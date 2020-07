Veganer Buchweizenburger: „Gretschka“ ist das neue Superfood (REZEPT)

Es herrscht Uneinigkeit, wie der ursprünglich aus Asien stammende Buchweizen Einzug in die russische Küche hielt. Es heißt, byzantinische Mönche hätten ihn in der Kiewer Rus angebaut und diese Tradition später an die slawischen Völker vor Ort weitergegeben.

Obwohl sein Anbau nicht ganz unkompliziert ist, hat sich Buchweizen in Russland durchgesetzt. Er gilt als äußerst gesund. Buchweizen wird als Hauptmahlzeit gegessen, als Beilage zu Fleischgerichten oder zum Backen. Er findet auch bei Süßspeisen Verwendung. Aber Achtung! Es gibt verschiedene Sorten.

In Europa gibt es Gretschka, wie der Buchweizen auf Russisch heißt, meist in der Bioabteilung von Lebensmittelgeschäften. Es gibt ihn ungeröstet (grün) oder geröstet (braun). Der geröstete europäische Buchweizen ist ganz anders als der, der in Russland verwendet wird. Es löst sich sofort auf und wird innerhalb von fünf Minuten zu einer homogenen Masse. Ich war sehr überrascht darüber, als ich zum ersten Mal in den Niederlanden Buchweizen gekauft habe. Denn normalerweise weicht Gretschka nur auf, behält aber seine Form.

Da ich damit keine traditionellen Gerichte zubereiten konnte, habe ich etwas Neues probiert. Die dicke Paste erwies sich als perfekt, um daraus ein veganes Burger-Pattie zu machen. Durch Hinzufügen von Knoblauch, Koriander, gedünsteten Karotten und Zwiebeln erzielte ich ein beeindruckendes Ergebnis. Ich konnte meiner Familie eine gesunde Mahlzeit präsentieren.

Darf ich vorstellen: Der vegane Buchweizen-Burger.

Zutaten:

Julia Mulino Julia Mulino

Gerösteter Buchweizen - 200 g;

Dinkelmehl - 80 g;

Karotte - 1 Stück;

Zwiebel - 1 Stück;

Knoblauch - 2 Zehen

Gemahlener Koriander - ½ TL;

Gemahlener Knoblauch- ½ TL;

Gemahlener Kreuzkümmel - ½ TL;

Salz - 1 TL;

Schwarzer Pfeffer - 1 TL;

Sonnenblumenöl - 20 ml;

Burger Buns - 2 Stück;

Tomaten - 1 Stück;

Rote Zwiebel - 1 Stück;

Salatblätter - 3 Stück;

Gewürzgurke - 1 Stück;

Für die Sauce: Senf + süßer Sirup + Sonnenblumenöl - zu gleichen Anteilen (20 ml).

Zubereitung:

1. Bereiten Sie den Buchweizen gemäß der Angaben auf der Packung zu. In meinem Falle wird dazu der geröstete Buchweizen in eine Schüssel gegeben und mit 200 ml heißem Wasser übergossen. Warten Sie, bis der Buchweizen das Wasser aufgenommen hat. So erhalten Sie eine Paste.

2. Wenn Sie klassische Gretschka verwenden, müssen Sie sie wie in der Anleitung empfohlen kochen und die Hälfte davon mahlen, um eine homogene Masse zu erhalten, wie Sie auf dem Foto sehen.

3. Karotten und Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und braten, bis sie weich sind und goldbraun aussehen.

4. Buchweizenmasse, gebratene Karotten, Zwiebeln, Gewürze, frisch gepressten Knoblauch und Mehl mischen, um eine dicke Paste zu erhalten.

5. Verwenden Sie idealerweise eine Burgerpresse, um das Pattie zu formen.

6. Braten Sie die Patties von jeder Seite in Öl goldbraun.

7. Erwärmen Sie die Burger-Buns in derselben Pfanne.

8. Für die Sauce Senf, Sirup und Öl zu gleichen Teilen mischen.

9. Garnieren Sie den Burger mit den restlichen Zutaten.

Und nun lassen Sie sich den veganen Burger schmecken!

Prijatnogo appetita!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.