„Das Museum des Todes“ in Sibirien: Was ist dort zu sehen?

Wir wollen uns nicht daran erinnern, dass wir nicht ewig in dieser Welt sind. Und der Gedanke, Trauergegenstände zu musealen Exponaten zu machen, erscheint geradezu schockierend. Umso überraschender ist es, dass Russlands einziges Museum der weltweiten Bestattungskultur am Stadtrand von Nowosibirsk in jedem Reiseführer für diese sibirische Stadt zu finden ist.

Das Museum des Todes befindet sich neben dem Krematorium, etwa eine Autostunde vom Stadtzentrum entfernt. Das erste, was einem auffällt, ist, dass beide Gebäude leuchtend orange sind und schon von weitem sichtbar. Diese fröhliche Farbe wurde vom Gründer der beiden Einrichtungen, dem Nowosibirsker Unternehmer Sergej Jakuschin, gewählt.

Sein Interesse für den rituellen Bereich entstand aus persönlichen Gründen – in den 1990er Jahren wurde bei ihm Krebs diagnostiziert, und um seine Ängste zu überwinden, begann er, verschiedene Utensilien zu sammeln, die mit der Trauer- und Bestattungskultur verschiedener Völker in Verbindung stehen. Er organisierte 1992 eine internationale Bestattungsausstellung, eröffnete 2003 das erste Krematorium der Stadt und 2012 ein Museum des Todes. „Ich selbst habe anfangs nicht geglaubt, dass sich jemand für das Museum interessieren würde", sagt Tatjana Jakuschina, die Leiterin des Museums und Schwiegertochter. „Als wir eröffneten, saß ich allein hier, und wenn an einem Tag drei Leute kamen, um das Museum zu besuchen, war das ein großes Glück.“

Heute ist es eines der beliebtesten Museen der Stadt. „Natürlich ist der Tod ein Tabuthema, niemand will über beängstigende Dinge nachdenken, aber in Wirklichkeit ist er das einzige garantierte Ereignis im Leben eines jeden Menschen. Alles andere ist es vielleicht nicht“, sagt Tatjana. „Die Menschen können mit ihren Ängsten, Fragen und Geschichten zu uns kommen und mit uns reden.“

2013 schloss Sergej Jakuschin einen Vertrag für seine Beerdigung in seinem eigenen Krematorium ab. „Alles war genau festgelegt, von der Route des Trauerzuges über die Art des Sarges aus seiner Werkstatt bis hin zu bestimmten Liedern. Und einer seiner Wünsche war, dass der Zug durch die Hauptstraßen von Nowosibirsk, seiner Heimat- und Lieblingsstadt, ziehen sollte“, erinnert sich Tatjana.

Jakuschin starb 2022 an der Krankheit, aber er hinterließ ein großes Erbe – etwa 30.000 Exponate zum Thema Bestattungsbräuche. Sie sind in drei freistehenden Pavillons untergebracht, deren Besichtigung buchstäblich Stunden in Anspruch nehmen kann.

Bestattungen als letzte Feier des Lebens

„Wir führen die Menschen in die Geschichte der Bestattungskultur ein, damit sie die Erfahrungen der Vergangenheit nachvollziehen können“, erklärt die künstlerische Leiterin und Fremdenführerin Inna Issajewa, als wir uns der Ausstellung Trauerraum nähern, in der eine Schaufensterpuppe in Gestalt einer trauernden Frau aus dem späten 19. Jahrhundert zu sehen ist. „Wir haben keine Angst vor dem Tod – in unserem Museum geht es um das Leben.“

So ist der erste und größte Raum der Erinnerungskultur im viktorianischen England gewidmet, als die säkulare Gesellschaft ein Protokoll hatte, das das Verhalten nach einer Beerdigung und den Zeitpunkt des Trauerns regelte. „Damals galten Beerdigungen als die letzte Feier im Leben eines Menschen, und wohlhabende Leute sparten nicht bei der Organisation dieses Ereignisses“, berichtet sie. Hier sind antike Stiche, zahlreiche Trauerkleider, Modeschmuck und Medaillons mit Haarlocken der Verstorbenen sowie verschiedene Arten von Graburnen ausgestellt.

Der zweite Raum erzählt von Beerdigungen in verschiedenen Kulturen und Religionen: Judentum, Islam, Buddhismus, Katholizismus, Orthodoxie. Und natürlich: ein sowjetisches Begräbnis. Eine Nachbildung des einbalsamierten Lenin, wie im Mausoleum, sowjetische Särge mit Samtbezug, die das Feuer der Revolution symbolisieren, denn ein Sowjetmensch musste nicht nur leben, sondern auch auf eine neue Art sterben, erklärt Inna.

Im dritten Raum befindet sich eine Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Museums, die von den ersten Exponaten bis hin zu thematischen Schautafeln über den Unfall von Tschernobyl reicht.

Beim Durchgehen gewöhnt man sich langsam an Skelette (die zum Glück nicht echt sind), Sarkophage, Trauerkleider und sogar unheimliche Fotos.

Neben der Sammlung von Jakuschin gibt es auch Exponate, die von anderen Museen und anderen Personen (meistens handelt es sich dabei um Dokumente) gestiftet wurden. Hier ist zum Beispiel die Nachbildung eines wiederverwendbaren Sarges mit ausklappbarem Boden aus dem Bestattungsmuseum in Wien zu sehen.

Die Museumsführer dort „haben keine Albträume“

„Die Leute fragen uns oft: Habt ihr hier keine Angst? – Wir haben hier keine Angst“, lacht Fremdenführerin Jewgenija Judina. „Es ist vielleicht beängstigend, spät nachts an einer Bushaltestelle irgendwo in einer Megametropole zu stehen. Aber hier im Museum geht es um Kultur, um Wissenschaft.“

Jewgenija ist ausgebildete Philologin und hat früher an der Schule unterrichtet. „Meine Familie gehörte zu den ersten Einwohnern von Nowosibirsk, die sich 2003 für eine Einäscherung entschieden haben“, sagt sie. „Und so kam es, dass ich mehr als einmal Kunde dieses Krematoriums war. Später lernte ich Tatjana kennen, wir wurden Freunde, und sie bot mir einen Job im Museum an.“ Seit zwei Jahren kümmert sie sich hier um die Führungen und betrachtet es als Schicksal.

Inna hingegen kam vom Schauspielhaus zum Museum des Todes. Sie war zuvor noch nie im Museum und hatte den Museumsgründer nur gesehen, als sie ihn auf seine letzte Reise begleitete. Aber sie war fasziniert von der künstlerischen Note seiner Sammlung.

„Ich nähere mich dem Thema aus der Perspektive einer Forscherin“, erklärt sie. „Ich habe keine Albträume, es gibt eine große Distanz zwischen diesem Thema und mir. Ich verstehe, dass es jedem früher oder später passiert, und diese Distanz hilft mir erstens, mich selbst zu schützen und zweitens, nicht kopfüber hinein zu tauchen und so viel mehr zu sehen.

Wie das Personal erklärte, müssen wir verstehen, dass der Tod ein Teil unseres Lebens ist, und wir müssen ihm mit Respekt begegnen, aber wir sollten nicht mit ihm kokettieren.

„Ich würde nicht sagen, dass ich überhaupt nicht über den Tod nachdenke – manchmal kommen alle Gedanken hoch“, bekennt Inna. „Aber ich versuche, mich auf mein Leben zu konzentrieren, auf das, was in meiner Macht steht und was mein Ziel ist. Wenn man hier arbeitet, sieht man die Zerbrechlichkeit des Lebens. Wir werden alle sterben, die Frage ist nur, was wir hinterlassen und wie man sich an uns erinnern wird.“

