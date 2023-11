Die 10 größten Seen in Russland (FOTOS)

Russland hat 2 Millionen Seen, von denen die meisten in Sibirien und im Norden des europäischen Teils des Landes liegen. Welche von ihnen sind die flächenmäßig größten?

1. Kaspisches Meer (371.000 km²)

Yelena Afonina/TASS Yelena Afonina/TASS

Obwohl das Kaspische Meer als Meer bezeichnet wird, handelt es sich eigentlich um ein geschlossenes Gewässer. Wissenschaftler glauben, dass das Kaspische und das Schwarze Meer vor Tausenden von Jahren ein einziger Wasserkörper waren. Das Wasser im Kaspischen Meer ist zum Teil salzig und sein Grund ist ozeanischen Ursprungs. Dennoch gibt es hier nur Süßwasserfische, und das meiste Wasser kommt aus der Wolga.

Fünf Länder liegen an den Ufern des Kaspischen Meeres: Russland, Aserbaidschan, Iran, Kasachstan und Turkmenistan. Hier werden auch Öl- und Gasvorkommen erschlossen. Übrigens wird auch der meiste schwarze Kaviar im Kaspischen Meer produziert.

2. Baikalsee (31.500 km²)

avdeev007/Getty Images avdeev007/Getty Images

Mit einer maximalen Tiefen von 1.600 Metern ist er der tiefste See der Welt Er enthält ein Fünftel des gesamten Süßwassers der Erde und wird von Hunderten von Pflanzen und Tieren bewohnt, die nirgendwo sonst zu finden sind, zum Beispiel von der Baikalrobbe (der einzigen Süßwasserrobbe der Welt) und dem Baikalstör.

Im südlichen Teil des Baikalsees gibt es eine sehr malerische Eisenbahnstrecke.

3. Ladogasee (17.703 km²)

Ukususha/Getty Images Ukususha/Getty Images

Der Ladogasee ist der größte See Europas. An seinen Ufern befinden sich Städte Kareliens und des Leningrader Gebiets: Sortavala, Priosjórsk, Schlüsselburg. Auf den gleichnamigen Inseln befindet sich auch das berühmte Walaam-Kloster. Der Fluss Newa entspringt im Ladogasee.

Ein Teil des Sees wird vom Nationalpark der Ladoga-Schären eingenommen – Hunderte von Inseln, Kanälen und Buchten, die sich in den dichten karelischen Wäldern verlieren. Er ist einer der beliebtesten Orte zum Angeln und Kanufahren für Touristen und Einheimische.

4. Onegasee (9.616 km²)

Holger Leue/Getty Images Holger Leue/Getty Images

Ein weiterer See in Karelien, der Onegasee, gilt ebenfalls als einer der größten Seen des Landes. An diesem See befinden sich die Hauptstadt Kareliens, die Stadt Petrosawodsk, sowie die Industriestädte Kondopoga und Medweschegórsk. Es gibt mehr als anderthalb Tausend Inseln, von denen die berühmteste Kischi ist, ein Freilichtmuseum für Holzarchitektur. Onega ist über den Weißmeer-Baltikum-Kanal mit dem Weißen Meer verbunden.

Seit 1972 wird auf dem See die größte Segelmeisterschaft des Landes, die Onega-Segelregatta, ausgetragen.

5. Taimyrsee (4.560 km²)

Tundrovik (CC BY-SA) Tundrovik (CC BY-SA)

Die Taimyr-Halbinsel im Norden der Region Krasnojarsk ist einer der unzugänglichsten Orte des Landes, mit nur wenigen Siedlungen, die durch Hunderte von Kilometern menschenleerer Tundra getrennt sind. An einem dieser abgelegenen Orte, in der Nähe des Byrranga-Gebirges, liegt der riesige Polarsee Taimyr.

Sein Wasser friert von September bis Juli bis auf den Grund zu. Nur an 73 Tagen im Jahr ist der See eisfrei.

6. Chankasee (4.560 km²)

Legion Media Legion Media

Der Chankasee in Primorje, an der Grenze zu China, ist bei den Bewohnern des Fernen Ostens ein sehr beliebter Ort zur Erholung, zum Angeln und zur Beobachtung seltener und schöner Vögel.

7. Peipussee (3.555 km²)

NASA NASA

Dies ist kein einzelner See, sondern ein ganzer Seenkomplex. Wegen seiner Größe wird er manchmal auch als Pskower Meer bezeichnet. Der eine Teil des Sees liegt in Estland und der andere in Russland.

Er ist auch als historischer Ort bekannt: Im Jahr 1242 fand auf dem Eis des Sees eine Schlacht zwischen den russischen Truppen von Alexander Newskij und den Deutschordensrittern statt – die Eisschlacht auf dem Peipussee.

8. Ubsu-Nur-See (3.350 km²)

Dr. Králík (CC BY-SA) Dr. Králík (CC BY-SA)

Der Ubsu-Nur-See liegt an der Grenze zwischen der Mongolei und Russland in der Republik Tywa, im Süden Sibiriens. Er steht auf der Liste des UNESCO-Welterbes. In diesem Gebiet wurden zahlreiche Kulturdenkmäler alter Völker gefunden: Petroglyphen, Runeninschriften, Grabhügel. Gleichzeitig lebt hier heute praktisch niemand mehr.

9. Tschanýsee (1.990 km²)

Alexander Kryazhev/Sputnik Alexander Kryazhev/Sputnik

Der größte See Westsibiriens befindet sich in der Region Nowosibirsk. Er hat etwa 70 Inseln mit einzigartigen Landschaften, auf denen seltene Tiere leben. Der See ist recht flach, mit einer durchschnittlichen Tiefe von nur 2 Metern.

10. Weißer See (1.290 km²)

Svetlana Sukhorukova / 500px/Getty Images Svetlana Sukhorukova / 500px/Getty Images

Der schönste See des russischen Nordens befindet sich in der Oblast Wologda. Die Menschen leben seit mindestens dem 9. Jahrhundert an seinen Ufern und nutzten ihn sowohl für die Wasserversorgung als auch als Handelsweg. Es gibt alte Siedlungen wie Bjelosjórsk, Krochino und viele andere. Seinen Namen verdankt der Fluss dem weißen Lehm auf seinem Grund.



