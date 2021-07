Musik zum Dessert: Der „Moskauer Nächte“-Kuchen

So meistern Sie das Rezept des sowjetischen Schichtkuchens mit Nüssen, fruchtiger Marmelade und reichhaltiger Puddingcreme.

Der Kuchen „Moskauer Nächte“ wurde nach dem gleichnamigen berühmten Lied der Nachkriegszeit benannt. „Podmoskownije Wetschera“ wurde in den 1950er Jahren veröffentlicht und zu einem der beliebtesten russischen Volkslieder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Wahrlich, dieser Kuchen ist nicht mal eben zubereitet und auch nicht einfach. Doch die verschiedenen Mürbeteigböden, Puddingcreme, Nüsse und Marmelade ergeben zusammen einen fantastischen Geschmack.

Zutaten für den Teig:

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

- 300-350 g Mehl

- 100 g Zucker

- 140 g weiche Butter

- 70 g saure Sahne

- 15 g Kakaopulver

- 1 Ei

- 1 TL Vanillezucker / -extrakt

- 1 TL Backpulver

- eine Prise Salz

Zutaten für den Aufstrich:

- 100 g Nüsse

- 150 g Frucht-/Beerenmarmelade

- 20 g Nüsse zum Dekorieren

Zutaten für die Creme:

- 300 ml Milch

- 140 g gesüßte Kondensmilch

- 140 ml Sahne (33% Fett)

- 30 g Speisestärke

- 1 TL Vanillezucker / -extrakt

- eine Prise Salz

Zubereitung:

1 Zunächst in einer großen Schüssel die weiche Butter schaumig schlagen. Zucker, Vanilleextrakt oder Zucker hinzufügen und weitere 5 Minuten verrühren.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

2 Anschließend ein Ei, saure Sahne und Salz hinzugeben und glatt rühren. Als Nächstes kommt das gesiebte, mit Backpulver vermischte Mehl hinzu (nach und nach, jeweils 3-4 Esslöffel) und rühren Sie weiter.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

3 Sie sollten einen geschmeidigen und nicht klebrigen Mürbeteig erhalten. 2/3 davon abtrennen, in drei gleich große Portionen teilen, jede zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einwickeln und für eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

4 Kakaopulver zum restlichen Drittel des Teigs geben und verrühren. Wieder zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 40 bis 60 Minuten ins Tiefkühlfach legen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

5 Zurück zum gekühlten Teig mit Vanillearoma: Rollen Sie eine Kugel nach der anderen etwa zwei Millimeter dick auf Backpapier aus. Schneiden Sie ein gleichmäßiges Rechteck oder ein Quadrat. Werfen Sie Teigreste nicht weg - wir werden sie später verwenden.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

6 Nehmen Sie nun 1/3 der Frucht- oder Beerenmarmelade und verteilen Sie diese gleichmäßig auf der Teigschicht. Sie können jede Marmelade verwenden, die Sie mögen - ich verwende säuerliche Apfelmarmelade, denn der Teig in diesem Rezept ist schon ziemlich süß. Lediglich fest sollte die Marmelade sein, damit sie beim Backen nicht zerläuft.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

7 Nun streuen Sie 1/3 gehackte Nüsse (bei mir Walnüsse und Mandeln im Verhältnis 50:50) über die Marmelade.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

8 Nehmen Sie den gefrorenen Kakaoteig heraus und raspeln sie ihn auf die Schicht aus Marmelade und Nüssen. Nun backen Sie den Teig 15 Minuten bei 200 °C.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

9 Verarbeiten Sie die übrigen Teigkugeln auf die gleiche Weise. Lassen Sie alle Schichten nach dem Backen vollständig abkühlen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

10 Rollen Sie nun die Teigreste dünn aus und backen Sie sie sieben bis zehn Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Warten Sie, bis die Schicht abgekühlt ist, und zerbröseln Sie sie. Die Streusel kommen später als Dekoration auf den fertigen Kuchen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

11 Nun geht es an die Creme: In einem Topf die Speisestärke mit der Hälfte der Milch frei von Klumpen anrühren - je fettreicher die Milch ist, die Sie verwenden, desto reichhaltiger wird der Geschmack der Creme. Süße Kondensmilch, die restliche Milch und eine gute Prise Salz dazugeben - wieder umrühren und auf mittlere Hitze stellen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

12 Die Mischung unter ständigem Rühren aufkochen lassen, bis sie die Konsistenz von Pudding hat. Mit Frischhaltefolie abdecken und zum vollständigen Abkühlen beiseitestellen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

13 In der Zwischenzeit die Sahne schlagen, bis sie weiche Spitzen bildet - das traditionelle Rezept sieht an dieser Stelle die Verwendung von Butter vor, aber ich bin nicht der größte Fan einer Buttercreme-Basis und ersetze sie daher normalerweise durch geschlagene Sahne oder Mascarpone.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

14 Heben Sie die steifgeschlagene Sahne unter den kalten Pudding. Die Creme ist fertig!

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

15 Als Nächstes müssen Sie nur noch die Torte zusammensetzen: Die erste Schicht großzügig mit der Creme bestreichen, die zweite Schicht darauflegen. Wiederholen Sie den Vorgang.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

16 Verteilen Sie zum Schluss die restliche Creme auf dem Tortenrand und bestreuen Sie den Kuchen mit den Streuseln und gehackten Nüssen.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

17 Jetzt kommt der letzte und schwierigste Schritt: lassen Sie die Torte mindestens fünf bis sieben Stunden, idealerweise über Nacht, im Kühlschrank fest werden. In Stücke schneiden. Genießen Sie „Moskauer Nächte“ zu einer Tasse schwarzem Kaffee.

Wiktorija Drej Wiktorija Drej

Prijatnogo Appetita!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.