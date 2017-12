Die Kunst des Kaviars: So kauft und isst man ihn richtig

Die russische Durchschnittsfamilie spart zuweilen das ganze Jahr, um zu Silvester roten Kaviar kaufen zu können. Denn Kaviar ist und bleibt eines der beliebtesten Geschenke in Russland. Russia Beyond erklärt, wie man ihn richtig einkauft und isst.

Wie sollte man Kaviar kaufen?

Roter Kaviar wird für gewöhnlich in Blechdosen oder verschlossenen Gläsern und nach Gewicht verkauft. Es ist besser, den Kaviar im Glas zu kaufen. In Blechdosen enthält er meist viel Salz und viele Konservierungsstoffe. In einem Glasgefäß können Sie den Kaviar zumindest sehen, in einer Blechdose hingegen wissen Sie nie, was wirklich drin ist. Ferner kann Sie der Produzent bei einer Blechdose leichter täuschen, indem er ihr Gewicht erhöht. Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie sich entscheiden, sich etwas zu gönnen und schwarzen Kaviar zu kaufen. Denn erstens haben Sie ihn wahrscheinlich nie zuvor gesehen. Zweitens ist es für gewöhnlich verboten, schwarzen Kaviar lose und nach Gewicht zu verkaufen. Daher wird es für den Verkäufer nicht möglich sein, Ihnen eine Kostprobe davon anzubieten.

Wie sieht guter Kaviar aus?

Die Fischeier müssen fest sein und dürfen keine Risse haben. Was die Größe der Eier anbetrifft, sollen sie durchaus variieren. Haben alle Kaviareier dieselbe Größe, stimmt mit ihnen etwas nicht. Befindet sich eine zähflüssige Masse zwischen den Eiern oder sieht der Kaviar schwülstig aus, besteht ebenso berechtigter Grund zur Sorge. Zudem müssen die Eier das sogenannte „Auge“, also einen kleinen dunklen Punkt, besitzen. Haben sie ihn nicht, handelt es sich um eine Fälschung.

Was für einen Geschmack und Geruch hat Kaviar?

Echter Kaviar hat einen neutralen Geruch. Sauer darf er nicht riechen. Wenn man ihn isst, muss er schnell platzen und sich im Mund auflösen. Wenn die Schale beim Essen knirscht, ist der Kaviar ebenfalls eine Fälschung.

Was für eine Farbe hat Kaviar?

Oftmals werden Sie im Handel drei Arten von Lachskaviar antreffen: Keta-, Rosa- und Rotlachskaviar. Der Ketalachs hat große, rotorangene Eier, die einen delikaten Geschmack besitzen. Der Rosalachs besitzt mittelgroße, leuchtend orangefarbene Eier und einen leicht bitteren Nachgeschmack. Die kleinen Eier des Rotlachses haben ebenso einen bitteren Nachgeschmack, eine dunkelrote Farbe und einen starken Geruch. Es lässt sich schwer sagen, welcher Kaviar am besten schmeckt. Die meisten Leute bevorzugen jedoch den Kaviar des Keta- oder des Rosalachses.

Getty Images Getty Images

Glücklich schätzen dürfen sich diejenigen, die echten schwarzen Kaviar probieren durften. Und so sollte er aussehen: Die Farbe des teuersten schwarzen Kaviars, auch Belugakaviar genannt, variiert von einem dunklen Grau bis hin zu einem dichten Schwarz. Je heller der Kaviar ist, desto teurer ist er. Der Kalugakaviar kann eine dunkelgraue, bräunliche oder schwarze Farbe haben, und die Eier des Störkaviars sind gelbbraun oder bronzefarben.

Wie alt darf Kaviar sein?

Wenn sie Kaviar in einer Dose kaufen, sollten Sie sein Produktions- und Verpackungsdatum überprüfen. Der Zeitraum darf sechs Monate nicht überschreiten. Denken Sie darüber hinaus auch daran, dass Lachse von Juli bis September laichen. Das heißt, dass der rote Kaviar spätestens Anfang Oktober verpackt worden sein muss.

Wieviel kostet Kaviar?

Der durchschnittliche Preis für roten Kaviar beginnt bei 250 Rubeln pro 100 Gramm, also umgerechnet 3,50 Euro. Schwarzer Kaviar kostet deutlich mehr. Der Preis liegt hier bei mindestens 4 000 Rubeln, immerhin 57 Euro, für 100 Gramm.

Wie isst man Kaviar?

Legion Media Legion Media

Für gewöhnlich wird Kaviar in Russland als Häppchen auf weißen Brotscheiben mit Butter gegessen. Sie finden aber auch mit Kaviar gefüllte Eier, besonders zu Silvester. Ebenso gibt es in der russischen Tradition Kaviar mit Blinis, oder als Aperitif mit Wodka. Sie können Kaviar aber auch in einem Salat, in einer Sauce oder als Dekoration einer warmen Speise verwenden. Der Kaviar kann auch, wenn es Ihnen die Menge erlaubt, einmal im Jahr mit einem Löffel gegessen werden. Übertreiben Sie es dabei aber nicht!

