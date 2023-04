Marsmenschen leben unter uns, und das ist kein Scherz. Wenn Sie sich eine Karte des Landes ansehen, werden Sie buchstäblich Dutzende kosmischen Namen finden. In Russland gibt es in verschiedenen Regionen Orte mit dem Namen Mars, Wenera (Venus), Jupiter, Luná (Mond) und Orion. Allerdings gibt es dort keine Raumfahrt und Kosmonauten werden hier nicht ausgebildet. Was haben sie mit dem Weltraum zu tun?

Ein „Sonnensystem“ auf der Erde

Nordwestlich von Moskau, in der Nähe der mittelalterlichen Stadt Rusa, gibt es ein Hinweisschild für das Dorf Mars, an dem man nicht vorbeigehen kann, ohne ein Foto zu machen. Heute leben in dem Ort nur ein paar Dutzend „Marsbewohner“ und es gibt dort keinerlei keine Sehenswürdigkeiten.

Mars ist ein Dorf in der Nähe der Stadt Rusa. Mark Nakoykher (CC BY-SA 4.0) Mark Nakoykher (CC BY-SA 4.0)

Es existieren jedoch ähnliche Dörfer in den Regionen Rostow, Orjól, Nischnij Nowgorod, Kirow, Kaluga und Kurgan sowie in Baschkirien. Und alle diese Orte wurden tatsächlich nach dem Planeten Mars benannt.

Der zweitbeliebteste Planet, nach dem Ortschaften benannt sind, ist die Venus. Es gibt solche Siedlungen in der Nähe von Samara, Orenburg und in Mordowien. Das Dorf Venus in der Region Lipezk wurde in den 1970er Jahren zu einem Stadtbezirk der Stadt selbst.

Das Dorf Mars. Blick von der Festwiese. Festival Lebensfreude 2019. Iwan Kriwoscheew (CC BY-SA 4.0) Iwan Kriwoscheew (CC BY-SA 4.0)

Mehrere Dörfer in Baschkirien und der Oblast Brjansk sind nach dem Jupiter benannt, das Dorf Uran (Uranus) in der Oblast Orenburg und das Dorf Neptun in Tatarstan. In der Nähe von Smolensk und Tula gibt es Dörfer, die nach dem Mond benannt sind. Und Tschuwaschien und Mordwinien haben ihren eigenen Poljárnaja swesdá (Polarstern).

Dorf Mars, Kolchose "Krasny Partisan" im Gebiet Rostow 1969. W. Koslow/Sputnik W. Koslow/Sputnik

Der Traum vom Weltraum

All diese Siedlungen entstanden in den 1920er und 1930er Jahren, als der junge Sowjetstaat die Alphabetisierung und kulturelle Aufklärung der Bevölkerung aktiv förderte. Der sowjetische Heimatforscher Valentin Prochorow, der die Toponyme der Regionen Lipezk und Woronesch untersuchte, schrieb, dass die „Weltraum“-Namen mit der Verbreitung von atheistischem und naturwissenschaftlichem Wissen in den Dörfern zusammenhängen.

Eines der populärsten Themen dieser Zeit war die Arbeit des Wissenschaftlers Konstantin Ziolkowski über die Eroberung des Weltraums, die romantisiert und in der Massenkultur Verbreitung wurde.

Im Jahr 1924 wurde der Film Aelita nach einem Roman von Alexej Tolstoi über den Flug zum Mars veröffentlicht. Er handelt von dem Plan der Helden, dort eine Revolution durchzuführen,. Im Jahr 1935 wurde der Film Kosmítscheskij rejs (Kosmische Reise) über eine Expedition zum Mond gedreht, dessen Drehbuch unter der Leitung von Ziolkowski geschrieben wurde. Der Film war ein großer Erfolg.

Die neuen Siedlungen wurden entsprechend dem Zeitgeist benannt und ihre Namen sind bis heute erhalten geblieben.

