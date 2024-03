10 Gründe, diesen Frühling nach Russland zu reisen

Der Frühling ist eine der interessantesten Jahreszeiten in Russland. Während einige Orte bereits in voller Blüte stehen und die Sonne scheint, können Sie an anderen Orten noch Skifahren gehen und das Nordlicht sehen.

MÄRZ

Essen Sie Pfannkuchen in Susdal und verbrennen Sie dabei eine Strohpuppe

Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

Jedes Jahr gibt es in Russland eine ganze Woche, in der entsprechend der Tradition jede Menge Pfannkuchen gegessen werden. Sie wird Masleniza (auf Deutsch Butterwoche) genannt. Die runde Form und die gelbe Farbe des Pfannkuchens symbolisiert die Sonne und wurden von dem orthodoxen Land aus der heidnischen Tradition der Slawen übernommen. Vor Beginn der Fastenzeit, acht Wochen vor Ostern, wird eine riesige Strohpuppe, die Masleniza, verbrannt, um sich vom Winter zu vertreiben und dem Frühling Platz zu machen.

Im Jahr 2024 wird der Butterwoche vom 11. bis zum 17. März stattfinden, und Pfannkuchen wird es buchstäblich in jedem Café und Restaurant geben. Besonders farbenfroh und mit Volksfesten im russischen Stil wird der Feiertag in der alten Stadt Susdal begangen, die in diesem Jahr ihr 1000-jähriges Bestehen feiert.

Sehen Sie die Nordlichter

Pawel Lwow/Sputnik Pawel Lwow/Sputnik

Der kalendarische Frühlingsanfang bedeutet für die meisten russischen Gebiete noch nicht den wirklichen Beginn des Frühlings. In vielen Regionen wird noch ein paar Monate lang Schnee liegen, und Frost mit Schneestürmen ist möglich. Aber am Polarkreis können Sie ein wahres Naturwunder sehen: das Nordlicht. Um diese „Lichtmusik“ zu erleben, ist es am besten, in die Region Murmansk zu fahren. Besuchen Sie dabei auch das farbenfrohe Fischerdorf Teriberka an der Barentssee, das durch den Film Leviathan von Andrej Swjaginzew bekannt wurde.

Blicken Sie in den Baikalsee durch das Eis

Wsewolod Pulja Wsewolod Pulja

Der Baikalsee ist zu jeder Jahreszeit wunderschön, aber im Winter ist er einzigartig. Gutes Eis auf dem gesamten See bildet sich erst im Januar, aber es bleibt bis Ende März. Hier wehen starke Winde, und es gibt viel Sonnenschein, so dass der Schnee nicht auf der Eisfläche des Sees liegen bleibt und Sie die transparente Oberfläche erkunden können.

Skifahren und Snowboarden

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

Die Skisaison in Russland dauert fast bis zum Ende des Frühlings. Vor allem in den kalten und schneereichen Skigebieten Sibiriens (Scheregesch) oder oberhalb des Polarkreises (Kirowsk). Aber auch im subtropischen Sotschi und im Kaukasus können Sie bis Anfang April problemlos durch den Pulverschnee wedeln. Zu dieser Zeit gibt es übrigens vielerorts ein Festival mit Bikiniabfahrt! Wäre das etwas für Sie?

APRIL

Erleben Sie die rasante Blütezeit im Kaukasus

Jelena Afonina/TASS Jelena Afonina/TASS

Ende März können Sie im Kaukasus Wolken von zartrosa blühenden Mandeln und Sakura sowie farbenfrohe Krokusse sehen. Im tschetschenischen Grosny können Sie direkt neben der Moschee Serdze Tschetschny (dt.: Herz Tschetscheniens) ein schönes Foto mit Blumen schießen. Oder Sie fahren nach Nordossetien und spazieren durch das bunt blühende Wladikawkas oder fahren in die Berge und halten dort nach verschiedenen Blüten Ausschau, während Sie einen Tee aus lokalen Kräutern trinken.

Unternehmen Sie einen Roadtrip über die neue Autobahn nach Kasan

EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images

Im Dezember 2023 wurde ein neuer Highway von Moskau nach Kasan eröffnet. Auf der mautpflichtigen Autobahn M-12 erreichen Sie die Hauptstadt von Tatarstan gerade einmal 6,5 Stunden. Im April, wenn Sie bereits die Sommerreifen aufgezogen haben werden, können Sie eine tolle Fahrt dorthin unternehmen, um Tschak-Tschak, Etschpotschmak und andere traditionelle tatarische Gerichte zu probieren und natürlich den unglaublichen Kasaner Kreml und die Kul-Scharif-Moschee zu sehen.

Aufwärmen an der Schwarzmeerküste

Olga Pankowa/Getty Images Olga Pankowa/Getty Images

In der Region Krasnodar und auf der Krim können die Temperaturen im April bereits 15-20 °C erreichen. Natürlich ist es noch zu früh, um im Meer zu baden, aber es ist genau richtig, um am Strand spazieren zu gehen und die Sonne, die Blüten und die Meeresluft zu genießen. Es gibt viele Ökowanderwege, auf denen Sie eine Wellness-Spaziergang unternehmen können. Oder Sie besuchen die Städte der Region und erleben die natürliche Schönheit dieser Orte. Sotschi, Gelendschik, Jalta, Sewastopol – all das sind empfehlenswerter Ziele für einen Frühlingsausflug.

MAI

Feiern Sie das orthodoxe Osterfest in einem alten Kloster

Legion Media Legion Media

Nach der 48-tägigen Fastenzeit, die direkt auf den Fasching folgt, feiert Russland das wichtigste orthodoxe Fest: Ostern, d.h. die Auferstehung Christi. Im Jahr 2024 ist Ostern ziemlich spät – es fällt auf den 5. Mai (die Katholiken feiern es viel früher – am 31. März), was bedeutet, dass es ziemlich warm sein wird. Am Samstag vor Ostern kommen die Orthodoxen in die Kirche, um Kulitschi und gefärbte Eier zu segnen, und am Sonntag finden in allen Kirchen Gottesdienste statt. Üblicherweise wird die Fastenzeit mit einem reichhaltigen Festmahl beendet.

Besonders schön ist es, dem orthodoxen Osterfest in einem der alten Klöster des Goldenen Rings von Russland beizuwohnen, zum Beispiel in der Dreifaltigkeits-Sergius-Lawra in Sergijew Possad oder in den alten Kirchen von Rostow Welikij, Jaroslawl oder Uglitsch.

Sehen Sie sich die Siegesparade in Wolgograd an

Kirill Braga/Sputnik Kirill Braga/Sputnik

Der 9. Mai ist ein großer Feiertag in Russland: der Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Traditionell wird er in Moskau und vielen anderen Heldenstädten feierlich begangen. Auch für Wolgograd ist es ein besonderes Datum. Die ehemalige Stadt Stalingrad erlebte eine der blutigsten Schlachten des Krieges und wurde fast vollständig zerstört. Jetzt steht hier das berühmteste Denkmal des Sieges: das Denkmal Die Mutter Heimat ruft, sowie der Gedenkkomplex Mamajew Kurgan, der von der Schlacht um Stalingrad erzählt. Das wird Sie ganz bestimmt beeindrucken! Und natürlich gibt es am Tag des Sieges eine festliche Parade in der Stadt.

Erleben Sie die Weißen Nächte in St. Petersburg

Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

Der Höhepunkt der berühmten Weißen Nächte in der Stadt ist Mitte Juni bis Anfang Juli, aber schon Ende Mai gilt als Beginn der Saison. Die Sonne geht in St. Petersburg sehr spät unter und sehr früh wieder auf, so dass Sie gefahrlos die ganze Nacht spazieren gehen, die Stadt, die Flüsse und Kanäle bewundern und den Straßenmusikern lauschen können. Und am 27. Mai feiert die Stadt ihren Geburtstag (dieses Jahr ist es der 321. Jahrestag sein!).



