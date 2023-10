Bublik und Kalatsch: Wie zwei schwimmende Seen in einem anderen See entstanden

Russia Beyond

„Bublik“ und „Kalatsch“ so nannten die Einheimischen die beiden Seen, die innerhalb eines anderen Sees entstanden sind. Wie ist das möglich?

Die Solowezkij-Inseln sind ein Archipel im Weißen Meer mit einer Fläche von 347 Quadratkilometern. Die Spuren menschlicher Anwesenheit an diesem uralten Ort reichen bis ins 6. Jahrtausend v. u. Z. zurück und bergen noch immer viele Geheimnisse. Eines davon waren für lange Zeit zwei Seen – der Bublik und Kalatsch.

Was sind die Solowezkij-Inseln?

Zum Solowezkij-Archipel gehören sechs große Inseln: Solowezkij, Anserskij, Bolschaja Muksalma, Malaja Muksalma, Bolschoj Sajazkij und Malyj Sajazkij sowie etwa hundert weitere kleine Inseln. Dies ist das Gebiet des Hohen Nordens und die durchschnittliche Temperatur in diesen Orten beträgt im Sommer etwa 11 Grad Celsius und im Winter -30 Grad Celsius.

Das Stawropegial-Kloster und die Solowezkij-Labyrinthe sind die bekanntesten Objekte hier. Unter den Sowjets befand sich auf dem Gelände des Klosters ein Strafarbeitslager, in dem insgesamt etwa 200.000 Gefangene einsaßen (jeder dritte wurde erschossen). Die Steinlabyrinthe auf der Insel Bolschoj Sajazkij gehören zu den größten in Nordeuropa.

Aber es gibt auch weniger beliebte, weil schwer zugängliche „Attraktionen“.

Seen im See

Kalatsch und Bublik sind Seen, die buchstäblich in einem anderen See, dem Bolschoje Krasnoje, „schwimmen“. Sie befinden sich auf der Insel Solowezkij und zeichnen sich dadurch aus, dass die Gewässer von einem sumpfigen Streifen umgeben sind und praktisch als separate Seen gelten. Es ist möglich, auf diesen Inseln um den Kalatsch und den Bublik herum zu wandern (aber mit Vorsicht).

Diese schwimmenden Inseln sind das Ergebnis starker Winde, die Pflanzen entlang der Seeufer abreißen und sie in Massen direkt auf das Wasser blasen. Sie können auch Schlick, Torf und Algen vom Grund des Sees enthalten. Die Luft in den Wurzeln der Pflanzen verhindert, dass sie absinken. Mit der Zeit beginnt die Masse zu wachsen und kann eine Dicke von mehreren Metern und, wenn das Gelände es zulässt, von mehreren Hektar erreichen.

Obwohl schwimmende Inseln kein einzigartiges Phänomen sind, heben sich der Kalatsch und der Bublik in dieser Hinsicht ab: Ihre Ufer wurden nicht einfach zu einer dichten Masse von Pflanzen, sondern bildeten einen Ring, in dessen Innerem jeweils ein weiterer See entstand.

Wie kommt man dorthin?

Sie können die Solowezkij-Inseln mit dem Flugzeug von Archangelsk aus erreichen. Die Tickets sollten zwei Wochen vor dem Abflug gebucht werden, so dass Sie Ihre Reise im Voraus planen müssen.

Um zum See Bolschoje Krasnoje zu gelangen, in dem der Kalatsch und der Bublik „schwimmen“, müssen Sie von der Stadt Solowezkij aus nach Nordwesten fahren. Suchen Sie sich am besten eine Person, die Sie sicher zum richtigen Ort führen kann.

Der Kalatsch und der Bublik liegen übrigens an unterschiedlichen Enden des Sees, so dass Sie für eine bequeme Reise wahrscheinlich einen von beiden wählen sollten (Der Bublik liegt etwas näher an der Stadt Solowezkij).



