6 nützliche Apps für Reisen in Russland

Russland hat für die meisten alltäglichen Aufgaben seine eigenen Apps, die in den meisten Fällen besser funktionieren als ihre internationalen Gegenstücke. Diese Apps helfen Ihnen, sich nicht auf der Straße zu verlaufen, schnell ein Taxi zu bestellen und in Kontakt zu bleiben.

Yandex Maps

iOS/Google Play/AppGallery

Yandex ist eines der größten Technologieunternehmen in Russland. Es stellt digitale Sprachassistenten her, bietet einen Streamingsienst für Musik und Fernsehserien an und entwickelt nützliche Apps für das Leben.

Die wohl wichtigste unter ihnen ist Yandex.Maps. Dabei handelt es sich um Karten russischer Städte, auf denen Sie eine Route mit dem Auto unter Berücksichtigung von Staus, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß planen und Bewertungen und Rezensionen von Cafés, Restaurants und anderen Orten einsehen können.

Im Vergleich zu Google Maps und ähnlichen Programmen punktet Yandex.Maps bei der Relevanz und Vollständigkeit der Informationen. So können Sie beispielsweise nicht nur den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel einsehen, sondern in großen Städten auch sehen, wie sich die Busse in Echtzeit auf der Karte bewegen. Außerdem können Sie die Karten ganzer Städte im Voraus herunterladen, um sie offline zu nutzen.

Darüber hinaus hat Yandex Funktionen aus seinen anderen Diensten in Maps integriert, so dass Sie direkt von hier aus ein Taxi oder einen Scooter bestellen, sich Lebensmittel liefern lassen oder in einem Online-Shop bestellen können. Alle diese Dienste können auch als separate Anwendungen installiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Bankkarten ausländischer Banken in Russland nicht funktionieren und Sie damit auch keine Einkäufe bezahlen können. Daher ist es sinnvoll, sich bei der Ankunft eine Karte einer russischen Bank des MIR-Systems zu besorgen, Rubel in Devisen umzutauschen und sie mit der Bezahlung von Dienstleistungen zu verknüpfen. In Taxis können Sie auch in bar bezahlen.

Neben Russisch ist die App auch auf Englisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Aserbaidschanisch, Kasachisch, Serbisch, Ukrainisch und Usbekisch verfügbar.

Yandex Metro

iOS/Google Play/AppGallery

Diese App enthält Metrokarten für alle Städte in Russland, die über eine U-Bahn verfügen.

Die App hilft Ihnen nicht nur dabei, den Weg zwischen den Stationen zu finden und die Zeit zu berechnen, sondern teilt Ihnen sogar die Intervalle der Züge und den günstigsten Waggon (am Kopf, in der Mitte oder am Ende des Zuges) für einen schnellen Wechsel oder Ausstieg mit.

Die App ist auf Russisch und Englisch verfügbar.

RShD (Russische Eisenbahnen) oder Yandex.Trains

Russische Eisenbahnen: Google Play/AppGallery

Yandex.Trains: iOS/Google Play/AppGallery

Russische Städte sind durch viele Eisenbahnlinien mit Fern- und Nahverkehrszügen verbunden. In beiden Apps können Sie deren Fahrpläne einsehen. Für den Kauf von Fahrkarten müssen Sie Ihre Passdaten eingeben.

In der App von Yandex können Sie auch Ihre bevorzugten regelmäßigen Züge markieren, damit Sie jederzeit wieder bequem darauf zurückgreifen können.

Denken Sie daran, dass Sie Ihre Fahrkarte auch hier nicht mit einer ausländischen Bankkarte bezahlen können und beachten Sie deshalb die Hinweise aus dem vorherigen Punkt. Oder kaufen Sie bereits am Bahnhof eine Fahrkarte gegen Bargeld.

Beide Apps gibt es auf Englisch und Russisch. Die App der Russischen Bahn ist auch auf Chinesisch verfügbar.

Google.Translate oder Yandex.Translate

Google.Translate: iOS/Google Play

Yandex.Translate: iOS/Google Play/AppGallery

Mit beiden Apps können Sie Sprache, kopierten Text und sogar Text auf einem Foto übersetzen.

Eine Sofortübersetzung direkt über die Smartphone-Kamera ist ebenfalls verfügbar. Richten Sie sie einfach auf den fremdsprachigen Text und Sie sehen die Übersetzung direkt über dem Originaltext. Ein notwendiges Tool, wenn ein Café oder Restaurant keine Speisekarte auf Englisch hat. Genauso funktioniert es mit Screenshots – zum Beispiel von russischsprachigen Websites und Apps, von denen es keine Versionen in der gewünschten Sprache gibt.

Ostrovok.ru.

iOS/Google Play

Die größte Suchmaschine für russische Hotels, Hostels und Mietwohnungen, die russische Variante von Booking.com mit sehr ähnlichen Suchwerkzeugen und Filterergebnissen.

Der Dienst ermöglicht Ihnen nur die Zahlung mit russischer Bankkarte, aber viele Unterkünfte bieten die Zahlung in bar vor Ort an. Sie können auch ohne Karte aus dem Ausland eine Unterkunft im Voraus buchen.

VPN-Dienste

Um in Russland Zugang zu Facebook*, Instragram*, X (ex-Twitter), LinkedIn und anderen westlichen sozialen Netzwerken zu haben, sollten Sie im Voraus einen VPN-Dienst installieren. Alle diese Netzwerke sind in dem Land blockiert. Die Verwendung eines VPNs ist jedoch nicht durch russische Gesetze verboten. Nicht alle VPNs funktionieren in Russland. Laden Sie daher vor Ihrer Reise besser mehrere Anwendungen auf Ihr Telefon herunter und entscheiden Sie sich am besten für eine kostenpflichtige App – das ist zuverlässiger.

* Instagram und Facebook gehören zu Meta, einem Unternehmen, das in der Russischen Föderation als extremistisch eingestuft ist.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.