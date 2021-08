Die 7 unglaublichsten Schluchten Russlands (FOTOS)

Sulakski-Schlucht, Dagestan

Einer der größten Canyons der Welt befindet sich in Dagestan, im Tal des Sulak-Flusses. Er erstreckt sich über 53 Kilometer und ist 1.900 Meter tief. Aus dieser Höhe sieht der Fluss wie ein kleiner Bach aus, obwohl er einer der wildesten Flüsse der Region ist. Die Sulakski-Schlucht ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der gebirgigen Republik. Besonders schön ist es im Sommer und Herbst. Nicht weit von der Aussichtsplattform entfernt befindet sich das Wasserkraftwerk Tscherkesskaja - das größte im Nordkaukasus. Es kann im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Sie können auch mit einem Boot auf dem Stausee fahren.

Mramorni-Schlucht, Karelien

Die von Menschenhand geschaffene Ruskeala-Schlucht befindet sich in der Nähe von Sortawala. Sie ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Marmorabbaus. Der prächtige karelische Marmor wurde zur Ausschmückung der Isaakskathedrale und des Michaelsschlosses in St. Petersburg verwendet. In Ruskeala wurde bis Anfang des 20. Jahrhunderts abgebaut, dann wurden die Minen geflutet. Heute befindet sich hier der Bergpark Ruskeala: Besucher können mit einem Boot durch das türkisfarbene Wasser der Marmorschlucht fahren, mit einer Seilbahn von einem Ende zum anderen gleiten oder mit einer Tauchausrüstung bis auf den Grund tauchen.

Bolschoi-Schlucht, Krim

In der Mitte des Canyons im Bezirk Bachtschissarai auf der Krim befindet sich der „Jungbrunnen“: Ein kleiner, silbriger See. Die Legende besagt, dass das Schwimmen in diesem See den Menschen verjüngt. Neben dieser Sehenswürdigkeit gibt es in der Bolschoi-Schlucht noch viel mehr zu sehen: Den Tisowi-Wasserfall, der sich zwischen massiven Felsbrocken seinen Weg nach unten bahnt, den Goluboje-See, dessen Wassertemperatur das ganze Jahr über zehn Grad Celsius beträgt, und den Jablotschni Brod, wo eine starke Bergquelle entspringt. Leidenschaftliche Wanderer werden sich hier wohlfühlen!

Kok-Asan-Schlucht, Krim

Ein kleinerer Canyon auf der Krim, der Kok-Asan („die blaue Lichtung“), ist eine weitere interessante Schlucht, die es zu erkunden gilt. Sie befindet sich im Bezirk Belogorsk, nicht weit vom Ferienort Morskoje entfernt. Die Schlucht verdankt ihren Namen dem bläulichen Ton des örtlichen Bodens, der bei bestimmten Lichtverhältnissen eine Reflexion im Wasser erzeugt und die Luft an der Oberfläche in einen blauen Dunst hüllt. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der unglaubliche Wasserfall „Russkie Gorki“ („Russische Berge“), wo das Wasser im Zickzack 20 Meter in die Tiefe stürzt! Wie die Bolschoi-Schlucht soll auch das eiskalte Wasser in der Kok-Asan-Schlucht eine verjüngende Wirkung haben.

Opasni-Schlucht, Kamtschatka

Kamtschatka ist eine unglaublich malerische Region, berühmt für ihre Vulkane und Geysire. Der Canyon besitzt einen Wasserfall und einen vielsagenden Namen, der auf Russisch „gefährlich“ bedeutet. Er liegt in der Nähe des Mutnowski-Vulkankraters, etwa 60 Kilometer von der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski entfernt. Eine Wanderung ist hier in der Tat nicht ungefährlich. Die Ränder könnten jeden Moment einstürzen, und es ist am besten, die Szenerie aus der Ferne zu genießen. Das Wasser hier ist voller Schwefelsäure und anderer giftiger Elemente ist. Aber die Aussicht ist fantastisch!

Die Schluchten der Putorana-Hochebene, Taimyr

Das Putorana-Plateau ist einer der unzugänglichsten Orte und einer der atemberaubendsten in ganz Russland. In diesem sibirischen Naturreservat (in der Nähe der berüchtigten Stadt Norilsk) wimmelt es nur so an mächtigen Wasserfällen und majestätischen Schluchten. Und keine Menschenseele ist weit und breit zu sehen, nur gelegentlich ein neugieriges Dickhornschaf oder ein Fuchs. Übrigens, falls Sie sich jemals gefragt haben, wo der geografische Mittelpunkt Russlands liegt - er befindet sich genau hier und verläuft entlang des Vivi-Sees.

Zwetnije Berge, Altai

Im Tal des Kisil-Chin-Flusses („rote Schlucht“) in Altai, nicht weit von der Tschuja-Autobahn entfernt, treffen Sie auf echte marsähnliche Landschaften. Die Felsen an diesem Ort enthalten eine Fülle von Metallen und Mineralien: Eisen, Mangan, Chrom, Quarz, Chalcedon und viele mehr, die dem Canyon ein surreales Leuchten und ebensolche Farbe verleihen. Sie besuchen einen anderen Planeten, ohne die Erde verlassen zu müssen!

