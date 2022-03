Was kann man in Tschetschenien vom Autofenster aus sehen?

Schon bei der Landung auf dem Flughafen der tschetschenischen Hauptstadt Grosny erkennt man das nordkaukasische Lokalkolorit: Ein nagelneues Flughafenterminal, stämmige Männer mit Pelzmützen und ein riesiges Foto von Achmad-Khadzhi Kadyrow, dem Vater des heutigen tschetschenischen Führers (er kam 2007 bei einem Anschlag ums Leben), an der Wand des Flughafengebäudes. Der Flughafen ist, wie vieles in Tschetschenien, nach ihm benannt. Und Porträts von Kadyrow Senior, oft neben denen von [dem amtierenden Staatschef] Ramsan Kadyrow und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, begleiten den Reisenden durch die ganze Republik - man sieht sie an Verwaltungsgebäuden, an den Wänden von Universitäten und Hochschulen und überall sonst.

Das Kaukasusgebirge. Exeed Press office Exeed Press office

Als wir das Flughafengebäude verlassen, erblicken wir die prächtige Yusup-Sakkazov-Moschee, die nach einem Mitarbeiter von Achmad Kadyrow benannt ist. Sie wurde 2011 eingeweiht.

Straßen von Grosny

Die neue Architektur von Grosny. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Auch die Straßen von Grosny sehen auffallend neu aus. Die Fassaden der alten fünf- und neunstöckigen Wohnblocks aus der Sowjetzeit, die ungewohnt mit farbigem Glas und Fliesen verziert sind, sind nicht wiederzuerkennen. Nach Aussage der Anwohner war diese phantasievolle Gestaltung bei der Renovierung der alten Gebäude keineswegs eine Laune der Stadtverwaltung. Die Gebäude wurden während des Krieges schwer beschädigt - er endete offiziell im Jahr 2000, aber das Regime der „Anti-Terror-Operation“ wurde erst im Jahr 2009 aufgehoben.

Museum der Tschetschenischen Republik in Grosny. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Grosny wurde schwer beschädigt. Eine ganze Reihe verfallener Gebäude war für eine Restaurierung völlig ungeeignet und wurde durch neue ersetzt. An einigen Stellen - zum Beispiel an der Wladimir-Putin-Allee - wurden exakte Nachbildungen anstelle völlig zerstörter Häuser aus der Stalinzeit errichtet. Nur das glänzende neue Mauerwerk an ihren Fassaden verrät, dass es sich um Neubauten handelt.

Die Wolkenkratzer von Grosny. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Viele Gebäude in Grosny sind in Konzept und Design völlig neu. Das gilt nicht nur für die Grosny City mit ihren Wolkenkratzern, sondern auch für moderne Einkaufszentren und Stadien.

Im Zentrum von Grosny wird nach Feierlichkeiten ein Neujahrsbaum abgebaut. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Es gibt nicht viele Passanten auf den Straßen. Manchmal scheint es, als sei die Stadt etwas zu groß für ihre Einwohnerzahl (derzeit etwas mehr als 300.000).

Es wird angenommen, dass verheiratete Tschetschenen ihren Kopf bedecken sollten. Alexander Kobenko Alexander Kobenko

Auf den Straßen sieht man Scharen von jungen, fröhlichen Mädchen, viele von ihnen Studentinnen - einige mit Kopfbedeckung gemäß der lokalen Tradition, andere ohne.

Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Moscheen

Ländliche Moscheen in Tschetschenien ähneln oft architektonisch Kirchen. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Die bedeutendste ist die Achmad-Kadyrow-Moschee, das „Herz Tschetscheniens“. Unglaublich prunkvoll und schön, nimmt sie für sich in Anspruch, die größte Moschee Europas zu sein. Ihr Vorbild ist die legendäre Blaue Moschee in Istanbul, ein Bauwerk des UNESCO-Weltkulturerbes. Sie wurde in Rekordzeit gebaut - in etwas mehr als zwei Jahren.

Die Moschee „Herz Tschetscheniens“ in Grosny. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Sie bietet Platz für mehr als 10.000 Menschen und ist von einem riesigen Park am Ufer des Flusses Sunzha umgeben. Außerdem befindet sich um sie herum der so genannte islamische Komplex, zu dem auch die Russische Islamische Universität Kunta-haji und die Geistliche Verwaltung der Muslime der Tschetschenischen Republik gehören.

Die Moschee „Stolz der Muslime“ in Shali. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Die zweitwichtigste Moschee ist die Moschee „Stolz der Muslime“ in der Kleinstadt Shali. Eine dritte Moschee in Argun ist völlig anders gestaltet. Diese Moschee ist in einem zeitgenössischen modernistischen Stil erbaut und trägt den Namen „Herz der Mutter“ (sie ist der Mutter von Ramsan Kadyrow gewidmet).

Alexander Kobenko Alexander Kobenko

Neben diesen (in jeder Hinsicht) herausragenden Moscheen gibt es in der Republik eine große Anzahl kleinerer Sakralbauten.

Benoy-Zentralmoschee. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Berge

Die Berge sind wahrscheinlich eine der Hauptattraktionen des heutigen Tschetscheniens. Der Reisende ist nicht sofort von ihnen umgeben: Grosny selbst und sein Flughafen liegen in einer weiten, flachen Ebene, in der nichts die Gipfel erahnen lässt. Die Landwirtschaft ist in diesem Teil der Republik hoch entwickelt.

Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Aber eine halbe Autostunde weiter in Richtung Kezenoy-am-See erheben sich die Berge und die Straße beginnt, sich in Haarnadelkurven um sie herum zu winden. Die Straßen sind recht gut. Allerdings gibt es keine Leitplanken am Straßenrand, so dass der Fahrer besonders vorsichtig sein muss. Außerdem sind die Straßenmarkierungen bei weitem nicht überall vorhanden - das ist besonders nachts ungünstig.

Exeed Press office Exeed Press office

An den unterschiedlichsten Orten kann man unverhofft auf einen Teip (Clan)-Turm stoßen. Solche Gebäude sind typisch für alle ethnischen Gruppen im gesamten Nordkaukasus.

In diesen Türmen konnten sich in früheren Zeiten die Männer eines Clans im Falle einer Blutfehde mit einem anderen Clan zu ihrem Schutz zurückziehen. Heute beeindrucken sie die Touristen.

Eine kleine Holzhütte, die auch eine Moschee ist, See Kezenoy-am. Olga Wlasowa Olga Wlasowa

Es muss gesagt werden, dass das Wetter in den Bergen im Winter sehr wechselhaft ist, und an dem Tag, an dem ich mich auf den Weg machte, regnete es zunächst in Strömen und ging dann auf dem Weg nach oben in heftigen Schnee über, bei dem die Sicht gleich Null war. Und man konnte nur erahnen, wie schön die Aussicht ist. Bergstraßen werden bei solchem Wetter schnell gefährlich und schwierig zu befahren. Wenn Sie also die Schönheiten Tschetscheniens aus der Nähe sehen wollen, sollten Sie eine warme Jahreszeit und das richtige Fahrzeug wählen.

Olga Wlasowa Olga Wlasowa

