Diese merkwürdigen Lebensmittelkombinationen lieben Russen

Gelee + Senf

Legion Media Legion Media

Gelee-Fleisch, genannt kholodets, und Gelee-Fisch, genannt zalivnoe, sind wahrscheinlich zwei der berühmtesten russischen Gerichte. Es braucht viel Zeit, sie zuzubereiten, weshalb sie meist nur zu besonderen Anlässen aufgetischt werden. Für viele Ausländer scheint allein die Vorstellung von Fleisch in Gelee seltsam zu sein, und dabei haben sie noch nicht berücksichtigt, dass die Russen den Gelee zu Senf und Meerrettich servieren. Ah, was für eine wunderbar würzige Kombination!

Süßes Gebäck + Mayo

Daria Sokolowa Daria Sokolowa

Russen scherzen, dass mit Mayo alles besser schmeckt, und essen ihn nicht nur zu Knödeln und Fleisch, sondern sogar zu Gebäck. Ob sie es glauben oder nicht, diese Zutat macht den Teig locker und klebrig und lässt ihn lange frisch bleiben. Niemand weiß, wer auf diese gute Idee gekommen ist. Wussten Sie, dass der Geschmack von mit Mayo zubereiteten Keksen dem von Mürbeteig ähnelt?

Gemüsesalat + Limonadendressing

Legion Media Legion Media

Dies ist das meistdiskutierte russische Gericht überhaupt! Einige Leute ziehen es vor, ihren Salat mit Limonade anzumachen, während andere sich für ein fermentiertes Milchgetränk entscheiden. Ja, wir sprechen über Okroschka - eine kalte Sommersuppe, die auf einem Gemüsesalat mit Eiern und Bologna (wie Oliver-Salat) basiert und dann mit Kwas übergossen wird - einem traditionellen russischen Getränk, das aus trockenem Roggenbrot und Hefe hergestellt wird. Aber einige Leute verwenden Kefir oder Tan anstelle von Kwas. Wie die Okroschka gegessen wird, ist immer wieder Gegenstand wilder Diskussionen in Russland.

„Sie sind also in einem Restaurant und haben eine Suppe bestellt. Sie bekommen eine Handvoll rohen, gehackten Salat, über den Kwas gegossen wird", erinnert sich Sean Clitheroe aus Großbritannien auf Quora. „Ja, mein Gesicht war etwas ganz Besonderes, als ich es probiert habe. Ich habe darauf gewartet, dass alle anfangen zu lachen. Nope."

Nudeln + Zucker

Legion Media Legion Media

Eine süße Nudelsuppe war eines der Lieblingsgerichte des Revolutionsführers Wladimir Lenin. Sie besteht aus heißer Milch, dünnen Nudeln (hausgemachte oder gewöhnliche Fadennudeln) und Zucker, alles heiß mit einem Stück Butter serviert. Sehr nahrhaft!

Diese Suppe steht oft auf dem Speiseplan von Kindergärten und kann auch zu Hause leicht nachgekocht werden. Sie eignet sich auch als Frühstück.

Neben der Suppe gibt es ein bekanntes sowjetisches Dessert, das aus gekochten heißen Nudeln besteht, die mit Zucker bestreut sind. Besonders lecker ist es, wenn sie gebraten werden. Dann erinnert der Geschmack ein wenig nach Karamellgebäck.

Wassermelone + Essig

Legion Media Legion Media

Die Russen lieben es bekanntlich, alles einzulegen! Gurken, Knoblauch, Kürbisse - einfach alles, was auf der Datscha wächst. In den warmen südlichen Regionen ist es sehr beliebt, auch Wassermelonen einzulegen. Das Rezept ist einfach: in Scheiben geschnittene Wassermelone, Zucker, Salz und Essig. Und ob Sie es glauben oder nicht, es ist sogar ziemlich lecker.

„Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eingelegte Wassermelone probieren wollen. Das ist definitiv ein anerzogener Geschmack. Nicht zu empfehlen, es sei denn, Sie sind außergewöhnlich abenteuerlustig", schreibt Kate Stoneman aus den USA auf Quora.

Wenn Sie etwas noch Köstlicheres probieren wollen, greifen Sie zu eingeweichten Äpfeln, die traditionell eine Marinade aus Salz, Malz und Zucker oder Honig enthalten.

Schokolade + Meeresfrüchte

Ozon Ozon

Schokolade mit Laminaria, Meersalz oder Seeigeln sind gewöhnliche Desserts in Russlands fernöstlichen Regionen und können in jedem Online-Shop des Landes gefunden werden. Sie sehen aus wie eine gewöhnliche Schokoladentafel, nur mit einem leicht jodhaltigen Geschmack und Geruch. Das perfekte Souvenir aus Wladiwostok oder Chabarowsk!

Rhabarber + Stärke + Zucker

Legion Media Legion Media

Haben Sie schon einmal russischen Kissel probiert? Dieses kalte, süße und nahrhafte Getränk basiert auf Beeren und Stärke. Aber in Russland kann Kissel auch aus anderen Pflanzen hergestellt werden. Rhabarber-Kissel gilt als gesundes Essen und wird oft Kindern serviert.

Tee + Salz + Butter

Legion Media Legion Media

Milch-Salz-Tee ist ein sehr beliebtes Getränk, das von den Nomadenvölkern stammt und besonders in Kalmückien, Burjatien und Altai beliebt ist. Der salzige Tee hilft, den Wasserhaushalt im Körper zu regulieren, vor allem in der Sommerhitze (die kalmückischen Steppen sind einer der heißesten Orte in Russland). Milch oder Butter machen aus diesem Getränk ein nahrhaftes Mittagessen. Übrigens, in den dortigen Geschäften kann man sogar 3-in-1 Teebeutel kaufen.

