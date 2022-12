Die 10 atemberaubendsten russischen Inseln (TEIL 1)

1. Die Vulkaninsel

Die Insel Onekotan auf den Kurilen besteht zu zwei Dritteln aus Vulkanen. Zwei von ihnen – der Krenizyn und der Nemo – sind noch aktiv, obwohl sie zuletzt Mitte des 20. Jahrhunderts ausgebrochen sind. Ein weiterer – der Tao-Rusyr – gilt als erloschen. Am Fuße der Vulkane, die nur von Wald bedeckt sind, liegen Seen. Der Kolzewoje-See um den Krenizyn-Gipfel ist mit 369 Metern einer der tiefsten Seen Russlands, allerdings hat er lediglich einen Umfang von 15 km. Wegen ihres Reliefs ist es sehr schwierig, die Vulkane der Onekotan-Insel zu Fuß zu erreichen. Die Insel selbst ist seit langem unbewohnt, aber es gibt Überreste alter Siedlungen des Ainu-Volkes, das hier bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lebte.

2. Die Insel der weißen Klippen

Eine weitere faszinierende Insel der Kurilenkette ist Iturup, die größte des Archipels. In ihrem nördlichen Teil befindet sich ein Naturphänomen – die Weißen Klippen. Streng genommen handelt es sich dabei nicht um Felsen, sondern um Formationen aus Bimsstein und vulkanischem Glas, die buchstäblich in der Hand zerbröseln. In der Antike war dieser Teil von Iturup überflutet, die 40 bis 120 Meter hohen Klippen tauchten erst nach einem Vulkanausbruch und einem Erdbeben aus dem Wasser auf.

3. Die Insel der kugelförmigen Steine

Die Insel der kugelförmigen Steine ist einer der abgelegensten Orte, der von Menschen nur sehr selten aufgesucht wird. Die Insel ist Teil des Franz-Josef-Land-Archipels im Arktischen Ozean. Hier gibt es praktisch keine Vegetation oder Tiere, stattdessen sind seltsame Steinkugeln unterschiedlicher Größe – von einigen Millimetern bis zu mehreren Metern – über das ganze Eiland verstreut. Wer, wie und wann sie erschaffen hat, bleibt ein Rätsel.

4. Die Insel der Stein-Labyrinthe

Die Insel Bolschoj Sajazki ist einer der berühmtesten Orte des Solowezki-Archipels im Weißen Meer. Auf ihr befinden sich 14 Stein-Labyrinthe, die von den alten Bewohnern dieser Orte angelegt wurden. Die bisher detaillierteste wissenschaftliche Beschreibung der Labyrinthe stammt von dem Ethnographen Nikolai Winogradow aus dem Jahr 1927. Aber auch der Wissenschaftler kam zu keinem endgültigen Schluss, zu welchem Zweck diese errichtet wurden. Möglicherweise hatten sie eine rituelle Bedeutung – oder eine rein praktische, die mit dem Fischfang verbunden war.

5. Die Garteninsel

Wussten Sie, dass St. Petersburg auf 33 Inseln liegt, die durch Brücken und Straßen miteinander verbunden sind? Und einer der malerischsten Parks der Stadt, der Sommergarten, ist ebenfalls eine Insel mit demselben Namen. Es war auch der erste regelmäßig angeordnete Park in St. Petersburg, der 1704 im Auftrag von Peter dem Großen angelegt wurde. Der Zar lud die besten Architekten der damaligen Zeit ein, ihn zu gestalten. Es wurden prächtige Springbrunnen und klassische Skulpturen aufgestellt.

