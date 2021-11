Vom Tagebau zum Naturwunder: Die atemberaubende Landschaft von Konduki (FOTOS)

1 - Die Romanzewskije Hügel (oder Konduki) in der Region Tula sind ein wahres von Menschenhand geschaffenes Wunder, das aus Deponien und überfluteten Halden besteht. Diese fantastische Landschaft liegt zwischen den Siedlungen Romanzewskije und Konduki (etwa 90 Autominuten von Tula entfernt) und wird daher von einigen auch die Blauen Seen von Konduki genannt.

2 - Zwischen den 1960er und 1990er Jahren wurde hier Braunkohle im Tagebau abgebaut. Auch das Dorf Konduki ist heute ziemlich verlassen. Die meisten ehemaligen Bewohner sind auf der Suche nach Arbeit weggezogen.

3 - In den darauffolgenden Jahren wurden diese Gebiete von der Natur „umgestaltet“. Wind, Regen und Schnee sorgten langsam für einen unwirklichen Anblick. Die überfluteten Steinbrüche haben aufgrund der besonderen Mineralien im Boden eine leuchtend türkise Farbe.

4 - Noch vor wenigen Jahren waren diese Seen, die weit entfernt von Städten und Autobahnen liegen, unbekannt, bis Blogger sie entdeckten und sie zu einer echten Attraktion machten. Heute betrachtet es jeder Reisende, der in die Region Tula kommt, als seine Pflicht, die Romanzewskije Hügel zu besuchen.

5 – „Die Aussicht ist atemberaubend und eine Wohltat für die Augen“, „atemberaubend schön“, „marsähnliche Landschaften“, „das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein“ – so schwärmen Besucher von dem magisch anmutenden Ort.

6 - Interessanterweise kann man in den Seen von Konduki trotz des industriellen Ursprungs Fische finden: Karpfen, Barsche und sogar Hechte.

7 - Hier gibt es noch keine touristische Infrastruktur. Besucher reisen mit dem Auto an, übernachten in Zelten und kochen auf einem tragbaren Gaskocher, was für viele eine gewisse Romantik ausstrahlt. Einige Einheimischen vermieten aber auch Zelte oder bieten den Touristen andere Annehmlichkeiten.

8 - Das Wichtigste, was Sie mitnehmen sollten, sind bequeme Schuhe und eine Windjacke, denn die Hügel sind rutschig und es ist schwieriger, hinunterzusteigen als hinaufzugehen. Außerdem kann es oft windig werden.

9 - Offiziell ist es nicht erlaubt, ins Wasser zu gehen. Der Grund (die Tiefe soll bis zu 20 Meter betragen) oder die Zusammensetzung des Wassers sind bislang nicht untersucht worden. Aber wie überall gibt es auch hier Besucher, die das Verbot missachten.

10- In letzter Zeit häufen sich Beschwerden über die Müllberge, die die Besucher hinterlassen. Sie hoffen, dass die Touristen aufhören, die schöne Landschaft zu verschandeln, sonst werden sich die Blauen Seen in einigen Jahren in Seen aus Müll verwandeln.

