Kalmückien

Kalmückien ist nach all den grünen Tälern und weißen Flüssen ein ungewöhnlicher Ort, aber was die Besucher wirklich verblüfft, sind die Salzsümpfe, die wie ein gefrorener See aussehen.

Barkhan im Nordkaukasus

Sarykym ist nicht nur einer der höchsten Berge Eurasiens, sondern auch der dritthöchste der Welt, höher als die Barkhans im Iran und in China. Im Sommer können die Temperaturen dort auf bis zu 60 Grad steigen.

Gefrorener Fluss Lena, Republik Sacha

Der Ort beherbergt eine arktische Forschungsstation, die als Basis für die russisch-deutsche Permafrostforschung in Sibirien dient.

