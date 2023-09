Warum schmilzt das Eis in Norilsk nicht einmal im heißen Sommer? (FOTOS)

Der Sommer ist hier so kurz, dass das Eis einfach keine Zeit zum Schmelzen hat. Deshalb spürt man in der Polarregion selbst bei 30 Grad Hitze eine eisige Kälte.

Der Sommer im Norden Sibiriens ist kurz, nur ein paar Wochen, aber heiß. Wir haben, wie es scheint, das große Los gezogen, als es in Norilsk eine ganze Woche lang um die 30 Grad war (und das 300 Kilometer nördlich des Polarkreises!). Umso überraschender war es, den scharfen Kontrast zwischen dem Wetter und der arktischen Natur zu beobachten.

Nur ein Schritt vom Sommer zum Winter

Das Zentrum von Norilsk ist lebendig. Auf dem Hauptplatz zeigt das Thermometer +29 °C an. Man kann nicht umhin, sich zu fragen, ob wir uns überhaupt in einer der kältesten Städte der Welt befinden, wo die durchschnittliche Jahrestemperatur -10 °C beträgt.

Aber die Einwohner von Norilsk bestätigen, dass es nur ein oder zwei so heiße Tage im Jahr gibt, und dass der Sommer normalerweise kühl und regnerisch ist. Und bei der Hitze versuchen viele Menschen, in die Natur zu gehen. Wir haben uns ihnen angeschlossen.

Im Tal des Flusses Jergalach besuchten wir ein von der Stadtverwaltung organisiertes Festival des Sommertourismus. Die Fahrt dauerte etwa eine Stunde in einem Expeditionsbus über Serpentinenstraßen – ein normales Auto würde nicht durchkommen.

Die Route führte durch das Industriegebiet. Die Stadtlandschaft ging in eineFabriklandschaft über, die Fabriklandschaft in eine Berglandschaft. Und dann tauchte das Tal des sibirischen Flusses Jergalach auf. Seine hügeligen Ufer waren mit leuchtend grünem Gras bedeckt, unter dem sich noch große Flächen des letztjährigen (oder sogar des vorletzten) Schnees befanden.

Ein paar Tage später besuchten wir das Tal eines anderen Flusses, des Chajerlachs, und dann des Ajakli. Wir brauchten ein paar Stunden, um mit den Expeditions-Fahrzeugen dorthin zu gelangen und kleine Flüsse zu überwinden. Und die Eismassen, die wir dort sahen, waren um ein Vielfaches mächtiger. Einige waren höher als ein ausgewachsener Mensch. Und zur gleichen Zeit blühten um das Eis und den Schnee herum die Rotbuchblumen von Scharka, sibirische Rosen, in üppiger Farbe.

Nördliche Eisstrände

Obwohl Norilsk selbst eine Industriestadt ist, liegt sie in der Nähe schöner Wildnisgebiete wie dem Putorana-Plateau und der Taimyr-Halbinsel. Hinter der Stadt beginnt zunächst die Waldtundra und bald die arktische Tundra mit gipfellosen Bergen, türkisfarbenen Flüssen und Wasserfällen. Im Winter frieren beide Flüsse, Seen und Wasserfälle vollständig zu.

Ende Juni/Anfang Juli kommt der Sommer in der Polarregion mit voller Wucht. Innerhalb weniger Tage färbt sich die kalte Tundra in leuchtenden, ausgefallenen Farben.

Wasserfälle bilden hier ganze Kaskaden von mehreren hundert Metern Höhe. Scharen von Urlaubern strömen zu den Seen und Flüssen. Aber in diesen Flüssen gibt es praktisch keine Badegäste: Das Eis am Grund hat keine Zeit zu schmelzen und das Wasser schafft es nicht, sich zu erwärmen.

In Norilsk, wie auch in anderen nordrussischen Städten, gibt es im Sommer nicht nur den Schnee vom letzten Jahr, sondern auch frisch gefallenen Sommerschnee. Hier kann er im Juli und Juni fallen. Aber im September ist er bereits ein Dauerschneefall.



