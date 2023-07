Wofür ist die Kasaner Metro berühmt? (FOTOS)

Sie können im wahrsten Sinne des Wortes in die Kultur und die Traditionen Tatarstans eintauchen. Alles, was Sie tun müssen, ist, in die Metro von Kasan hinunterzusteigen. Wir erzählen sieben Fakten über das U-Bahn-System der Hauptstadt Tatarstans:

Die neueste U-Bahn in Russland

Die Kasaner Metro ist eine von sieben in Russland. Die anderen Städte mit U-Bahn-Systemen sind Moskau, St. Petersburg, Nischnij Nowgorod, Samara, Nowosibirsk und Jekaterinburg. Bislang ist dies die einzige U-Bahn, die nach dem Zerfall der UdSSR eröffnet wurde.

Der Plan für die Entwicklung des U-Bahn-Verkehrs der Stadt stammt aus den späten 1980er Jahren, und der Baubeginn fiel in die schwierigen 1990er Jahre, als sich das Land in einer Wirtschaftskrise befand. Dennoch wurde der Bau abgeschlossen.

Die Eröffnung fand 2005 statt, zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum 1.000-jährigen Bestehen der Stadt Kasan. Heute besteht das Kasaner Metrosystem aus einer einzigen, fast 17 km langen Linie. Sie hat insgesamt 11 Stationen.

Täglich werden etwa 100.000 Fahrgäste befördert. Mit dem Bau der zweiten Linie wurde 2020 begonnen. Sie soll vier Stationen haben, 5,7 km lang sein und 2027 eröffnet werden.

Haltestellen werden in drei Sprachen angesagt

In vielen U-Bahnen in Russland werden die Haltestellen auf Russisch und Englisch angesagt. In Kasan werden sie jedoch auch auf Tatarisch angekündigt, das in der Republik neben Russisch den Status einer offiziellen Sprache hat. Die Ansage der Stationen auf Tatarisch erfolgt mit einer weiblichen Stimme, während eine männliche Stimme die Stationen auf Russisch und Englisch ankündigt.

Unterirdischer Kreml

Eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Kasan ist der Kreml mit seinen weißen Steinen. Und den kann man nicht nur oberirdisch, sondern auch in der Metro besichtigen. Die Station Kremljowskaja, die nicht weit vom Kasaner Kreml entfernt ist, ist ein echter unterirdischer Palast. Die Wände erinnern an das Mauerwerk des Kremls, während auf dem Bahnsteig kleine Repliken der Kremltürme und Moscheen sowie des Sujumbike-Turms aufgestellt sind.

Östliche Fabeln in der Metro

Die Decke der Kremljowskaja-Station ist mit orientalischen Motiven verziert, die den mythischen Drachen Silant zeigen, das Wahrzeichen von Kasan. Der Drache „bewacht“ auch den Eingang – eine Figur des Tieres wurde neben dem Buchstaben „M“ aufgestellt.

Das Märchenthema findet sich auch in der Station Ploschtschad Tukaja(Tukaj-Platz) wieder, die zu Ehren des tatarischen Dichters Gabdulla Tukaj benannt wurde. Die Station ist mit weißem und grünem Marmor verkleidet und mit Darstellungen der Helden der tatarischen Volksmärchen geschmückt.

Keine Intervall-Uhr

In den russischen U-Bahnen gibt es keine Fahrpläne – die Züge fahren, je nach Tageszeit, in bestimmten Intervallen. Am Bahnsteig gibt es zwei Anzeigen: Die Uhrzeit und die Zeit, die seit der Abfahrt des letzten Zuges vergangen ist. Die Kasaner Metro ist das einzige U-Bahn-System in Russland, in dem lediglich die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Im Allgemeinen beträgt der Takt zwischen den Zügen 5-6 Minuten, selbst zu den Hauptverkehrszeiten.

Automatisierte Metro

Trotz ihrer geringen Größe ist die Kasaner Metro sehr modern. In der U-Bahn kommen automatisierte Systeme zum Einsatz, die den Betrieb der Züge ohne menschliches Eingreifen ermöglichen. Gleichzeitig gibt es in den Zügen obligatorische Zugführer, die die automatisierten Systeme im Auge behalten. Darüber hinaus ist in Kasan geplant, Versuche mit vollständig fahrerlosen Zügen zu starten.

Metro-Münzen reichen für nur einen Tag

Die Fahrten in der Kasaner Metro können mit einem Fahrausweis oder einer Kreditkarte bezahlt werden. Darüber hinaus gibt es auch Jetons mit einem Chip im Inneren. Eine solche Münze ist nur einen einzigen Tag lang gültig. Der Preis für sie ist höher.



