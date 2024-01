Dudinka: Wie eine Kleinstadt den Lebensstil in der Arktis prägt

Das Leben im polaren Norilsk wäre ohne den Hafen von Dudinka am Fluss Jenissej unmöglich. Lebensmittel, Treibstoff und Rohstoffe vom „Festland“ kommen dort auf dem Wasserweg an.

Der Hafen von Dudinka ist einzigartig. Er ist der nördlichste internationale Seehafen des Landes und sowohl ein See- als auch ein Flusshafen. Hier wird Fracht sowohl über den Jenissej (über Igarka und Krasnojarsk) als auch über den Nördlichen Seeweg (mit Verbindungen nach Murmansk, Archangelsk über die Karasee und weiter östlich nach Asien) empfangen und verschickt.

Die Arbeit des Hafens in Dudinka ermöglichte das Entstehen einer so großen Stadt wie Norilsk. Damit ein so großes Industriezentrum mitten in der Waldtundra entstehen konnte, wurden Baumaterialien, Brennstoffe und Rohstoffe benötigt. All das wurde über den Hafen in Dudinka angeliefert, das damals eine kleine Siedlung am Fluss Jenissej war.

Wie Norilsk wurde auch der Hafen 1935 von NorilLag-Häftlingen aufgebaut. Doch in den 1950er Jahren, nachdem das Lager geschlossen wurde, kamen junge Fachkräfte aus dem ganzen Land freiwillig hierher, genau wie nach Norilsk. Heute leben 20.000 Menschen in Dudinka, und jeder zehnte hat mit dem Hafen zu tun. Wir haben es geschafft, diesen interessanten Ort zu besuchen.

Wie der Hafen von Dudinka arbeitet

Die Schifffahrtssaison auf dem Fluss Jenissej ist sehr kurz, nämlich von Mitte Juni bis Anfang Oktober. In dieser Zeit empfängt der Hafen zusätzlich zu den Seeschiffen auch Flussschiffe aus Krasnojarsk (die Stadt ist etwa 2.000 Kilometer auf dem Wasserweg entfernt), die frische Lebensmittel und notwendige Waren nach Dudinka und Norilsk bringen.

Sobald die Schifffahrtssaison beginnt, tauchen sofort Verkaufsstände mit Obst und Gemüse auf den Straßen auf, und die Preise in den Lebensmittelgeschäften werden merklich gesenkt. Passagierschiffe und große Kreuzfahrtschiffe kommen auf dem Jenissej nach Dudinka.

Wenn der Jenissej jedoch durch Eisschollen blockiert ist, empfängt und verschickt Dudinka nur Eisbrecher, die den Nördlichen Seeweg befahren. Sie nehmen die Produkte des Kombinats auf und bringen Treibstoff und Rohstoffe, die für die Arbeit benötigt werden, zu den Betrieben.

Der Hafen ist jeden Tag in Betrieb, außer für ein paar Wochen im Jahr, wenn er bei Hochwasser überflutet wird. Die Eisdrift beginnt auf dem Jenissej Ende Mai. Während des Hochwassers stoppt der Hafen die Annahme und den Versand von Ladung, und die Beschäftigten transportieren die Kräne auf spezielle Stellplätze, wo sie das Hochwasser überdauern.

Warum der Winter für den Hafen besser ist als der Sommer

Während der Schifffahrtssaison kommen mehr als 50 Schiffe nach Dudinka. An dem Tag, an dem wir dort waren, warteten elf Schiffe auf die Entladung, was 1-2 Tage Arbeit bedeutet, wie uns erklärt wurde.

Wir haben es sogar geschafft, auf das Containerschiff Norilsk Nickel, der Eisbrecherklasse7 (für eine Eisdicke bis 2,0 m im Winter/Frühjahr bzw. bis 2,5 m im Sommer/Herbst) zu gehen und mit seinem Kapitän zu sprechen.

„Unser Schiff hat keine Angst vor bis zu 2 Meter hohem Eis. Aber wir fahren nicht in einer geraden Linie, sondern suchen nach Rissen, die leichter zu passieren sind“, sagte uns Kapitän Andrej Schlapak. „Auf dem Jenissej gibt es im Winter nämlich Packeis, also mehrjähriges Eis, das sich auch bewegen kann.“

Um die Zeit und die Kosten für den Transport zu reduzieren, wird regelmäßig ein atomgetriebener Eisbrecher eingesetzt. Er legt Packeiskanäle an, durch die das Schiff auf See fährt. Natürlich werden sie bei Schneefall verstopft, deshalb ziehen es die Seeleute vor, bei frostigem und schneefreiem Wetter zu arbeiten. „Mit der Ausfahrt ins Treibeis fahren wir aus eigener Kraft weiter“, sagt Kapitän.

Andrej Schlapak erzählte, dass es in den nördlichen Meeren oft Stürme gibt. Besonders gefährlich ist das Wetter in der zweiten Septemberhälfte, wenn zu den Stürmen auch noch Eis hinzukommt. „Wir freuen uns dann wirklich auf das Eis, denn im Eis schlingert das Schiff nicht“, erklärt er.

Die Norilsk Nickel fährt am häufigsten nach Murmansk und Archangelsk, aber es gibt auch Fahrten nach China, denn der Nördliche Seeweg ist die kürzeste Route von Europa nach Asien. „Im Sommer kann man in nur zwei Wochen von hier nach China gelangen“, sagt der Kapitän. Es ist klar, dass sich die Fahrtzeit während der Eiszeit vergrößern wird.

Im Durchschnitt verbringt die Besatzung fünf Tage auf See und arbeitet in Zweimonatsschichten, wobei sie sich mit anderen Besatzungsmitgliedern abwechselt.

Das Innere des Schiffes ist sehr geräumig, modern und auf seine eigene Art sogar gemütlich. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Sofa, Fernseher und Tischtennisplatte, einen kleinen Fitnessraum und eine Sauna.

Die Hauptstadt von Taimyr

Im Gegensatz zu Norilsk ist Dudinka eine alte Siedlung. Sie wurde 1667 von Iwan Sorokin, einem Strelitzen aus der Handelsstadt Mangaséja, als Überwinterungsort gegründet, als er mit einer kleinen Gruppe von Männern loszog, um den Jasak, die Steuern, von den Einheimischen einzutreiben.

Heute ist Dudinka das Verwaltungszentrum des Bezirks Taimyrskij Dolgano-Nenezkij in der Region Krasnojarsk. Der Bezirk ist riesig, seine Fläche übertrifft jedes europäische Land, aber nur 30.000 Menschen leben auf der Taimyr-Halbinsel, und zwei Drittel von ihnen leben in Dudinka (Norilsk bildet einen eigenen Bezirk). Die anderen Siedlungen sind Chatanga, Dikson und Karaul, die Hunderte von Kilometern voneinander entfernt liegen.

Dudinka sieht nicht wie eine Provinzstadt aus. Es gibt Geschäfte, ein Kino, Zustellpunkte und sogar eine Eisarena, die einzige der Welt oberhalb des Polarkreises.

Trotz ihrer reichen Geschichte gibt es in der Stadt keine alten Häuser. Die meisten Wohnviertel sind sowjetische Plattenbauten auf Stelzen, die in den Permafrost gegraben wurden. Um die Stimmung der Bewohner während des langen Winters aufzuhellen, sind die Gebäude in bunten Farben gestrichen.

Neben den Russen, die mehr als die Hälfte der Einwohner Taimyrs ausmachen, leben hier Vertreter von fünf nördlichen Völkern: Dolganen, Nenzen, Nganasanen, Ewenken und Enzen. Dudinka gibt die Wochenzeitung Taimyr heraus, die Nachrichten nicht nur auf Russisch, sondern auch in diesen nördlichen Sprachen veröffentlicht.



