Die 7 wichtigsten Museen von St. Petersburg

Das Staatliche Eremitage-Museum

Winterpalast Alexander Spatari/Getty Images Alexander Spatari/Getty Images

Dieses Museum ist die Nummer eins nicht nur in unserer Liste, sondern auch in ganz Russland.

Im Hauptkomplex des Museums sind Gemälde führender europäischer Meister, griechische und römische Statuen, ägyptische Sarkophage, indische Artefakte, türkische Säbel, japanische Masken, Flachreliefs aus Mesopotamien und viele andere Schätze aus verschiedenen Ländern und Epochen ausgestellt.

Im Inneren des Winterpalastes Gonzalo Azumendi/Getty Images Gonzalo Azumendi/Getty Images

Die wichtigsten Gebäude der Eremitage befinden sich rund um den Schlossplatz. Im Gebäude des Generalstabs sind Kunstwerke aus dem 19. und 20. Jahrhundert sowie moderne Kunst zu sehen. Das andere bekannte Gebäude ist der Winterpalast, einst die Residenz der kaiserlichen Familie der Romanows.

Offizielle Webseite: hermitagemuseum.org/en

Das Staatliche Russische Museum

Michailowskij-Palast A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Das größte Museum Russlands und das erste der Welt für russische Kunst umfasst sechs Paläste, den Sommergarten und den Michailowskij-Garten.

Im Michailowskij-Palast werden wichtige Meisterwerke aufbewahrt: eine Sammlung russischer Ikonen aus dem 12. bis 17. Jahrhundert, Gemälde aus dem 18. und 19. Jahrhundert sowie Volkskunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Michailowskij-Palast Евгений Со (CC BY) Евгений Со (CC BY)

Die Privatsammlung von Zar Alexander III. bildete die Grundlage der Museumskollektion. Das Museum selbst wurde von seinem Sohn Nikolaus II. eröffnet. Lesen Sie mehr über die Geschichte des Museums.

Offizielle Webseite: www.rusmuseum.ru/for-visitors/

Die Peter-und-Paul-Festung

Peter-und-Paul-Festung Anton Vaganov/TASS Anton Vaganov/TASS

Die Peter-und-Paul-Festung auf der Sajatschij-Insel (Haseninsel) ist dafür bekannt, dass mit ihr der Bau von St. Petersburg begann.

Die Trubezkoj-Bastion der Festung diente als das politische Gefängnis des Landes. In der Peter-und-Paul-Kathedrale sind russische Zaren beigesetzt.

Heute beherbergt der Museumskomplex der Festung verschiedene Expositionen. Seit fast drei Jahrhunderten arbeitet die Münzanstalt auf der Insel.

Eine der Ausstellungen in der Peter-und-Paul-Festung Alexander Galperin/Sputnik Alexander Galperin/Sputnik

Der Glockenturm der Peter-und-Paul-Kathedrale verfügt über ein Glockenspiel, und sonntags kann man auf dem Gelände der Festung einem Glockenspielkonzert lauschen. Täglich um 12 Uhr feuert von der Naryschkin-Bastion ein Artilleriegeschütz einen Platzpatronenschuss ab, um den Mittag zu verkünden.

Offizielle Webseite: www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/permanent_displays

Die Kunstkammer

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Dieses Museum wurde im Auftrag von Peter dem Großen gegründet und ist das älteste in Russland. Seine Grundlage war die Privatsammlung von Raritäten des Zaren, die er in Europa erwarb – Föten und Babys mit Entwicklungsstörungen, Tier- und Vogelskelette, Mineralien, Herbarien, technische Erfindungen, Bücher, antike Artefakte.

Auf Anordnung des Zaren wurden die Sammlungen zu Bildungszwecken für jedermann zugänglich gemacht.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Neben diesen Raritäten kann man heute im Museum eine umfangreiche Sammlung von Alltagsgegenständen, Rüstungen und Waffen, Kostümen und Transportmitteln der indigenen Völker Nord- und Lateinamerikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens und vieler Länder Asiens und Afrikas sehen.

Offizielle Webseite: www.kunstkamera.ru/en

Das Zoologische Museum des Zoologischen Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften

Dezidor (CC BY) Dezidor (CC BY)

Das Museum wurde im Jahr 1832 gegründet. Ursprünglich basierte sein Fond auf den Sammlungen des Naturalienkabinetts der Kunstkammer, später wurden die Sammlungen durch die Expeditionen russischer Forschungsreisender in die ganze Welt erweitert.

Heute sind hier Insekten, Skelette und Exemplare von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren ausgestellt.

Андрей! (CC BY) Андрей! (CC BY)

Es beherbergt eines der größten Blauwalskelette der Welt, das 27 Meter lang ist, sowie Mammutskelette und Exemplare ausgestorbener Tiere.

Offizielle Webseite: www.zin.ru/museum/info

Militärhistorisches Museum für Artillerie und der Ingenieur- und Kommunikationstruppen

Eingang zum Artilleriemuseum George Shuklin (CC BY) George Shuklin (CC BY)

Das Jahr 1703 gilt als das Gründungsjahr des Museums. Seine Kollektion basiert auf dem Zeughaus von Peter dem Großen zur Lagerung alter Artilleriewaffen, das sich auf dem Gelände der Peter-und-Paul-Festung befand.

Hier können Sie russische Artillerie, Handfeuer- und Blankwaffen sowie Fahrzeuge, Kommunikationsmittel, Fahnen, Uniformen und Auszeichnungen aus verschiedenen Jahrhunderten, Modelle und archäologische Funde von Artilleriewaffen ab dem 10. Jahrhundert sehen.

Außerdem beherbergt das Museum eine der größten Sammlungen westeuropäischer Waffen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert in Russland.

Kupferkanone aus dem Jahr 1866 Alexander Galperin/Sputnik Alexander Galperin/Sputnik

Ein eigener Saal ist dem berühmten Militäringenieur Michail Kalaschnikow gewidmet.

Viele der Waffenmodelle des Museums, vor allem die experimentellen, wurden in einem einzigen Exemplar hergestellt und aufbewahrt. In der Ausstellung befindet sich zum Beispiel das allererste Modell der AK-47-Serie.

Offizielle Webseite: https://artillery-museum.ru/en/info/

Zentrales Marinemuseum

Marinemuseum A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Die Geschichte eines der ältesten Museen des Landes begann mit der St. Petersburger Modellkammer, in der Peter der Große Modelle und Zeichnungen für den Schiffbau aufbewahrte. Sie befand sich in der Hauptadmiralität, wo die Schiffe der Baltischen Flotte gebaut wurden.

Heute beherbergt das Museum mehr als 2.000 Schiffsmodelle, Marineausrüstung, Blank- und Schussaffen, Kunstwerke, Auszeichnungen, Schilder, Flaggen und Banner sowie Uniformen.

Diese Exponate erzählen die Militärgeschichte Russlands, die Entwicklung seiner Flotten und die der russischen Expeditionen.

Aktion „Museumsnacht“ im Zentralen Marinemuseum Alexander Galperin/Sputnik Alexander Galperin/Sputnik

Neben dem Hauptgebäude umfasst das Museum übrigens noch sieben weitere Einrichtungen im ganzen Land, in St. Petersburg, Kronstadt, am Ladogasee, in Noworossijsk, Baltijsk und Sewastopol.

Darunter befindet sich auch der berühmte Kreuzer Aurora. Ein Schuss von Aurora war das Signal für die Erstürmung des Winterpalastes, weshalb das Schiff als Symbol der Revolution gilt. Heute können Sie im Rahmen eines Ausflugs an Bord des Kreuzers gehen.

Offizielle Webseite: https://eng.navalmuseum.ru/



