Samur: Der einzige tropische Lianenwald in Russland (FOTOS)

Dagestan ist eine gebirgige Republik im russischen Kaukasus, die mit ihren majestätischen Klippen und Schluchten Touristen aus dem ganzen Land anlockt. Doch im Südosten der Region, an der Grenze zu Aserbaidschan, gibt es einen Ort, der in Russland völlig einzigartig ist: einen echten Dschungel mit Lianen und Orchideen.

Die nördlichsten Tropen

Im Delta des Samur-Flusses liegt der einzige Lianenwald Russlands. Obwohl er Teil des Samur-Nationalparks ist, kann man ihn kaum als Ort für gemütliche Wanderungen bezeichnen. Vielmehr handelt es sich um einen dichten, unwegsamen Wald, in dem die Baumkronen den Himmel dominieren. Der Samur-Wald ist der Rest eines Reliktwaldes, der Dagestan vor Millionen von Jahren bedeckte. Mit anderen Worten: Er erinnert an die Dinosaurier!

Das Klima ist subtropisch, wie an der Schwarzmeerküste, aber Urwälder gibt es nur hier. Und es ist der nördlichste subtropische Wald der Erde.

Im Samur-Wald wachsen riesige Platanen, die normalerweise in Asien oder in den südlichen Teilen Nordamerikas wachsen. In Dagestan können sie bis zu 50 Meter hoch werden. Die Korkeichen werden bis zu 20 Meter hoch. Und unter ihnen gibt es tiefe Quellen, die die lokale Flora und Fauna ernähren.

„Für uns, die Bewohner der nördlichen Regionen, ist das wahrscheinlich kein richtiger Wald, denn wir haben hier keine Kiefern gesehen, nur Eichen, Ulmen und andere, aber wir haben gesehen, wie Lianen wachsen“, schreibt Anna Watolina. „Ich dachte immer, dass Lianen ein Ableger eines Baumes sind, aber es stellte sich heraus, dass sie unabhängig vom Boden wachsen und sich an den Ästen der benachbarten Bäume festhalten. Wir hatten sogar die Gelegenheit, auf einer dieser Lianen zu schaukeln!“

„Ein toller Ort! Ein echter Dschungel!“, schreibt Alexej Kusnezow. „Aber man muss einen Reiseführer nehmen – ohne ihn sieht man nicht einmal ein Zehntel der interessanten Orte.“

800 Jahre alte Platanen

Wenn man den Samur-Wald besucht, hat man den Eindruck, dass noch nie ein Mensch diesen Wald betreten hat. Tatsächlich ist er nicht leicht zu erreichen (es gibt natürlich keine asphaltierten Straßen im Wald), aber er ist dennoch eine der Hauptattraktionen in Dagestan.



Und einer dieser Bäume ist sogar auf der Karte eingezeichnet. Es handelt sich um eine jahrhundertealte Platane, einen der ältesten Bäume Russlands. Verschiedenen Quellen zufolge ist die riesige Pflanze 700-800 Jahre alt, aber das ist noch recht jung. Normalerweise werden solche Bäume 1.000 Jahre oder noch älter. Man braucht 15 Menschen, um seinen Stamm zu umarmen.

Wilde Orchideen

Viele Pflanzen und Tiere des Waldes sind im russischen Roten Buch aufgeführt. Seltene Vögel überwintern hier, Lotusblumen blühen in den Sümpfen und im Hain wachsen Eukalyptus und Kichererbsen. Einer der schönsten Orte im Samur-Wald ist eine Lichtung mit wilden Orchideen. Zu Sowjetzeiten gehörte sie zur Sowchose (ein staatlicher Landwirtschaftsbetrieb in der Sowjetunion). Es war geplant, dort Walnüsse anzubauen, aber aufgrund der Krise, die durch den Zusammenbruch der UdSSR verursacht wurde, gab man das Land auf und wilde Orchideen nahmen es in Besitz. Dagestan-Orchideen sehen kleiner aus als ihre asiatischen Verwandten, sind aber nicht weniger schön, vor allem wenn sie im Frühjahr blühen. Die Blumen dürfen natürlich nicht gepflückt, sondern nur fotografiert und visuell genossen werden.

Am Ufer des Samur-Flusses gibt es sogar speziell eingerichtete Plätze für die Erholung im Freien.

