Warum spielt die Zeit in Tschukotka keine Rolle?

Nein, es gibt natürlich auch hier Zeit – und es ist in Tschukotka neun Stunden später als in Moskau. Um die Fortbewegung in der Region zu planen, sollte man sich jedoch nicht besonders von ihr leiten lassen. Das Wichtigste ist hier das Wetter.

Tschukotka ist die entlegenste Region Russlands, in der der neue Tag beginnt, wie Journalisten es poetisch ausdrücken. Es ist der Ort, durch den die Datumsgrenze verläuft und die Zeit gegenüber Moskau neun Stunden voraus ist. Aber sie fließt hier ganz anders, vor allem für diejenigen, die aus Großstädten kommen und gewohnt sind, alles im Voraus genau zu planen.

Die Entfernung hängt nicht von der Zeit ab

Anadyr im Winter. Legion Media Legion Media

Wir haben bereits darüber gesprochen, wie die Menschen in der Hauptstadt Tschukotkas, Anadyr, der teuersten Stadt des Landes, leben, und auch über die indigene Bevölkerung in den nationalen Siedlungen. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass die Siedlungen in der Region nicht allzu weit voneinander entfernt sind: Von Anadyr nach Egwekinot, einer großen Siedlung, sind es zum Beispiel nur 230 Kilometer. Die Entfernung zwischen Pewek und Bilibino beträgt 240 km. Können Sie sich vorstellen, dass Sie drei Tage benötigen, um diese Strecke zurückzulegen? Es können aber auch zwei Stunden oder ein oder zwei Wochen sein. Und das hängt nicht von Ihnen ab.

Anadyr im Januar. Legion Media Legion Media

Die Tschuktschen-Halbinsel ist ein riesiges Gebiet von der Größe mehrerer europäischer Länder, in dem nur 50.000 Menschen leben. Der größte Teil besteht aus ausgedehnter Tundra, die von hohen Hügeln durchzogen ist. Straßen gibt es nur in den Siedlungen, und man kann entweder mit dem Hubschrauber oder mit dem Geländewagen von einer zur anderen gelangen. Das Wetter, nicht Sie, entscheidet, wie lange es dauert. Und das Wetter in Tschukotka ist sehr wechselhaft und kann am Start- und Zielort vollkommen unterschiedlich sein.

Ein Ausflug zu den Sopkas außerhalb von Anadyr im August. Ja, dieses ATV steckt im Schlamm fest. Anna Sorokina Anna Sorokina

Zum Beispiel ist es am Abflug- und Zielort klar und windstill, aber Sie werden trotzdem nicht fliegen, weil ein schrecklicher Schneesturm dazwischen tobt. Man sieht sich das Wetter an, schaut auf die Websites der Flughäfen und versteht nicht, warum kein Flugzeug kommt. Und es kann sein, dass Sie nicht nur ein oder zwei Tage, sondern mehrere Wochen auf einen Flug warten müssen.

Anna aus Anadyr erzählt: „Jedes Mal, wenn man am Flughafen ankommt, stellt man sich die Frage: Werde ich heute fliegen oder nicht? Für das Check-in muss man persönlich erscheinen. Also stehen die Leute den ganzen Tag vor dem Schalter und hoffen, dass sie heute Glück haben! Und das kann eine Woche oder länger so weitergehen.“

Dies ist ein Screenshot von der Website der Flughäfen von Tschukotka. Die Flüge werden wegen des Wetters um mehrere Tage verschoben. Apchukotki.ru

In Pewek, der nördlichsten Stadt Russlands, g eben die Einwohner folgenden Ratschlag: „Flugverspätungen sind üblich. Bevor Sie zum Flughafen gehen, um einen Flug zu buchen, rufen Sie den Informationsschalter an, wahrscheinlich ist der Flug gestrichen und Sie können gar nicht zu fliegen".

Und wie reisen die Menschen hierher?

Ein Winterschneesturm in Anadyr. Legion Media Legion Media

Die Russen, die auf dem „Festland“ leben, sind es gewohnt, Fahrkarten online zu kaufen, wenn sie sie brauchen. Sogar ein halbes Jahr im Voraus, sogar ein paar Stunden vor dem Abflug, und sie sind wählerisch, mit welcher Fluggesellschaft sie fliegen. So etwas erwartet man in dieser Region nicht.

Es gibt nur wenige Fluggesellschaften, und wenn Tickets einen Monat im Voraus verkauft werden, sind sie schnell vergriffen. Sie können auch das Phänomen des Ticketkaufs am Tag der Abreise sehen. Beim Reisen über Land ist es das Gleiche.

Der Intercity-Hubschrauber in Anadyr. Konstantin Tschalobow/Sputnik Konstantin Tschalobow/Sputnik

„Sie haben hier als Taxis Schneemobile“, sagt der Altai-Reisende Alexej Kotelnikow, der während seiner Expedition selbst lange Wartezeiten beim Transport in Kauf nehmen musste. „Ich war Zeuge, wie ein Einheimischer einen anderen überredete, ihn in ein 250 km entferntes Dorf mitzunehmen. Er war bereit, 60.000 Rubel (ca. 1.000 Euro) zu zahlen, aber der „Taxifahrer“ war damit nicht einverstanden – es war ihm zu wenig.

Keine Eile - einfach das Leben genießen. Wjatscheslaw Wiktorow/Roskongress Wjatscheslaw Wiktorow/Roskongress

Das heißt aber nicht, dass die Einheimischen nirgendwo hinfahren. Sie sind es einfach gewohnt, zu warten und verstehen, dass es sinnlos ist, „gegen die Zeit zu kämpfen“.

"Auf Wiedersehen in Tschukotka!" Wjatscheslaw Wiktorow/Roskongress Wjatscheslaw Wiktorow/Roskongress

„Schon nach zwei Tagen (wenn Sie sich nicht in einem besiedelten Gebiet befinden) werden Sie die Wochentage nicht mehr wahrnehmen, Sie brauchen sie einfach nicht mehr“, schreibt Jewgenij Bassow, ein Reiseleiter aus Anadyr, in seinem Blog und empfiehlt, einfach mehr „klassische mechanische Zeit“ für Ihre Reise einzuplanen.

