Es gibt ein Kap in Alaska, das seit 1791 Russland verherrlicht. Es trägt den Namen „Glory of Russia“. Das Kap befindet sich auf der Insel Saint Matthew in der Beringsee. Territorial gehört dieses unbewohnte Eiland zu den USA und ist Teil des Alaska Marine National Wildlife Refuge.

Das Kap wurde von dem Polarforscher Gennadij Sarytschew nach dem Schiff, auf dem er dieses geografische Objekt entdeckte, Slawa Rossii (dt.: Ruhm Russlands) genannt.

Dies geschah am 14. Juli 1791 während der gemeinsamen Expedition von Sarytschew und dem englisch-russischen Seefahrer Kapitän Joseph Billings, Kommodore der russischen Marine. Als junger Mann nahm dieser an James Cooks dritter Weltumsegelung teil und trat 1783 in russische Dienste ein.

Die Billings-Sarytschew-Expedition dauerte mehr als acht Jahre, von 1785 bis 1793. In dieser Zeit erforschte die Mannschaft den östlichen Teil Sibiriens, den Arktischen Ozean und den nördlichen Teil des Pazifiks. Sie erstellten Beschreibungen der Küsten des Ochotskischen Meeres und des Beringmeeres, der Aleuten, der Küsten Amerikas bis zur Kayak-Insel und entdeckten die Insel St. Jonas im Ochotskischen Meer.

Heutzutage ist der Name Sarytschew vor allem auf dem Territorium der USA anzutreffen: Es gibt ein Kap, einen Leuchtturm und eine Landebahn auf der Insel Unimak auf dem Aleuten-Archipel, das Cape Sarichef, eine Insel vor der Küste Alaskas und eine Meerenge oberhalb von Cape Glory of Rossia. Dagegen ist der einzige Ort in Russland, der nach dem Admiral benannt ist, ein Vulkan auf den Kurilen-Inseln.

Billings ist nur auf russischen Karten verewigt: ein Kap, eine Lagune und ein Dorf in Tschukotka sind nach ihm benannt.

Das Cape Glory hingegen hat keinen Namensvetter.

