Von Palästen bis Brücken: Die 20 wichtigsten Sehenswürdigkeiten von St. Petersburg (TEIL 1)

Das historische Zentrum der ehemaligen russischen Hauptstadt und die dazugehörigen Denkmäler wurden 1990 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. In diesem Artikel haben wir die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von St. Petersburg zusammengestellt. Einige dieser Orte stehen aber nicht auf der UNESCO-Liste.

Paläste

Winterpalast (Staatliches Eremitage-Museum)

Mehr als eineinhalb Jahrhunderte lang war der Winterpalast der wichtigste kaiserliche Palast Russlands. Es war die fünfte monarchische Residenz, die seit 1712 an dieser Stelle errichtet wurde. Katharina die Große war die erste Hausherrin des Gebäudes.

Für ihre Gemälde- und Skulpturensammlung wurde ein Nebengebäude errichtet, das an die Residenz angebaut wurde und den Namen Eremitage (dt.: Einsiedelei) erhielt. Heute umfasst der Hauptmuseumskomplex der Staatlichen Eremitage – eines der größten Museen der Welt – sechs Gebäude, darunter den Winterpalast selbst.

Michailowski-Palast (Staaliches Russisches Museum)

Dieser Palast ist vor allem für die größte Sammlung russischer Kunst in der Welt bekannt. Die Privatsammlung von Alexander III., dem wichtigsten Mäzen der nationalen Kultur seiner Zeit, wurde zur Grundlage des Museums.

Jussupow-Palast an der Mojka

Die luxuriöse Innenausstattung dieses Palastes konnte mit den Residenzen der Zarenfamilie verglichen werden. Dies war einer der 57 Paläste einer der reichsten Adelsfamilien Russlands, der Fürsten Jussupow. Das Gebäude selbst ist auch deshalb berühmt, weil Grigorij Rasputin – ein Vertrauter der Familie von Zar Nikolaus II – hier ermordet wurde.

Brücken

Palastbrücke

Dieses berühmte Bauwerk ist zum Symbol der Stadt geworden. Die zweiflügelige Klappbrücke ist während der Saison der „Weißen Nächte“ (eine Woche vor und eine Woche nach dem 21. Juni) eines der meistfotografierten Motive der Stadt. Normalerweise wird die Brücke nachts zweimal, von 01:10 bis 02:50 Uhr sowie von 03:10 bis 04:55 Uhr geöffnet, um die Passage von Schiffen zu ermöglichen.

Bolscheochtinski-Brücke (ehemalige Zar-Peter-der-Große-Brücke)

Diese ungewöhnliche Brücke über die Newa wurde 1911 eröffnet. Sie hat zwei zentrale Türme und zwei Bögen und verbindet zwei symbolträchtige Orte der Stadt – die Smolny-Kathedrale und das Ochtinskij-Kap, wo einst die schwedische Festung Nyenschanz stand, die im 18. Jahrhundert geschleift wurde.

Anitschkow-Brücke

Diese Brücke über den Fontanka-Fluss ist mit den Bronzeskulpturen Die Pferdebändiger geschmückt. Für viele ist die Anitschkow-Brücke eine der beliebtesten Fotomotive am Newski-Prospekt.

Kirchen und Kathedralen

Erlöser-Kirche auf dem Blut

Diese Kirche ist auch als Auferstehungskirche oder Blutkirche bekannt. Sie wurde an der Stelle erbaut, an der Zar Alexander II. ermordet wurde: 1881 warf eines der Mitglieder der Terrororganisation Volkswille eine Bombe vor die Füße des Monarchen. Dieser sechste Anschlag auf das Leben des Kaisers endete tödlich.

1883 wurde mit dem Bau der Kirche begonnen; geweiht wurde sie erst 1907. Von außen erinnert das Gebäude an die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau. Von innen sind die Wände und Gewölbe vollständig mit Mosaiken bedeckt.

Isaakskathedrale

Die 1858 errichtete Isaakskathedrale ist die dritte der Kathedralen, die sich seit 1710 an derselben Stelle befanden. Die Bauarbeiten an dem Dom dauerten 40 Jahre. Das Gebäude ist 101,5 Meter hoch; 43 Meter über dem Boden befindet sich eine Kolonnade, von der aus sich ein Panoramablick über die Stadt eröffnet.

Die Kirche des Erlösers auf dem Blut und die Isaakskathedrale dienen heute als Museen. An den Wochenenden und kirchlichen Feiertagen finden in ihnen jedoch Gottesdienste statt.

Kasaner Kathedrale

Diese Kathedrale in der Mitte des Newski-Prospekts wird als Denkmal für den militärischen Ruhm Russlands verehrt. Sie wurde 1811 eingeweiht, ein Jahr vor dem Sieg im Vaterländischen Krieg von 1812. 1813 wurde der Oberbefehlshaber dieses Krieges, Michail Kutusow, in der linken Kapelle der Kathedrale beigesetzt. Eines der am meisten verehrten Heiligtümer der Russisch-Orthodoxen Kirche wird hier aufbewahrt – die Ikone der Gottesmutter von Kasan.

