9 Museen und Zentren in St. Petersburg, die Sie GRATIS besuchen können

Machen Sie einen Spaziergang durch die Festung, die genauso alt ist wie die Stadt, und sehen Sie sich eine einzigartige Wandkarte der UdSSR aus Mineralien und Halbedelsteinen an, werfen Sie einen Blick in die volksnaheste Galerie der Stadt - und das alles kostenlos! Wir zeigen Ihnen, für welche Besichtigungen Sie in der nördlichen Hauptstadt keine Eintrittskarten benötigen.

Peter-und-Paul-Festung

Luftaufnahme der Peter-und-Paul-Kathedrale auf der Haseninsel, Sankt Petersburg. Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Die Festung wurde am 27. Mai 1703, dem Tag der Gründung von Sankt Petersburg, errichtet. Ein Spaziergang auf dem Gelände der Festung bietet eine gute Gelegenheit, die wichtigsten Wahrzeichen der Stadt kennenzulernen. Hier können Sie den Engel auf der Spitze der Kathedrale bewundern, den Schuss aus der Kanone der Naryschkin-Bastion auf sich wirken lassen, der zur Mitte des Tages abgefeuert wird, und sich vor der winzigen Skulptur eines Hasen, der der Überschwemmung entkommen ist, in der Nähe der Johannes-Brücke etwas wünschen. Und wenn das Wetter es zulässt, gehen Sie an den Strand am Newa-Ufer: Natürlich dürfen Sie hier nicht schwimmen, aber Sie können die Ausstellung von Sandskulpturen besuchen oder sich einfach nur in den Strahlen der rauen Petersburger Sonne sonnen.

Museumswohnung von Wladimir Nabokow

ul. Bolschaja Morskaja 47

In diesem Haus kam der Autor von Lushins Verteidigung (Saschtschita Luschina) und Lolita zur Welt. Er lebte hier bis November 1917. Das Museum ist im Erdgeschoss der Jugendstilvilla untergebracht: Von der ursprünglichen Inneneinrichtung ist nicht viel erhalten geblieben, aber die Glasfenster im Treppenhaus sind beeindruckend. Die Ausstellung enthält persönliche Gegenstände des Schriftstellers, Bücher und Zeichnungen von Schmetterlingen.

Mosaik-Hof

ul. Tschaikowskogo

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Das Freilichtmuseum des Künstlers Wladimir Lubenko und seiner Studenten gibt es seit 1984. Wenn man hier ankommt, schaut man sich unwillkürlich um: Ist das hier wirklich Sankt Petersburg, und nicht vielleicht Barcelona? Helle Mosaiktafeln und Kunstobjekte wecken Assoziationen mit dem Park Güell und den Werken von Antonio Gaudí. Lubenkos Werke haben eine besondere Kraft. Selbst am düstersten Tag ist der Innenhof in der ul. Tschaikowskogo sommerlich hell.

Laternen-Museum

ul. Odesskaja 1

Alexander Demjantschuk/Sputnik Alexander Demjantschuk/Sputnik

Dieses ungewöhnliche Museum befindet sich in der ersten mit elektrischen Laternen beleuchteten Straße der Welt, der ul. Odesskaja. Hier lebte einst der Erfinder der Glühlampe Alexander Lodygin. Heute stehen hier Nachbildungen von Straßenlaternen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, ergänzt um die Bronzefigur eines Laternenmachers mit einer Leiter. Damals war sie fast das wichtigste Arbeitsmittel: Vor dem Aufkommen der Elektrizität wurden die Laternen angezündet, indem man sie mit Öl oder Petroleum befüllte, wobei man mit Hilfe einer Leiter nach oben stieg.

Artmuza

13-aja Linija Wassilijewskogo Ostrowa 70

Museum für zeitgenössische Kunst auf dem Gelände der ehemaligen Musikinstrumentenfabrik Muzdetal. Die Galerien grenzen an Künstlerateliers, Geschäfte, Tanz- und Designstudios. Das Museum ist eine gute Wahl, wenn Sie sich erholen und in eine kreative Stimmung versetzen wollen: Neben den Ausstellungen werden auch Lyrikabende, Meisterkurse und Filmvorführungen angeboten. Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens veranstaltet Artmuza zum Beispiel einen Wettbewerb für urbane Skulpturen.

Mansarda Chudoschnikow

ul. Bolschaja Puschkarskaja 10

Die „Volksgalerie“ wurde 2001 auf dem Dachboden eines Hauses auf der Petrograder Seite eröffnet und ist seit mehr als zwanzig Jahren ein Ort, an dem man Kunst aller Art sehen kann. Jeder Künstler, der seine Kunst mit der Öffentlichkeit teilen möchte, ist hier willkommen.

Feodossi-Tschernyschow-Museum für geologische Forschung

Der Schädel eines hornlosen Nashorns. Kora27 (CC BY-SA) Kora27 (CC BY-SA)

Ein echter Klondike für diejenigen, die mit den Namen Malachit, Quarz und Beryll etwas anfangen können. Es handelt sich um eines der größten Naturkundemuseen der Welt - hier werden mehr als eine Million Stücke aufbewahrt. Neben verschiedenen Proben von Gesteinen, Mineralien und Fossilien stellt auch die beeindruckende Wandtafel Die Industrie des Sozialismus eine Attraktion dar. Dabei handelt es sich um eine Karte der Sowjetunion aus Halbedelsteinen und Edelsteinen, die 1939 auf der Weltausstellung in New York gezeigt wurde.

Art Center Borej

Litejnyj-Prospekt 58

Die Galerie am Litejnyj-Prospekt ist die älteste der Stadt. Ihre umfangreiche Sammlung umfasst Werke von jungen und etablierten Künstlern. In den Ausstellungen sind Fotografien, Grafiken und Gemälde verschiedener Kunstrichtungen zu sehen. Zusammen bieten sie einen großen Querschnitt durch die zeitgenössische Kunst der Stadt.

Museum der Sankt Petersburger Metro

ul. Odojewskogo 29

Hier sehen Sie nicht nur Drehkreuze und Modelle von Rolltreppen, sondern lernen auch die Besonderheiten der Arbeit verschiedener U-Bahn-Mitarbeiter kennen, von Beschäftigten in den Innenanlagen bis zum Fahrer. Sie erfahren, wie die Leitstelle des örtlichen U-Bahn-Systems funktioniert, fahren mit einem Retro-Zug aus den 1960er Jahren und lernen den Aufbau eines modernen Betriebshofs kennen.



