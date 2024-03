5 MUST-DO-Erlebnisse in Kaliningrad (FOTOS)

Russia Beyond

Von den beliebtesten Orten bis hin zu einem einzigartigen Nationalpark. Wir verraten Ihnen, wie Sie eine der westlichsten Städte Russlands und ihre Umgebung am besten erkunden können.

1. Besuchen Sie das Bernsteinmuseum

Das Kaliningrader Gebiet ist berühmt für seinen Bernsteinabbau – 90 % der weltweiten Reserven sind hier konzentriert. Die Einwohner sind stolz darauf und nehmen deshalb jeden, der zum ersten Mal in die Stadt kommt, mit ins Bernsteinmuseum. Hier werden Muster vieler Arten der „Sonnensteine“ ausgestellt: altes Harz mit eingebetteten prähistorischen Insekten und anderen Tieren sowie erstaunliche Werke lokaler Meister-Schmuckmacher. Im Museum gibt es auch einen Laden, der auf Bernsteinprodukte aus der Region spezialisiert ist.

2. Besichtigen Sie die Kathedrale

Die Kathedrale ist zu Recht ein Wahrzeichen von Kaliningrad. Sie ist eines der ältesten Gebäude, die nach dem Jahr 1300 erhalten geblieben sind. Das Gotteshaus befindet sich auf der Insel Kneiphof, die heute offiziell Immanuel-Kant-Insel heißt (an einer der Wände der Kathedrale befindet sich das Grab des Philosophen, der dort 1804 beigesetzt wurde).

Bis zum 16. Jahrhundert war die Kathedrale eine aktive lutherische Kirche und trug den Namen Kathedrale Unserer Lieben Frau und des Heiligen Adalbert. Während des Zweiten Weltkriegs wurden sowohl der Dom als auch die umliegenden Häuser stark bombardiert, wodurch einer der belebtesten Bereiche der Stadt praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Kathedrale hatte jedoch Glück – nur einige Stockwerke des Turms wurden beschädigt. Sie wurde aus den Überresten der zerstörten Häuser in der Umgebung wiederaufgebaut. Das kann man sehen, wenn man den Turm selbst genau betrachtet: Die helleren Ziegel wurden für die Restaurierung von den zerstörten Gebäuden genommen.

Heute sind die Kant-Insel und die Kathedrale das Herz der Stadt und der beliebteste Ort für touristische Spaziergänge. Außerdem gibt es einen wunderschönen Landschaftspark und in der Kathedrale finden Orgelkonzerte statt.

3. Gehen Sie ans Meer

Trotz der Tatsache, dass die Ostsee eines der kältesten Meere ist, strömen im Sommer viele Menschen an ihre Strände. Die Oblast Kaliningrad ist berühmt für ihre Küstenstädte. Zunächst sollten Sie die beliebtesten von ihnen besuchen: Swetlogorsk, Selenogradsk und Jantarnyj. Jede Stadt hat ihre eigene Atmosphäre und sogar das Meer scheint jeweils anders zu sein.

Jantarnyj verfügt über einen der besten Strände Russlands, der bereits mehrere Jahre in Folge mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurde.

4. Probieren Sie Marzipan

Obwohl nicht bekannt ist, wo das Marzipan erfunden wurde, kann man mit Sicherheit sagen, dass seine Königsberger Variante seit dem 19. Jahrhundert die beliebteste in Europa ist. Deshalb schätzen und lieben die Menschen in der Oblast Kaliningrad auch heute noch diese Süßigkeit und hören nicht auf, sie zuzubereiten. Sie ist auch ein weiteres inoffizielles Wahrzeichen des Kaliningrader Gebiets. In der Stadt gibt es viele Geschäfte mit verschiedenen Marzipansorten – diese Süßigkeit aus zermahlenen Mandeln und Zucker wird Sie garantiert nicht gleichgültig lassen.

5. Unternehmen Sie einen Spaziergang entlang der Dünen der Kurischen Nehrung

Die Kurische Nehrung ist einer der schönsten Orte in der Oblast Kaliningrad. Dieser schmale Landstrich trennt die Kurische Bucht von der Ostsee und erstreckt sich von Selenogradsk bis zum litauischen Klaipeda. Ihre Länge beträgt 98 Kilometer. Außerdem findet sich hier ein für dieses Gebiet untypisches und einzigartiges Naturphänomen – Sanddünen.

Auf der Nehrung gibt es drei Dünenmassive: Latenwald, Rossitten und Pillkoppen. Doch Vorsicht: Obwohl es sich um einen Nationalpark handelt, der von jedermann besucht werden kann, gilt er als Schutzgebiet, das auch zum UNESCO-Naturerbe gehört. Das bedeutet, dass das Betreten der Dünen strengstens verboten ist, da menschliche Fußabdrücke das empfindliche Ökosystem stören können.



