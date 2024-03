Das Olchon-Eisfest: Meisterwerke aus Eis am Baikalsee, die bald verschwinden werden (FOTOS)

An den Ufern der Baikalinsel Olchon tauchten auf einer Strecke von einem Kilometer ausgefallene Figuren auf. Ein Meister stellte die Erschaffung eines neuen Universums mit Planeten und Galaxien dar, ein anderer einen Schneeleoparden im Sprung, ein dritter das Gesicht eines Schamanen.

Pawel Kusmitschjow Pawel Kusmitschjow

Die gefrorenen Wassertropfen der Baikalgischt auf der Insel Olchon erreichen im Winter eine Höhe von mehreren Metern und nehmen bizarre Formen an. Was Sie darin sehen, hängt nur von Ihrer Fantasie ab. Wir haben das erstaunliche Olchon-Eisfest besucht, bei dem Meister der Eisplastik ihre in Zusammenarbeit mit der Natur entstandenen Kreationen zeigen.

Wecken Sie die Fische nicht auf!

Die beste Zeit für die Figuren ist der Sonnenuntergang, erklärten uns die Meister. Der brennende Himmel beleuchtet diese Figuren wunderschön und lässt sie noch geheimnisvoller erscheinen.

Auf einem der Felsen von Olchon, auf dessen Rückseite das Dorf Chuschir steht, in dem wir uns befinden, hat sich ein riesiger Fisch niedergelassen. „Auf Olchon gibt es eine alte diese Legende über den ersten Fisch, einen uralten Fisch, der in den Tiefen des Baikalsees schläft“, erzählt der Meister Iwan Loktjuchin aus Kirowsk (Oblast Murmansk). „Und wenn die Menschen einen Fehler begehen, kann er aufwachen, auftauchen und dann gibt es Ärger. Eine Art apokalyptischer Fisch, der jedoch ungefährlich ist, während er schläft. Wir müssen nur richtig leben. Wecken Sie den Fisch also nicht auf!“

Und hier ist eine weitere phantasmagorische Kreatur: Sie wurde von den Meistern Daniil Zoj und Ilja Tjokin aus Chabarowsk geschaffen. Es handelt sich um einen Tiefsee-Froschfisch, der von innen heraus leuchtet. Andere Fische eilen zu seinem Licht. Er öffnet einfach sein Maul und die Fische schwimmen hinein. Einem Fisch sollte man den Finger nicht in den Mund stecken!

Wunder auf den eisigen Felsen

„Das diesjährige Thema lautet Baikal-Universum“, erklärte uns der Organisator des Festivals, Semjon Major. „Warum Universum? Weil der Baikalsee für die Einheimischen nicht nur ein See ist, sondern ein ganzes Universum, das alle Prozesse des Lebens beeinflusst.“

Wenn Sie den Eispark auf dem zugefrorenen See erreichen, haben Sie wirklich das Gefühl, in einem anderen Universum zu sein. Märchen, Legenden und Mystik sind in jeden Zentimeter des Baikaleises eingedrungen.

„Die Natur selbst gibt uns Hinweise: Hier gab es bereits die Maske eines Schamanen und seine Hand mit einem Stab. Und daneben bildete die gefrorene Gischt einen Wald“, sagt der Bildhauer Alexander Parfjonow aus Barnaul (Altai-Gebiet).

Alexander erklärt, dass ein Schamane der Legende nach zwei Stäbe mit Pferdeköpfen hat. Und sie helfen ihm, aus dem Reich der Schatten zurückzukehren. Aber die normalen Menschen sind in ihren Möglichkeiten begrenzt.

Der Schamane hat noch andere Helfer, nämlich Schlangen. Sie lauern auf einem anderen Felsen. „Wenn eine Familie nach ihren Verwandten fragt, stimmt der Schamane zu und taucht in die Dunkle Welt ein, um deren Seele herauszuziehen“, sagt Alexander. „Und wenn er von dort verschwindet, wirft er seine Schlangen auf die dunklen Geister. Aus irgendeinem Grund haben die dunklen Geister Angst vor diesen Schlangen. Sie gelten als die Wächter dieses Übergangs zwischen den Welten.“

Das ausgeblasene Universum

Die Bildhauer Alexej Wasjukow (bekannt als Alexej Jagel) aus Krasnokamsk in der Region Perm und Matwej Wawajew aus Jekaterinburg im Ural erkannten in einer der gefrorenen Eiswellen die Erschaffung eines neuen Universums. Es war, als ob höhere Mächte durch ein Rohr Welten „ausblasen“ würden.

„Wir sahen hier eine Ansammlung von Sternen, ja ganzen Galaxien“, berichtete Alexej. „Hier ist eine Hand, hier ist ein Gesicht. Es stellte sich heraus, dass es eine Gottheit ist, die das Universum erschafft. Und wenn man etwas Abstand nimmt , verwandelt sich das Ganze in einen großen Fisch.“ In der Tat!

„Es gibt den Begriff Pareidolie (dt.: Erscheinung) – wenn man eine Schildkröte oder verschiedene Gesichter in den Wolken sieht. Und genau das tun wir, nur im Eis“, sagte der Meister.

Um ihre andere Arbeit zu sehen, muss man sich die Höhle im Felsen genau ansehen. In dieser kleinen Höhle wurden transparente Stalagmitentropfen „gezüchtet“. Alexej nannte sie einen eingefrorenen Moment. „Wir haben überlegt, was wir tun können, ohne die natürliche Schönheit der Höhle zu zerstören. Sie ist an sich schon herrlich. Wir haben beschlossen, sie schön zu beleuchten und Musik hinzuzufügen.“

Darüber hinaus gibt es im Eispark aber auch Skulpturen aus Eiswürfeln, die so transparent sind wie der Baikalsee. Es gibt einen Drachen (das Symbol des Jahres 2024 nach dem Mondkalender), ein Paar der niedlichsten Baikalrobben und Serges zur Erinnerung an die Gottheiten des burjatischen Volkes. Sie sind Kopien der hölzernen Serges (Pfosten, an denen die Burjaten ihre Pferde anbinden) auf Kap Burchan dahinter.

Das Eis des Baikalsees soll einzigartige Eigenschaften haben: Es ist aufgrund der Zusammensetzung des Wassers besonders sensibel. „Es ist wirklich wie ein Lebewesen, es hat viele Risse, es ist unberechenbar. Das Material ist nicht einfach, man muss immer noch mit ihm verhandeln“, meint Alexej.

Auch Iwan hält das Baikaleis für etwas Besonderes: „An diesem Ufer gibt es viel Wind und Sand, und man kann bräunliche Tropfen auf dem Eis sehen. Aber das Eis ist magisch! Wenn man darauf läuft, gibt es Geräusche von sich, als ob es lebendig wäre. Obwohl es mehr als einen Meter dick ist.“

Meisterwerke, die in einem Monat verschwinden werden

Das Eisfestival findet seit 2020 auf Olchon statt und zieht Zehntausende von Touristen an. Laut dem Schöpfer des Olchon-Eisfestes hatte es ursprünglich das Format eines Wettbewerbs, aber seit letztem Jahr wurde dieses Konzept aufgegeben. Jetzt wird das Festival als Symposium bezeichnet, und die Bildhauer schaffen ihre Meisterwerke gemeinsam. In diesem Jahr wird der Eispark von zehn Eisbildhauern aus Russland, drei Meistern aus der Mongolei und etwa 15 weiteren Personen gestaltet, die bei der Beleuchtung und in technischen Fragen helfen.

„Hier herrscht pure Kreativität – die Meister kommen ohne Skizzen. Wir wissen nicht, was hier passieren wird!“, berichtet Semjon. „Wenn sie ankommen, verbringen sie ein paar Tage damit, sich umzusehen, die Stätte zu besichtigen, ins Museum zu gehen, etwas über die lokalen Traditionen zu lernen, aber sie können auch zu einem Schamanen gehen und mit den Einheimischen sprechen. Erst dann wird ein bestimmtes Projekt geboren.“

Der Eisskulpturenpark wird bis zum 15. März geöffnet sein. Denn nur noch ein Monat und dann kommt der Frühling an den Baikalsee, das Eis schmilzt und diese fabelhaften Figuren werden nur noch auf Fotos erhalten bleiben.

„Ich reise schon seit mehreren Jahren hierher und jedes Mal sehe ich etwas Anderes“, sagt Alexander.

„Es ist, als ob wir ein neues Universum erschaffen würden. Und obwohl all diese Skulpturen im Frühling schmelzen werden, sind sie ewig, denn die Erinnerung an das Wasser ist ewig. Die Natur ist ein materialisierter Gott. Kein Handwerksmeister kännte diese Werke selbst für Milliarden von Dollar reproduzieren.“

