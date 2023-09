Was bedeutet die gegenseitige Anerkennung von Visa für Russland und Belarus?

Im Jahr 2020 haben Russland und Belarus ein Abkommen unterzeichnet, das besagt, dass ausländische Bürger und Personen ohne Staatsbürgerschaft in das Hoheitsgebiet beider Länder einreisen können, wenn sie ein gültiges Visum für eines der beiden Länder besitzen. Allerdings ist das Abkommen noch nicht in Kraft getreten.

Abkommen von 2020

Da Russland und Belarus Schritte zur Schaffung des Unionsstaates unternehmen, wurden zahlreiche Integrationsabkommen zwischen den beiden Ländern geschlossen. Eines dieser Abkommen, das für diejenigen interessant sein könnte, die Russland besuchen möchten, ist ein Abkommen aus dem Jahr 2020. Das Dokument besagt, dass ausländische Staatsbürger und Personen ohne Staatsbürgerschaft sowohl Russland als auch Belarus besuchen und durch die Länder reisen können, wenn sie ein Visum für eines der beiden Länder erwerben. Das heißt, wenn Sie ein Visum für Belarus haben, können Sie Russland besuchen oder durch das Land reisen, ohne ein separates russisches Visum zu benötigen und umgekehrt.

Das entsprechende Gesetz wurde von Präsident Wladimir Putin im Januar 2023 unterzeichnet und kurz darauf veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist es jedoch noch nicht in Kraft getreten. Nach Angaben der belarussischen Botschaft in den USA sollen alle Verfahren zur Umsetzung des Gesetzes bis Anfang 2024 abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass Touristen derzeit noch getrennte Visa für beide Länder beantragen müssen – ein russisches Visum für Russland und ein belarussisches Visum für Belarus.

Nuancen, die Sie kennen sollten

Falls Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, sobald das Abkommen in Kraft tritt, sollten Sie einige Details beachten.

1. Das Abkommen gilt für Visa, befristete Aufenthaltsgenehmigungen, Daueraufenthaltsgenehmigungen und Dokumente für den Besuch einer internationalen Veranstaltung.

2. Ihre Aufenthaltsdauer beginnt an dem Tag, an dem Sie in eines der beiden Länder eingereist sind. Zum Beispiel können Sie sich gemäß Ihrem Visum insgesamt 90 Tage lang sowohl in Russland als auch in Belarus aufhalten. Sie können jedoch nicht 90 Tage in Russland verbringen und dann nach Belarus reisen, da Ihre erlaubte Aufenthaltsdauer abgelaufen ist.

3. Wenn Bürger Ihres Landes kein Visum für die Einreise nach Russland und Belarus benötigen, können Sie sich frei zwischen den beiden Ländern bewegen. Wenn Bürger Ihres Landes ein Visum für Russland benötigen, aber keins für Belarus oder umgekehrt, benötigen Sie ein Visum. Albaner zum Beispiel brauchen kein Visum für Belarus, aber eines für Russland. Daher benötigen sie ein russisches Visum, auch wenn sie über Belarus einreisen.

4. Eine Arbeitserlaubnis, ein Studienvisum, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung oder eine Daueraufenthaltsgenehmigung für eines der Länder erlaubt es Ihnen, nur in dem Land zu leben, zu studieren oder zu arbeiten, das die Dokumente ausgestellt hat. Mit anderen Worten: Sie können mit einer russischen Arbeitserlaubnis nicht in Belarus arbeiten und umgekehrt.

5. Wenn Ihnen die Einreise in eines der Länder verboten ist, können Sie nicht über das Gebiet des zweiten Landes einreisen. Wenn Ihnen beispielsweise die Einreise nach Russland verboten ist, Sie aber nach Belarus einreisen dürfen, bedeutet dies nicht, dass Sie die russisch-belarussische Grenze überqueren können.

6. Sie müssen sich an die Gesetze des Landes halten, das Sie besuchen.



