Sehen Sie sich das Bargusin-Naturschutzgebiet am Baikalsee an (FOTOS)

1. Das älteste Naturschutzgebiet Russlands

Sonnenaufgang in der Sosnowka-Bucht. S. Schitikow/Bargusin-Naturschutzgebiet S. Schitikow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Das Bargusin-Naturschutzgebiet ist das erste in Russland. Es wurde am 11. Januar 1917 in Burjatien gegründet und umfasst die nordöstliche Küste des Baikalsees. Seit 1986 ist es in die Liste der UNESCO-Biosphärenreservate aufgenommen worden. Heute wird in Russland am 11. Januar generell der Tag der Naturschutzgebiete und Nationalparks begangen.

S. Schitikow/Bargusin-Naturschutzgebiet S. Schitikow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Dieses Reservat wurde zum Schutz und zur Wiederherstellung der Population des Bargusiner Zobels, einer der schönsten (und daher für Jäger wertvollsten) Marderarten des Landes, eingerichtet. Ursprünglich trug es den Namen Bargusin Sable Reserve.

Der Bargusin-Zobel genießt den Winter. A. Swatow/Bargusin-Naturschutzgebiet A. Swatow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Pelze waren jahrhundertelang eines der Hauptexportgeschäfte des Russischen Reiches, und der Bargusiner Zobel galt als der teuerste unter diesen Arten. Die Winter am Baikalsee sind sehr kalt, aber trocken und sonnig, und deshalb ist das Fell der Zobel unglaublich dick und haltbar. Die Besonderheit des Bargusiner Zobels ist sein „weißer“ Flaum und seine geringe Größe: ein erwachsenes Tier sieht aus wie ein Kätzchen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das einst zahlreiche Raubtier der Taiga daher praktisch verschwunden. Damals gab es in diesen Wäldern insgesamt weniger als 40 Zobel, heute ist ihre Zahl auf 800-1.200 angestiegen.

2. Die Heimat des Zobels

Bargusin-Zobel. A. Swatow/Bargusin-Naturschutzgebiet A. Swatow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Im Dorf Dawscha am Ufer des Baikalsees gibt es ein Museum mit dem Namen Das Haus des Zobels. „Hier ist der Mensch Gast des Zobels, nicht umgekehrt“, heißt es auf den Ständern des Museums.

Obwohl die Zobelpopulation in Bargusin in den 1930er Jahren wiederhergestellt wurde, ist es immer noch verboten, sie zu jagen. Normalerweise meiden Zobel wie alle Wildtiere den Menschen. Im Bargusin-Naturschutzgebiet beobachten die Inspektoren jedoch häufig Zobel in den Absperrungen: Sie kommen zu den Unterkünften der Menschen, nehmen deren Nahrung Nahrung zu sich und können sogar auf deren Hände klettern. In freier Wildbahn teilen die Zobel ihr Revier auf (nicht mehr als 4 Tiere pro 1 Quadratkilometer), aber in den Absperrungen können sich mehrere Zobel gleichzeitig in der Nähe aufhalten, ohne dass es zu Konflikten kommt.

Das Naturmuseum in Dawscha. B. Cholchojew/Bargusin-Naturschutzgebiet B. Cholchojew/Bargusin-Naturschutzgebiet

„Einerseits sollte sich der Mensch nicht in die natürlichen Prozesse einmischen, deshalb wurden die Naturschutzgebiete geschaffen,.Aber die Zobel kommen nicht zufällig zu den Menschen. Es gibt Zeiten, in denen sie verhungern“, schreibt der Wildtierfotograf Arthur Mursachanow.

So hielten sich 2012 im Winter bis zu sieben Zobel gleichzeitig in der Umgebung von Dawscha auf, und die Mitarbeiter des Reservats fütterten sie alle. Doch im Frühjahr zogen sich die Zobel still und leise in ihre Reviere zurück.

3. Reptilien sind selten

Ein Bärenjungtier. B. Cholchojew/Bargusin-Naturschutzgebiet B. Cholchojew/Bargusin-Naturschutzgebiet

Neben dem Zobel gibt es im Bargusin-Naturschutzgebiet mehr als 40 Tierarten, darunter Elche, den seltenen Moschushirsch (https://www.rbth.com/lifestyle/335101-siberian-musk-deer), Hasen und natürlich Bären. In den Gewässern des Baikalsees gibt es auch viele Omul, Felchen und Hechte. Was man allerdings nicht sieht, sind Reptilien. Es gibt nur einige Frosch- und Eidechsenarten, obwohl es möglich ist, dass die Wissenschaftler die Ichthyo-Welt des Reservats noch nicht erforscht haben.

4. Seen, Seen, Seen

Sosnowka-Bucht. A. Agarkow/Bargusin-Naturschutzgebiet A. Agarkow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Das Bargusin-Naturreservat umfasst etwa 3 km des Baikalsee-Ufers, des tiefsten Sees der Welt. Darüber hinaus gibt es mehr als 500 weitere große und kleine Seen.

Bargusin-Naturschutzgebiet. A. Agarkow/Bargusin-Naturschutzgebiet A. Agarkow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Am beliebtesten bei den Besuchern sind die Bergseen im Tal des Flusses Schumilicha. Dies ist der südlichste Fluss des Reservats mit einer Länge von nur 12 km, aber in seinem Bett gibt es viele Stufen und Verzweigungen, die Wasserfälle und Seen bilden. Viele von ihnen sind von Felsbrocken umgeben und haben ungewöhnliche Steinstufen und Formen.

Ein Wasserfall am Sсhumiliсha-Fluss. A. Myslizkij/Bargusin-Naturschutzgebiet A. Myslizkij/Bargusin-Naturschutzgebiet

5. Heiße Quellen in der Taiga

Dawschinka-Fluss. W. Gorbatowskij/Bargusin-Naturschutzgebiet W. Gorbatowskij/Bargusin-Naturschutzgebiet

In den kalten Ausläufern des Reservats gibt es eine Vielzahl von heißen Quellen. Ihre Wassertemperatur reicht von 40 °C bis 65 °C. Die berühmteste (und für Touristen am besten ausgestattete) Thermalquelle befindet sich an der Mündung des Flusses Dawscha . Das Wasser enthält Fluorid und Kieselsäure und hat eine Temperatur von 41-43 °C. Im Thermalbad gibt es auch zwei Bäder. Natürlich kann man sich, wie in jeder anderen Thermalquelle auch, nicht lange darin aufhalten.

S. Schitikow/Bargusin-Naturschutzgebiet S. Schitikow/Bargusin-Naturschutzgebiet

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.