Die größten ethnischen Minderheiten in Russland

Heute leben in Russland etwa 147 Millionen Menschen (Daten von 2021) und rund 200 ethnische Gruppen, zu denen sowohl die einheimischen Völker des Landes als auch die ehemaligen Sowjetrepubliken gehören. Armenier, Aserbaidschaner, Tadschiken und Kirgisen sind in fast jeder Stadt des Landes anzutreffen. Bürger vieler postsowjetischer Staaten haben ebenfalls die Möglichkeit der visafreien Einreise nach Russland, und sie bilden die häufigsten ethnischen Minderheiten. Bereits seit dem 16. Jahrhundert leben fremde Völker in Russland. Offizielle Statistiken geben dennoch nur eine ungefähre Vorstellung von ihrer Vielzahl.

Im Februar 2022 erklärte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew, dass zwischen einer Million und fünf Millionen Menschen in Russland in der Diaspora leben.

1. Armenier

Armenisches Festival Abricot in Moskau. Andrei Nikerichev/Moskva Agency Andrei Nikerichev/Moskva Agency

Die armenische Diaspora ist eine der ältesten und größten in Russland. Nach verschiedenen Schätzungen leben zwischen 1,7 und 2,5 Millionen Armenier in Russland, vor allem im Süden des Landes: Krasnodar und Stawropol sowie in der Region Rostow, aber auch in Moskau und St. Petersburg gibt es große Diasporas. In Anbetracht der Bevölkerungszahl des armenischen Staates (etwa drei Millionen) scherzen die Russen manchmal, dass wahrscheinlich alle Armenier nach Russland gezogen sind. Tatsächlich handelt es sich nicht nur um Menschen, die in den postsowjetischen Jahren nach Russland eingewandert sind, sondern auch um Nachkommen von Armeniern, die seit der Zarenzeit im Land leben. In Moskau beispielsweise entstand die armenische Gemeinde im späten 16. Jahrhundert, und ihr Erbe ist in Straßen wie der Armjanski Pereulok (Armenische Gasse) im Stadtzentrum und mehreren Straßen mit den Namen bekannter Armenier erhalten. In St. Petersburg ist auf der Wassiljewski-Insel ein alter armenischer Friedhof erhalten. Außerdem gibt es in Russland 120 armenische Kirchen, die meisten davon im Süden.

2. Aserbaidschaner

Aserbaidschanisches Ensemble während der Nowruz-Feierlichkeiten in Moskau. Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Die russischen Aserbaidschaner gehören zu den einheimischen Völkern Dagestans (einer Republik im russischen Nordkaukasus, die an Aserbaidschan grenzt), und die aserbaidschanische Sprache gilt als eine der Amtssprachen dieser kaukasischen Republik.

In ganz Russland leben heute jedoch auch Tausende von Aserbaidschanern, die direkt aus Aserbaidschan stammen. Die Volkszählung 2010 bezifferte ihre Gesamtzahl auf über 600.000, in einigen Berichten werden jedoch weitaus höhere Zahlen genannt, nämlich bis zu zwei Millionen. Historisch gesehen lebt ihre große Diaspora seit dem 19. Jahrhundert in Astrachan. Sie waren dort in der Erdölsuche und -förderung tätig. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion konzentrierten sich die aserbaidschanischen Gemeinschaften in Russland auf den Handel mit Obst und Gemüse. „Wenn Sie keine aserbaidschanischen Tomaten probiert haben, wissen Sie nicht, was echte Tomaten sind", sagt Schahin Schychlinski, Vorsteher der aserbaidschanischen Diaspora im Ural.

3. Usbeken

Eröffnung des Zentrums für usbekische Sprache und Kultur an der Staatlichen Linguistischen Universität Moskau. Tikhonova Pelagia / Moskva Agency Tikhonova Pelagia / Moskva Agency

Die Massenmigration von Usbeken nach Russland begann in den 2000er Jahren mit dem Aufschwung der Wirtschaft. Sie sind meist im Baugewerbe, im Handel und in der öffentlichen Verwaltung tätig und schicken ihr Geld zurück in ihre Heimat. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2017 gibt es in Russland etwa zwei Millionen Migranten aus Usbekistan und weniger als 300.000 Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft. Die meisten Usbeken leben in Moskau, St. Petersburg und im Ural - und es gibt regionale Gemeinden, die Usbeken bei der Beschaffung von Arbeitsdokumenten und der Lösung von Rechtsfragen helfen. Außerdem nimmt die usbekische Diaspora häufig an verschiedenen Volksfesten teil und bewirtet die Gäste mit Plov (einem beliebten Reisgericht) und im traditionellen Tandoor-Ofen gebackenem Brot. Übrigens ist die usbekische Küche in Russland sehr beliebt, und Restaurants, die ihre nationale Küche servieren, gibt es in jeder größeren Stadt des Landes.

4. Georgier

Georgisches Kulturfestival in Moskau. Igor Ivanko / Moskva Agency Igor Ivanko / Moskva Agency

Wie die Armenier bilden auch die Georgier eine der ältesten Diasporas in Russland. Viele Jahre lang gab es in Moskau die georgische Sloboda, einen Ort, an dem sie sich niederließen (ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Zoos), und es gibt die bekannte Kirche des Heiligen Georgs des Siegreichen, das geistige Zentrum der Georgier in Russlands Hauptstadt. Natürlich sind georgische Namen auch in den Straßennamen erhalten geblieben. Nach der Volkszählung von 2010 leben fast 160.000 Georgier in Russland, Experten schätzen die Zahl jedoch auf bis zu einer halben Million. Die georgische Diaspora vereint viele regionale Vereine und veranstaltet verschiedene Kulturforen, meist in Moskau. Und die georgische Küche ist seit der Sowjetzeit die beliebteste in Russland geblieben, denn 50 Sorten Khachapuri (mit Käse gefülltes Brot) können jedes Herz erobern!

5. Tadschiken

Der Künstler aus Tadschikistan auf dem Ethnomir-Festival in Moskau. Stas Etwesch/Sputnik Stas Etwesch/Sputnik

Wie die Usbeken begannen auch die Tadschiken in den 2000er Jahren mit der Arbeitsmigration nach Russland. Heute gibt es etwa eine Million von ihnen (300.000 leben in Moskau), aber es gibt keine genauen Daten, da sie nach dem Rotationsprinzip arbeiten. In den großen russischen Städten gibt es eine Reihe tadschikischer Organisationen, die ihren Landsleuten bei der Arbeitssuche, beim Ausfüllen von Dokumenten und allgemein bei der Anpassung an das Leben in einer anderen Kultur helfen. „Wir versuchen, Landsleute, die sich (aus verschiedenen Gründen) weit von ihrer Heimat entfernt haben, nicht einsam fühlen zu lassen", erklärt die Organisation „Nur" (Licht) in Moskau, einer der größten in der Diaspora. Die Organisation hilft Kindern mit Migrationshintergrund, sich auf die Schule vorzubereiten, Prüfungen nach russischen Standards zu bestehen und den Kontakt mit einheimischen Kindern zu finden. Die Angebote sind kostenfrei.

6. Moldawier

Ein Wahllokal in Moskau während der Parlamentswahlen in Moldawien. Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Nach unterschiedlichen Angaben leben zwischen 200.000 und 600.000 Moldauer in Russland. Die schwierige wirtschaftliche Lage zwang die Menschen Anfang der 2000er Jahre, die Republik Moldau zu verlassen. Die meisten zieht es nach Russland, weil es in Bezug auf Mentalität und Traditionen ähnlich ist. Junge Menschen aus der Republik Moldau kommen oft nach der Schule nach Russland, um eine Ausbildung zu machen und dort zu arbeiten. Die Moldawier kommen auch als Arbeitsmigranten. Fast alle moldauischen Migranten sprechen Russisch. Gleichzeitig beteiligen sich die im Ausland lebenden Moldauer an verschiedenen Vereinigungen und veranstalten sogar ihren eigenen „Kongress der moldauischen Diaspora“, um die Traditionen und die Verbindung zu ihrem Heimatland zu bewahren.

7. Ukrainer

Ukrainisches Restaurant in Moskau. Legion Media Legion Media

Die Ukrainer bilden eine der größten Diasporas in Russland – zwei bis fünf Millionen Menschen, sowohl russische Staatsbürger als auch Einwanderer. Ukrainisch gehört zu den zehn meistgesprochenen Sprachen in Russland, wobei die meisten Sprecher im Norden des Landes wohnen: in Jamal und in der Region Tjumen, wo sich viele Gas- und Ölförderstätten befinden.

8. Weißrussen

In der belarussischen Botschaft in Moskau während der Wahlen in Belarus. Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Die belarussische Gemeinschaft in Russland zählt etwas mehr als eine halbe Million Menschen und ist die größte Gemeinschaft von Belarussen im Ausland. Interessanterweise befinden sich die kulturellen Zentren dieser Menschen weit von der Grenze entfernt: in Nowosibirsk, Samara, Jaroslawl und Nischni Nowgorod.

9. Kirgisisch

Kirgisische Siedlung in der Region Tula. Alexander Rumin/TASS Alexander Rumin/TASS

Nach Angaben aus dem Jahr 2018 gibt es etwa 650.000 Kirgisen und 100 Diasporas in Russland. „Die Südkirgisen verbinden ihre Zukunft nur mit Russland. In der Regel muss mindestens ein Mitglied der Familie in Russland arbeiten", sagt Amir, der in Moskau ein Kosmetikstudio betreibt.

