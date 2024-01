Russlands 7 größte Städte am Polarkreis

Winter in Workuta

Etwa 20 Prozent des russischen Territoriums liegen oberhalb des Polarkreises. Fast die gesamte arktische Bevölkerung (mehr als 2,3 Millionen Menschen) lebt in Städten. Wir stellen Ihnen die größten Städte in der gesamten russischen Polarregion vor.

1. Murmansk (267.422 Einwohner)

Die größte arktische Stadt der Welt befindet sich in Russland. Murmansk liegt etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises (68°58′). Hier, an der Kola-Bucht der Barentssee, befindet sich einer der größten Häfen Russlands.

Murmansk wurde 1916 gegründet und ist im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder „in die Geschichte eingegangen“. In revolutionären Zeiten war sie das Zentrum der Weißen Bewegung und ein Stützpunkt der Interventionisten, während des Großen Vaterländischen Krieges wurde sie vollständig zerstört (lesen Sie hier mehr). Das heutige Murmansk besteht aus Plattenbauten der 1960er-1980er Jahre und zu einem kleinen Teil aus Backsteinhäusern der 1950er Jahre. Natürlich gibt es auch moderne Einkaufszentren und Wohnkomplexe.

2. Norilsk (175.237 Einwohner)

Die zweitbevölkerungsreichste Polarstadt der Welt liegt ebenfalls in Russland – Norilsk (Region Krasnojarsk). Sie befindet sich 300 Kilometer nördlich des Polarkreises (69°20′).

Norilsk wurde 1935 gegründet (1953 erhielt es den Status einer Stadt) und wurde zunächst bis in die 1950er Jahre mit Hilfe von Zwangsarbeitern aufgebaut.

Die Lebensbedingungen in Norilsk gehören zu den härtesten in Russland. Neben den schneereichen und langen Wintern wüten hier schreckliche Winde. Und dennoch ist es die größte Industriestadt des Nordens: Nickel, Kupfer, Kobalt und Palladium werden hier abgebaut und verarbeitet.

Wenn man sich die Fotos ansieht, mag es wie eine typische sowjetische Industriestadt mit einem schönen Zentrum im Stil des Stalinistischen Neoklassizismus, bunten Plattenbauten und einem Fabrikviertel aussehen. Es gibt jedoch unglaublich interessante architektonische Lösungen, die es den Bewohnern ermöglichen, selbst einen fürchterlichen Schneesturm zu überleben.

3. Workuta (56.985 Einwohner)

Dies ist die östlichste Stadt Europas und die viertgrößte in der Arktis (nach der norwegischen Stadt Tromsø). Workuta (67°30′) wurde 1936 gegründet und hier wird immer noch Kohle abgebaut. Die Bergbaudörfer befinden sich rund um die Stadt und sind in einem „Ring“ miteinander verbunden.

Bis 1991 wuchs die Einwohnerzahl und erreichte zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der UdSSR 117.000 Menschen (zusammen mit dem Umland waren es 216.000). Durch den Zusammenbruch des früheren Wirtschaftssystems und die akute Wirtschaftskrise begann Workuta schnell an Bevölkerung zu verlieren. Zur Erinnerung daran kann man in der Stadt Stadtteile und sogar ganze „Geister“-Siedlungen sehen. Hier gibt es bis heute einige der billigsten Wohnungen des Landes, und es kommt vor, dass Anwohner ihre Wohnungen kostenlos abgeben, nur um den neuen Eigentümer für die Nebenkosten zahlen zu lassen. Es gibt auch Menschen, die ihre Wohnungen an die Stadtverwaltung verschenken.

4. Apatity (48.748 Einwohner)

Die Apatity in der Region Murmansk ist die fünftgrößte Stadt der Welt oberhalb des Polarkreises (67°34′). Sie wurde 1926 als Siedlung für die Erbauer der Murmansker Eisenbahn gegründet. Im Zuge der Industrialisierung begann sie zu wachsen und sich aktiv zu entwickeln, als in der Gegend ein Vorkommen von Apatit-Erzen entdeckt wurde.

Heute ist Apatity auch ein beliebtes Ziel für Touristen. Sie werden von der Aussicht auf das Chibiny-Gebirge und den Imandra-See angezogen.

5. Seweromorsk (43.394 Einwohner)

Die sechstgrößte Polarstadt der Welt (69°04′) befindet sich ebenfalls in der Oblast Murmansk. Die Ansiedlung begann in den späten 1890er Jahren, aber erst 1951 erhielt Seweromorsk den Status einer Stadt.

Seweromorsk ist der Stützpunkt der russischen Nordflotte, sie hat den Status einer geschlossenen Stadt (SATO), d.h., zufällige Besucher werden hier nicht erwartet. Dennoch kommen Touristen hierher, nachdem sie zuvor eine Genehmigung eingeholt und ein Ticket bei einem örtlichen Reiseveranstalter gekauft haben.

6. Montschegorsk (39.477 Einwohner)

Eine weitere große Industriestadt in der Oblast Murmansk (67°56′). Montschegorsk wurde 1935 im Zusammenhang mit der Erschließung von Kupfer- und Nickelvorkommen an einem sehr malerischen Ort gegründet (den Stadtstatus erhielt sie 1937): auf der einen Seite die Birken des Imandra-Sees, auf der anderen Seite das Bergmassiv Montschetundra. Auf dem Gipfel befindet sich die beliebte Skistation Loparstan, wo Sie bereits im November auf den Pisten fahren können.

7. Kandalakscha (28.438 Einwohner)

Selbst eine der südlichsten Städte in der Region Murmansk (67°09′) liegt noch nördlich des Polarkreises. Kandalakscha ist eine der ältesten Pomor-Siedlungen am Weißen Meer, die bereits 1526 gegründet wurde (Pomoren sind angestammt Fischer, die die Zivilisation des russischen Nordens geschaffen haben, lesen Sie hier mehr darüber). Aber die Menschen lebten hier schon früher, vielleicht schon vor mehreren tausend Jahren. In der Nähe gibt es geheimnisvolle Steinlabyrinthe, deren Zweck noch immer unbekannt ist).

Ende des 19. Jahrhunderts begann sich das Sägewerkgeschäft in dieser Gegend zu entwickeln, dann wurde die Eisenbahn eingeführt und der Seehafen gebaut. In der Sowjetzeit entstand hier eine Aluminiumhütte, die bis heute die einzige jenseits des Polarkreises ist. Sie ist auch heute noch in Betrieb.



