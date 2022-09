Was ist so besonders am russischen Norden?

Im Malye Korely Museum für Holzarchitektur in der Region Archangelsk.

Märchenhafte Holzhäuser, die sich in den Wäldern verlieren, alte Klöster aus weißem Stein und hohe, felsige Ufer eiskalter Flüsse – wo findet man den echten russischen Norden?

Norden scheint immer Norden zu sein, aber was bedeutet der „russische Norden“? Nein, es handelt sich nicht um die Arktis und auch nicht um Sibirien. Bei diesem Konzept geht es nicht um Geografie.

Russischer Norden. Anton Romanow Anton Romanow

Der russische Norden ist nicht immer der Norden

Vytegra, die Vologda Region, 1909. Bibliothek des US-Kongresses Bibliothek des US-Kongresses

Der Begriff „russischer Norden“ tauchte Ende des 19. Jahrhunderts in den Aufzeichnungen des Gouverneurs von Archangelsk auf und wurde seitdem von Schriftstellern, Wissenschaftlern und sogar Beamten verwendet. In deren Verständnis bezeichnete er eine bestimmte gemeinsame Kultur von Menschen, die im nordwestlichen Teil Russlands lebten. Wissenschaftler bezeichnen sie als Vertreter der nordrussischen ethnografischen Gruppe, die durch ähnliche Kultur, Lebensweise und Dialekt verbunden sind.

Das Dorf Suzma in der Region Archangelsk, heutzutage. Alexander Lyskin/Sputnik Alexander Lyskin/Sputnik

Unter dem russischen Norden versteht man in der Regel das Gebiet von der Küste der Barentssee und des Weißen Meeres bis zum Ural, d. h. den europäischen Teil des russischen Nordens. Territorial umfasst er Karelien, die Region Archangelsk, die Republik Komi, einen Teil der Region Murmansk, einen Teil des Autonomen Bezirks der Nenzen, die Region Wologda, einen Teil der Regionen Jaroslawl und Kirow sowie einen Teil des Gebiets Perm.

Das Zentrum des russischen Nordens ist Wologda

Die Stadt Totma, Region Vologda. Legion Media Legion Media

In der Bevölkerung gibt es sogar eine Redewendung: „Der Norden beginnt in Wologda“. In der Vergangenheit hatte das Gebiet Wologda eine große wirtschaftliche Bedeutung, da die Handelsroute von Europa über Archangelsk nach Zentralrussland und Sibirien durch dieses Gebiet führte. In Belosersk, Welikij Ustjug und Totma lebten die reichsten Kaufleute (darunter die Gründer von Russisch-Amerika). Mit der Entwicklung von St. Petersburg und der Verlegung der Handelswege vom Weißen Meer zur Ostsee verlor das Gebiet seine Bedeutung.

Petersburg ist nicht der Norden, es ist der Westen!

Staraja Ladoga, Oblast Leningrad. Alexei Danitschew /Sputnik Alexei Danitschew /Sputnik

In der Tat hat St. Petersburg nie zum russischen Norden gehört. Im Gegenteil, es wurde immer als die Quelle für alles Westliche und Fremde in Russland angesehen, während der russische Norden das Konzept der bewahrten russischen Traditionen ist. Es gibt jedoch einige Orte im Leningrader Gebiet, die zum russischen Norden gehören. Dies sind die Gebiete im Osten der Region, die an Wologda, Tichwin, Staraja Lagoda und Wolchow grenzen. Heute gelten diese Orte als die Zentren des russischen Nordens.

Der russische Norden ist die Quelle einer einzigartigen Kunst

Das Malye Korely Museum für Holzarchitektur in der Region Archangelsk. Pawel Lwow /Sputnik Pawel Lwow /Sputnik

Das Hauptmerkmal dieser Orte ist die außergewöhnliche Holzarchitektur. Es handelt sich nicht um einfache Häuser, sondern um anspruchsvolle Gebäude mit kunstvollen Holzarbeiten. In Russland gibt es mehrere Freilichtmuseen, in denen man Beispiele für alte Kirchen, Häuser, Mühlen und andere Nutzbauten aus dem Norden sehen kann. Holz ist zwar kein langlebiges Material, doch aufgrund der Abgeschiedenheit und der geringen Fläche können wir heute sehen, wie Holzkirchen vor einigen Jahrhunderten aussahen.

Aus demselben Grund haben sich zahlreiche traditionelle Handwerksberufe erhalten: Silberniellierungen in Welikij Ustjug, Knochenschnitzerei in Cholmogory, Tonspielzeug-Fertigung in Kargopol.

Die wichtigsten Klöster Russlands

Blick auf das Kirillo-Belozerski-Kloster Legion Media Legion Media

Im russischen Norden sind die meisten alten Klöster und Kirchen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert erhalten geblieben. Die berühmtesten sind die Klöster Kirillo-Bjeloserskij und Ferapontow in der Region Wologda, das Festungskloster im Solowjezkij-Archipel und das Alexander-Swirskij-Kloster im Leningrader Gebiet. Die Klöster am Bjeloje-See werden manchmal poetisch als „russisches Theben“ bezeichnet und mit diesem Ort frühchristlicher Eremiten verglichen. Diese Klöster hatten nicht nur eine religiöse, sondern auch eine kulturelle Bedeutung: Sie bildeten die nördlichen Schulen der Ikonographie und Architektur. Um diese Klöster herum entstanden zahlreiche Dörfer und Städte.

Zufluchtsort für Oppostionelle

Pomoren. Anfang des 20. Jahrhunderts. Nikolai Schabunin Nikolai Schabunin

Im späten 17. Jahrhundert wurde der russische Norden zur Heimat der Altgläubigen, die sich gegen die offiziellen Kirchenreformen auflehnten und in diese abgelegenen Orte zogen, wo sie niemand finden konnte. Außerdem weigerten sich die Einwohner lange Zeit, sich der „neuen Chronologie“ anzuschließen, die von Peter I. eingeführt wurde (nach den Volk der Pomoren, die dem alten slawischen Kalender folgten, ist jetzt das Jahr 7530). Die alten Traditionen wurden im russischen Norden viele Jahrhunderte lang bewahrt (bis zum Aufkommen moderner Kommunikations- und Transportmittel).

Der nördliche Dialekt hat viele „O“-Laute

Im Malye Korely Museum für Holzarchitektur in der Region Archangelsk. Wladimir Trefilow /Sputnik Wladimir Trefilow /Sputnik

Es gibt nur drei Dialekte im Russischen und man kann sie leicht nach dem Gehör unterscheiden. Nordrussisch klingt sehr melodisch, wie ein echtes Volkslied, und hat viele „O“-Laute. In dem folgenden Video erzählt ein Mädchen ein Märchen:

https://www.youtube.com/watch?v=IHJpdQl-v-U&t=93s

Der russische Norden ist nicht der Hohe Norden!

Eisbären in der Nähe des Dorfes Ryrkaipij im Bezirk Iultinsky im Autonomen Gebiet der Tschuktschen in Russland. Maxim Deminow /Sputnik Maxim Deminow /Sputnik

Es ist wichtig, die Begriffe „russischer Norden“ und „Hoher Norden“ nicht miteinander zu verwechseln. Es handelt sich um sehr unterschiedliche Begriffe. Auch der Hohe Norden ist ein Begriff, der nicht wirklich etwas mit Geografie zu tun hat, sondern sich eher auf den sozialen und wirtschaftlichen Bereich bezieht. Tatsache ist, dass die meisten Gebiete in Russland ein unglaublich raues Klima mit sehr kalten und langen Wintern haben. Sie alle werden mit dem Hohen Norden gleichgesetzt. Dazu gehören die Permafrostgebiete von Jamal bis Tschukotka und schwer zugängliche Gebiete in Sibirien – zum Beispiel eine Reihe von Siedlungen in der Republik Tuwa.

